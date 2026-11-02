Xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành: Triệu tập đại diện 2 bộ, 6 cơ quan thuế

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành tại phiên tòa sáng ngày 2-1 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 2-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bà Chu Thị Thành (66 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và các doanh nghiệp liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa gồm 5 kiểm sát viên.

Triệu tập đại diện hai bộ, 6 cơ quan thuế đến tòa

Để phục vụ việc xét xử, tòa án đã triệu tập đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cùng 6 cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố tham gia tố tụng.

Ngoài ra, gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập, trong đó có đại diện hơn 10 doanh nghiệp cùng nhiều cá nhân.

Trong số 23 bị cáo bị đưa ra xét xử, 6 người đang bị tạm giam, 17 người được tại ngoại. Có 15 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, riêng bà Chu Thị Thành có 3 luật sư, nhiều nhất trong số các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 2-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, 12 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Trong đó, bà Chu Thị Thành, hai Phó tổng giám đốc Lê Thanh An, Mai Anh Tuyên, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Liên và Trưởng phòng kinh doanh Chu Đức Mạnh cùng bị truy tố về hai tội tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bảy bị cáo khác của Thiên Minh Đức bị truy tố về tội tham ô tài sản hoặc mua bán trái phép hóa đơn.

Trong 11 bị cáo còn lại, đáng chú ý có Hà Ngọc Vinh, nhân viên PVOIL Vũng Áng, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng tiền bán xăng dầu rồi khai đã dùng để đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, bị truy tố về hai tội tham ô tài sản và trốn thuế. Chín bị cáo khác là lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã bị truy tố về tội trốn thuế.

Bán hơn 1.300 tỉ đồng xăng dầu không hóa đơn, tham ô quỹ bình ổn 79 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn.

Tiền mua xăng dầu được khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên kế toán, sau đó đưa về quỹ công ty.

Cơ quan truy tố xác định cách làm này giúp Thiên Minh Đức thu hồi tiền nhanh để đầu tư vào các dự án, đồng thời tránh phải trích lập hơn 67 tỉ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Xăng dầu đã bán nhưng trên sổ sách vẫn ghi tồn kho. Để xử lý lượng hàng này, bà Thành bị cáo buộc tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn khống, lựa chọn các kỳ điều hành giá có mức trích quỹ thấp hoặc được chi sử dụng quỹ ở mức cao.

Các bị cáo bị dẫn giải đến tòa án - Ảnh: NAM TRẦN

Trong ba năm, Thiên Minh Đức xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu trị giá gần 842 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Tại kho Nghi Thiết ở Nghệ An, nhóm của Trưởng phòng kinh doanh Chu Đức Mạnh bị cáo buộc xuất khống 105 hóa đơn, giúp bà Thành thu lợi bất chính khoảng 6,2 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại kho Hoàng Huy ở Hải Phòng, Phó tổng giám đốc Mai Anh Tuyên cùng ba nhân viên bị cáo buộc xuất khống 48 hóa đơn, giúp bà Thành thu lợi bất chính hơn 14 tỉ đồng.

Một bị cáo bị dẫn giải đến tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Cơ quan truy tố còn xác định Chu Đức Mạnh đã giúp bà Thành và đồng phạm chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng từ quỹ bình ổn, còn Mai Anh Tuyên giúp chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng. Đây là các khoản tiền thuộc hành vi tham ô mà các bị cáo bị quy kết trách nhiệm, không phải số tiền từng người trực tiếp hưởng.

Tổng cộng, bà Thành bị cáo buộc chủ mưu, chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quá trình điều tra, bà Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Tổng số tiền bà Thành và các bị cáo khác nộp khắc phục liên quan đến Thiên Minh Đức là hơn 100 tỉ đồng.