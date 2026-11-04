Viện kiểm sát kiến nghị xử lý nhà hàng có dấu hiệu lấn chiếm danh thắng Hồ Lắk

Nhà hàng Hiến Thủy ở xã Liên Sơn Lắk có dấu hiệu lấn danh thắng Hồ Lắk - Ảnh: M.C.

Ngày 4-11, ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết địa phương đang rà soát hồ sơ liên quan đến nhà hàng Hiến Thủy có dấu hiệu lấn chiếm để báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo kiến nghị.

Xác định diện tích lấn chiếm

Theo ông Tú, xã đã chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng để thu thập, rà soát các tài liệu liên quan. Địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra thực tế và sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, việc xác định ranh giới danh thắng Hồ Lắk đang gặp khó khăn do khu vực bảo vệ I, II chưa được đo đạc, cắm mốc đầy đủ. Xã sẽ làm văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xác định ranh giới, làm cơ sở đối chiếu với hiện trạng công trình.

Ông Tú cho biết thêm việc xử lý vụ việc kéo dài nhiều năm, hồ sơ qua nhiều cấp quản lý nên công tác thu thập, xác minh gặp khó khăn. Về hướng xử lý, ông cho rằng cần rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý, thẩm quyền của các cơ quan liên quan trước khi quyết định.

Trước đó, ngoài công trình nhà hàng có dấu hiệu lấn chiếm đất, cơ sở Hiến Thủy còn xây dựng, cải tạo bến thuyền không phép để phục vụ khách du lịch.

Chính quyền địa phương đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 yêu cầu chủ nhà hàng tháo dỡ bến thuyền, di dời các phương tiện thủy hoạt động không đúng quy định.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, công trình bến thuyền được xây dựng từ năm 2003, đến năm 2024 được cải tạo bằng trụ bê tông, mặt sàn gỗ dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Ngày 7-8-2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt vi phạm, tháo dỡ bến thuyền và khôi phục hiện trạng lòng hồ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ bến thuyền chưa giải quyết được những tồn tại liên quan đến công trình nhà hàng và diện tích đất có dấu hiệu lấn chiếm.

Theo văn bản kiến nghị do ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk - ký ngày 29-10-2026, ông Trịnh Văn Hiến (46 tuổi, trú buôn Jun, xã Liên Sơn Lắk) thuê thửa đất rộng 1.020m² của một hộ dân để xây dựng nhà hàng Hiến Thủy kinh doanh ăn uống.

Tuy nhiên, qua xác minh, nhà hàng có dấu hiệu xây dựng trên thửa đất số 7, diện tích 722,1m²; thửa đất số 8, diện tích 368,8m² và một phần đất thuộc khu di tích Hồ Lắk liền kề thửa đất số 7 về phía tây. Diện tích phần đất thuộc khu di tích bị sử dụng chưa được xác định cụ thể.

Đáng chú ý, hồ sơ kiểm tra trước đây ghi nhận diện tích công trình không thống nhất. Thông báo của UBND huyện Lắk năm 2024 xác định khoảng 750m², trong khi biên bản kiểm tra năm 2017 ghi nhận khoảng 804m².

Làm rõ trách nhiệm quản lý, xử lý công trình vi phạm

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết đến nay chưa đủ cơ sở kết luận công trình nằm trong khu vực bảo vệ I hay II của di tích do chưa có tọa độ, mốc giới chính xác. Cơ quan này yêu cầu UBND xã Liên Sơn Lắk tổ chức đo đạc, xác định diện tích, vị trí phần đất có dấu hiệu lấn chiếm; đối chiếu hồ sơ địa chính, bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích và nguồn gốc sử dụng đất.

Ngoài công trình nhà hàng có dấu hiệu lấn chiếm đất, cơ sở Hiến Thủy còn xây dựng, cải tạo bến thuyền không phép để phục vụ khách du lịch - Ảnh: M.C.

Đồng thời, xã phải phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định bằng tọa độ ranh giới các khu vực bảo vệ danh thắng Hồ Lắk; thu thập hồ sơ về nguồn gốc đất, giấy phép hoặc văn bản chấp thuận xây dựng (nếu có).

Viện cũng đề nghị xã rà soát toàn bộ quá trình xử lý từ năm 2013, làm rõ quyết định xử phạt trước đó, việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và kết quả chấp hành những văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trước đây.

Theo hồ sơ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thu thập, năm 2013, ông Hiến nhiều lần đổ đất lấn, chiếm Hồ Lắk nên bị Chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn (nay là UBND xã Liên Sơn Lắk) xử phạt 2 triệu đồng. Sau khi nộp phạt, ông Hiến tiếp tục cơi nới, mở rộng công trình.

Đáng chú ý, hồ sơ xử lý hiện chỉ còn biên lai thu tiền phạt, không còn quyết định xử phạt gốc. Ngày ban hành quyết định cũng chưa thống nhất giữa các tài liệu, lần lượt được ghi nhận là ngày 26-3, 26-6 hoặc 3-12-2013.

Từ năm 2024 - 2025, UBND huyện Lắk, Sở Xây dựng và UBND tỉnh Đắk Lắk nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Trong đó, tháng 9-2025, UBND tỉnh giao UBND xã Liên Sơn Lắk chủ trì xử lý, báo cáo trước ngày 15-9-2025. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nếu xác định có hành vi lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, UBND xã phải xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, buộc trả lại đất đã lấn chiếm, khôi phục hiện trạng và tháo dỡ phần công trình vi phạm. Trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải xem xét áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật. Trường hợp địa phương đã xác định rõ hành vi xâm hại lợi ích công, hậu quả xảy ra và đã áp dụng các biện pháp xử lý nhưng không hiệu quả, UBND xã phải cung cấp hồ sơ, chứng cứ để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét khởi kiện bảo vệ lợi ích công theo nghị quyết của Quốc hội. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu UBND xã Liên Sơn Lắk thông báo kết quả thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị. Nếu quá thời hạn không trả lời hoặc thực hiện không đầy đủ, cơ quan kiểm sát sẽ xem xét các biện pháp bảo vệ lợi ích công theo quy định.