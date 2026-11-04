Bạn gái Mr Pips bị đề nghị 9-10 năm tù, vợ cũ Mr Hunter 10-11 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Một người được bạn trai giao cất giữ hơn 94kg vàng, hàng chục tỉ đồng tiền mặt và hơn 1,7 triệu USD. Người còn lại từng đưa ba con nhỏ sang Thái Lan lẩn trốn khi đường dây lừa đảo của chồng cũ bị phát hiện.

Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips), và Ngô Thị Thêu (31 tuổi), vợ cũ Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), là hai trong số những người thân của nhóm cầm đầu bị viện kiểm sát đề nghị mức án tại phiên tòa sáng 4-11.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị xử phạt Tâm 9-10 năm tù về tội rửa tiền, còn Thêu bị đề nghị 10-11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có bố mẹ, người thân của Mr Pips và nhóm "tổ tư vấn" gồm hai cựu công an, một luật sư, những người bị cáo buộc tham gia che giấu tài sản hoặc giúp đường dây đối phó khi bị khách hàng tố giác.

Theo đó, hai cựu công an Phạm Trường Sơn và Nguyễn Thanh Phong lần lượt bị đề nghị 6-7 năm tù và 8-9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luật sư Nguyễn Bá Sơn bị đề nghị 6-7 năm tù về cùng tội danh.

Riêng Nguyễn Thanh Phong, anh trai Nguyễn Thanh Tâm, còn bị đề nghị 5-6 năm tù về tội rửa tiền, liên quan khoản 1 tỉ đồng nhận từ Mr Pips để góp vốn mua đất tại Tây Ninh.

Tổng hợp hai tội danh, viện kiểm sát đề nghị xử phạt Nguyễn Thanh Phong 13-15 năm tù.

Bạn gái Mr Pips và 'kho' vàng 222 tỉ trong căn hộ trị giá 28 tỉ đồng

Trong những ngày xét hỏi, Nguyễn Thanh Tâm kể khá chi tiết về công việc cất giữ tiền, vàng và tài sản cho bạn trai.

Tâm khai quen Phó Đức Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và chung sống. Thời điểm ấy cô biết bạn trai làm quản lý các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Khi Nam giao giữ tiền hoặc yêu cầu nhận vàng, Tâm đều thực hiện. Có những lần người giao vàng mang đến tận sảnh chung cư, Nam gọi điện bảo bạn gái xuống nhận rồi mang lên căn hộ cất giữ.

Tâm khai từng nhận 78 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng gần 1kg, nhưng không trực tiếp mua và cũng không bóc niêm phong.

Đáng chú ý, trong căn hộ hai người chung sống, có thời điểm cất giữ hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng lượng lớn ngoại tệ.

Khi chủ tọa Trần Nam Hà hỏi về cách bảo quản, Tâm khai số tiền được cất trong tủ quần áo, sau đó khóa cửa phòng lại.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và vợ cũ Ngô Thị Thêu - Ảnh: TL

Theo cáo trạng, khám xét căn hộ trị giá khoảng 28 tỉ đồng tại TP.HCM, công an thu giữ hơn 94kg vàng được định giá hơn 222 tỉ đồng, 44,8 tỉ đồng tiền mặt và hơn 1,7 triệu USD.

Ngoài ra còn có 60 đồng hồ đắt tiền, hàng chục túi xách hàng hiệu cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Cơ quan công tố cáo buộc Tâm không chỉ cất giữ tài sản mà còn giúp Phó Đức Nam thực hiện các giao dịch mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội.

Tổng số tiền Tâm bị cáo buộc tham gia rửa tiền là hơn 384 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại tòa, Tâm cho rằng trước năm 2023, bản thân tin bạn trai kinh doanh hợp pháp, kiếm được nhiều tiền nên chỉ làm theo những yêu cầu của Nam.

Trong phần xét hỏi ngày 2-11, chính Mr Pips cũng kể bạn gái từng nhiều lần hỏi mình làm gì mà kiếm được nhiều tiền đến vậy.

Tuy nhiên, thay vì giải thích, Nam khai mình chỉ cười, không kể về công việc cũng như những rắc rối pháp lý đang gặp phải.

Vợ cũ Mr Hunter kể chuyện bỏ trốn sang Thái Lan, xin lại hơn 18 tỉ đồng

Khác với Nguyễn Thanh Tâm, Ngô Thị Thêu bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc giúp sức cho hoạt động của đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ điều hành.

Tại tòa, Thêu kể lại hành trình bỏ trốn sang Thái Lan cùng ba con nhỏ và người giúp việc khi bản thân đang mang thai đứa con thứ tư.

Ngày 24-10-2024, khi biết công an chuẩn bị kiểm tra văn phòng của Đào Văn Nam, một quản lý trong hệ thống, Thêu đã nhắn tin cảnh báo người này tìm cách bỏ trốn. Hai ngày sau, Thêu rời Việt Nam sang Thái Lan.

Tại đây, bị cáo thuê căn hộ chung cư, cho ba con theo học tại trường quốc tế, còn mình ở nhà dưỡng thai.

Sau gần bảy tháng sống ở nước ngoài, ngày 22-5-2025, Thêu bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế, sau đó được đưa về Việt Nam phục vụ điều tra.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước hội đồng xét xử, Thêu thừa nhận việc báo tin cho người khác bỏ trốn khi biết công an điều tra là sai trái. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng hành vi của mình chỉ dừng ở việc không tố giác tội phạm, không phải đồng phạm lừa đảo như cáo trạng truy tố.

Theo viện kiểm sát, Thêu biết hoạt động của chồng cũ và đã giúp giới thiệu hai người quen là Đào Văn Nam, Phạm Văn Trường vào làm việc trong hệ thống.

Những người này sau đó tham gia hoạt động kinh doanh tại các văn phòng và bị xác định liên quan những vụ lừa đảo nhà đầu tư.

Thêu thừa nhận việc giới thiệu người quen nhưng cho rằng không biết các công ty hoạt động lừa đảo.

Ngoài trách nhiệm hình sự, vợ cũ Mr Hunter cũng đề nghị tòa xem xét trả lại hơn 18 tỉ đồng nếu được xác định không phải tiền phạm tội mà có.

Thêu khai đây là tiền chồng cũ cho để nuôi các con.

Bị cáo nói nếu khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp thì đồng ý dùng khắc phục hậu quả, còn nếu hợp pháp thì xin nhận lại để chăm sóc các con nhỏ.

Khi khám xét các căn hộ liên quan Thêu tại Hà Nội, công an còn thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối, được định giá hơn 356 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, số vàng này thuộc sở hữu Lê Khắc Ngọ, được mua bằng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Cùng với hai người phụ nữ trên, viện kiểm sát còn đề nghị mức án đối với bố mẹ và một số người thân của Mr Pips.

Ông Phó Đức Thắng (58 tuổi) và bà Lê Thị Liễu, bố mẹ Nam, cùng bị đề nghị 6-7 năm tù về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, ông Thắng giúp con trai giao dịch nhiều bất động sản trị giá hơn 165 tỉ đồng. Sau khi Nam bị bắt, ông rút lượng lớn tiền trong các tài khoản ngân hàng rồi nhờ người thân, bạn bè cất giữ.

Trong khi đó, bà Liễu rút tiền mua 314 lượng vàng SJC và 500.000 USD, sau đó chia cho người thân cất giữ.

Tại tòa, người mẹ khai sau khi con trai bị bắt, gia đình rất hoang mang. Bà giải thích tiền Việt quá nhiều, khó cất giữ nên đổi sang vàng và USD cho gọn.

Tuy nhiên, bà Liễu cho rằng trong số tiền vợ chồng quản lý có hơn 40 tỉ đồng là tài sản riêng, đề nghị được nhận lại nếu chứng minh có nguồn gốc hợp pháp.

Đối với Nguyễn Thị Thủy, người thân của Nam, viện kiểm sát đề nghị tổng mức án từ 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù về hai tội rửa tiền và trốn thuế.

Phó Đức Tuấn, cháu họ Mr Pips, bị đề nghị 5-6 năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan việc giúp cất giữ 7 tỉ đồng.

Đối với nhóm "tổ tư vấn", theo cáo trạng từng được Mr Pips trả hơn 6,4 tỉ đồng để hỗ trợ xử lý khi nhân viên bị khách hàng khiếu kiện, tố giác hoặc bị công an triệu tập cũng bị đề nghị mức án.

Theo cáo trạng, trong thời gian "tổ tư vấn" hoạt động, đường dây của Mr Pips tiếp tục thực hiện 296 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 581 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định những hành vi giúp sức, che giấu tài sản hoặc hỗ trợ hoạt động của đường dây phải được xem xét trách nhiệm tương ứng với vai trò, tính chất và mức độ tham gia của từng bị cáo.