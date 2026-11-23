Bị cáo Hoàng Thị Kim Châu tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: H.B.

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 23-11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu - Phó Tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội tham ô tài sản; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; buộc bị cáo bồi thường hơn 774 tỉ đồng cho Công ty Bách Đạt An.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Châu có thay đổi nội dung kháng cáo thành xin giảm nhẹ hình phạt.

Cùng với đó, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả 500 triệu đồng...

Theo nội dung vụ án, Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam (cũ) giao làm chủ đầu tư 10 dự án, gồm: dự án An Phú Quý; Hera Complex Riverside; Bách Thành Vinh; Bách Thành Vinh mở rộng; An Cư; 7B; 7B mở rộng; Bách Đạt 1; Sentosa; khu dân cư chợ Điện Dương.

Công ty Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua đơn vị phân phối ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm... nhằm bán đất nền, thu tiền theo tiến độ.

Tổng số tiền thu của khách hàng tại các dự án là hơn 1.287 tỉ đồng, toàn bộ số tiền này đều được công ty hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán...

Từ ngày 4-5-2017 đến ngày 21-11-2017, ông Nguyễn Hữu Vinh là Chủ tịch HĐQT, bà Châu là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành toàn bộ hoạt động.

Thời gian này toàn bộ nguồn tiền mặt của công ty do bà Châu quản lý để phục vụ hoạt động của công ty.

Bà Châu nhận, quản lý tiền công ty dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Hằng ngày công ty thu tiền mặt của khách hàng hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì cuối ngày nhân viên mang tiền về nhà riêng của bà Châu.

Đồng thời, bộ phận kế toán lập phiếu chi tạm ứng cho bà Châu để theo dõi. Khi công ty cần tiền để chi phí, bà Châu nộp lại tiền tạm ứng để chi.

Sau đó, bà Châu nhờ bà Võ Thị Điệp làm Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang bà Điệp, ông Vinh. Bà Châu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.

Lợi dụng việc được giao quản lý tiền của công ty, bà Châu đã chiếm đoạt trên 774 tỉ đồng dưới hình thức tạm ứng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn ứng.

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 364,8 tỉ đồng của Công ty Bách Đạt An từ ngày 31-7-2017 đến ngày 31-12-2017 của bà Châu đủ các yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 409,1 tỉ đồng của Công ty Bách Đạt An mà mình có trách nhiệm quản lý từ ngày 1-1-2018 đến 10-8-2023 của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản.

Tòa sơ thẩm đã tuyên bà Châu 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chung thân về tội tham ô tài sản; buộc bồi thường cho Công ty Bách Đạt An hơn 774 tỉ đồng.

Sau đó, bà Châu đã kháng cáo.