Kế toán tham ô 94 tỉ tiền xăng dầu lĩnh án chung thân, bà Chu Thị Thành 18 năm tù

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 5-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bà Chu Thị Thành (66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và các doanh nghiệp liên quan.

Theo phán quyết, bà Chu Thị Thành bị tuyên 15 năm tù về tội tham ô tài sản, 3 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tổng hợp hình phạt, bà Thành lãnh 18 năm tù kèm phạt bổ sung là 250 triệu đồng.

Cùng hai tội danh trên, cựu Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Liên lĩnh 10 năm 6 tháng tù; hai cựu Phó tổng giám đốc Mai Anh Tuyên và Lê Thanh An lần lượt lĩnh 9 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng tù.

Trong khi đó Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu Tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng), người bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng tiền xăng dầu, bị tòa tuyên mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản.

Tòa không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với Vinh do xác định bị cáo không còn khả năng thi hành án.

Bán hơn 1.300 tỉ đồng xăng dầu không hóa đơn, chiếm đoạt 79 tỉ tiền quỹ bình ổn

Tuyên án chiều nay, hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, với nhiều hành vi phạm tội có liên quan chặt chẽ, gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước.

Bản án nhận định hành vi tham ô của các bị cáo tại Tập đoàn Thiên Minh Đức đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm tài sản nhà nước mà còn ảnh hưởng đến hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn.

Thời điểm đó, dịch COVID-19 khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, doanh nghiệp chịu áp lực tiêu thụ hàng tồn kho và thanh toán các hợp đồng nhập khẩu.

Bà Thành tổ chức họp, đồng ý phương án bán xăng dầu không hóa đơn theo đề xuất của cấp dưới. Tiền bán hàng được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên kế toán, sau đó đưa về quỹ công ty.

Việc bán xăng dầu theo cách này khiến Thiên Minh Đức không trích lập hơn 67 tỉ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đáng chú ý, xăng dầu đã bán nhưng trên sổ sách vẫn ghi tồn kho. Để xử lý lượng hàng này, bà Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn khống, lựa chọn các kỳ điều hành giá có mức trích quỹ thấp hoặc được chi sử dụng quỹ ở mức cao.

Kế toán Hà Ngọc Vinh tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Cơ quan truy tố xác định Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỉ đồng.

Tổng cộng, bà Thành cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong phần xét hỏi, nữ đại gia xăng dầu thừa nhận chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn nhưng cho rằng mục đích ban đầu chỉ nhằm giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn để duy trì hoạt động doanh nghiệp, không phải chiếm đoạt tiền quỹ bình ổn.

"Ai mua hóa đơn thì vẫn bán, không có hóa đơn cũng vẫn bán", bà Thành khai về chủ trương tiêu thụ xăng dầu lúc đó.

Trước những câu hỏi liên tiếp của chủ tọa về việc đã bán hàng nhưng không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn, bà Thành giải thích đây là sai sót phát sinh trong quá trình kinh doanh.

"Đây là một cái vô tình, chúng tôi nhận ra lỗi về sự chênh lệch", bà Thành trình bày.

Ở phần tranh luận, luật sư Lê Văn Hà bào chữa cho bà Thành cho rằng doanh nghiệp phải bán xăng dầu không hóa đơn để tránh nguy cơ bị đối tác phạt từ 200-300 tỉ đồng nếu không thực hiện đúng hợp đồng nhập khẩu.

Luật sư cũng lập luận tiền bán xăng dầu được đưa về công ty để trả nợ ngân hàng, quay vòng kinh doanh, đề nghị xem xét lại tội danh tham ô tài sản.

Tuy nhiên đại diện viện kiểm sát bác lập luận cho rằng doanh nghiệp thực hiện hành vi sai phạm trong "tình thế cấp thiết". Theo cơ quan công tố, dịch COVID-19 là khó khăn chung, không thể lấy lý do này để vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, bà Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Tổng số tiền bà Thành và các bị cáo khác nộp khắc phục liên quan đến sai phạm tại Thiên Minh Đức là hơn 100 tỉ đồng.

Kế toán chiếm đoạt 94 tỉ tiền xăng dầu, khai "nướng sạch" vào cờ bạc

Một nhánh khác của vụ án liên quan đến Hà Ngọc Vinh, người bị cáo buộc lợi dụng sơ hở trong hệ thống quản lý kho của PVOIL Vũng Áng để chiếm đoạt xăng dầu trong nhiều năm.

Trong gần 9 năm, Vinh đã 187 lần bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho Cao Bảo Ngọc (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp xăng dầu Việt Trung).

Tổng lượng xăng dầu bị chiếm đoạt hơn 5 triệu lít, trị giá hơn 94 tỉ đồng.

Để che giấu, Vinh không cập nhật đầy đủ chứng từ lên phần mềm quản lý, đồng thời sửa số liệu xuất hàng của các khách hàng khác, làm giả biên bản giao nhận để cân đối lượng hàng tồn kho.

Tại phiên tòa, khi được hội đồng xét xử hỏi vì sao xăng dầu bị lấy ra bán nhưng kết quả kiểm kê vẫn khớp, Vinh giải thích số liệu trên phần mềm kế toán và thẻ kho không được đối chiếu chặt chẽ. Bị cáo đã lợi dụng sơ hở này để che giấu những chuyến hàng không hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ số xăng dầu bị chiếm đoạt, Cao Bảo Ngọc hưởng chênh lệch hơn 4,6 tỉ đồng, còn hơn 89 tỉ đồng được chuyển cho Vinh.

Khi được hỏi tiền chiếm đoạt đã đi đâu, Vinh khai nạp vào trang Fun88 để chơi cờ bạc trực tuyến và thua hết. Hành vi có dấu hiệu đánh bạc đã được tách ra để Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.

Đáng chú ý, tại phần xét hỏi, Vinh trình bày đã bán toàn bộ đất do ông bà, tổ tiên để lại, thu được 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo còn bán căn nhà của mình để có thêm tiền nộp lại.