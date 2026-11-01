Bán xăng dầu không hóa đơn 1.300 tỉ, nữ đại gia Chu Thị Thành hầu tòa với cáo buộc tham ô 79 tỉ

Bà Chu Thị Thành (trái) và ông Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức - Ảnh: Bộ Công an

Ngày mai (2-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa công khai xét xử bà Chu Thị Thành (66 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và các doanh nghiệp liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa gồm 5 kiểm sát viên.

Bà Thành bị truy tố về hai tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Xăng dầu rời kho, tiền đi qua tài khoản cá nhân

Đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Theo cáo trạng, bà Thành chỉ đạo cấp dưới tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn loại hàng có hóa đơn.

Theo cơ quan truy tố, cách làm này nhằm giúp công ty thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án, đồng thời tránh phải trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Để triển khai, Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Thiên Minh Đức, chỉ đạo tìm khách tại chi nhánh Hải Phòng, xuất hàng từ kho Hoàng Huy.

Lê Thanh An, một Phó tổng giám đốc khác, chỉ đạo nhân viên kinh doanh tìm khách mua xăng dầu không hóa đơn tại kho Nghi Thiết ở Nghệ An.

Nguyễn Thị Bích Liên, kế toán trưởng, chỉ đạo nhân viên nhận tiền mặt hoặc yêu cầu khách chuyển vào tài khoản cá nhân của kế toán. Tiền sau đó được rút ra, giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Cơ quan truy tố xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu cho 25 công ty, trị giá hơn 1.056 tỉ đồng, mà không xuất hóa đơn.

Công ty còn bán 28,7 triệu lít cho khách vãng lai, trị giá khoảng 310 tỉ đồng, cũng không xuất hóa đơn.

Tổng cộng, hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỉ đồng, được xác định đã bán theo cách này. Qua đó, doanh nghiệp không trích lập hơn 67 tỉ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chọn thời điểm trích quỹ thấp để xuất hóa đơn khống

Xăng dầu đã rời kho nhưng trên sổ sách, lượng hàng tồn vẫn còn. Cáo trạng xác định bà Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để cân đối số liệu, phục vụ báo cáo thuế và báo cáo quỹ bình ổn.

Đáng chú ý, việc xuất hóa đơn khống cũng được lựa chọn theo kỳ điều hành giá xăng dầu.

Theo kết luận điều tra, cấp dưới căn cứ vào những kỳ điều hành khi mức trích quỹ giảm còn khoảng 150-500 đồng/lít, hoặc được chi sử dụng quỹ ở mức cao, để tìm khách mua hóa đơn cho lượng xăng dầu đã bán trước đó.

Cơ quan truy tố cáo buộc cách làm này vừa giúp hợp thức lượng hàng tồn trên giấy tờ, vừa tiếp tục chiếm đoạt tiền quỹ bình ổn, nâng tổng số tiền bị quy kết lên khoảng 79 tỉ đồng.

Trong ba năm, Thiên Minh Đức bị xác định đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu trị giá gần 842 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 20,6 tỉ đồng.

Cáo trạng còn xác định việc xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác trong nhóm giao dịch được xem xét khi xác định số tiền quỹ bình ổn bị chiếm đoạt.

Tại kho Nghi Thiết, Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh Thiên Minh Đức, cùng các nhân viên bị cáo buộc liên quan đến 105 hóa đơn khống, giúp bà Thành thu lợi khoảng 6,2 tỉ đồng.

Kế toán bị cáo buộc chiếm đoạt 94 tỉ đồng, khai thua hết vì đánh bạc

Cùng bị đưa ra xét xử, bị cáo Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho PVOIL Vũng Áng, bị truy tố về hành vi tham ô.

Theo cáo trạng, Vinh lợi dụng việc các phần mềm quản lý kho và hóa đơn chưa được kết nối đồng bộ để bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho Cao Bảo Ngọc, với giá thấp hơn giá công bố từ 500 đến 1.000 đồng/lít.

Tiền bán hàng được chuyển vào tài khoản do Vinh chỉ định hoặc giao bằng tiền mặt. Để che giấu, Vinh bị cáo buộc điều chỉnh số liệu trên phần mềm, tăng khống lượng xăng dầu bán cho các khách hàng khác khoảng 200-400 lít mỗi lần.

Cơ quan truy tố xác định Vinh thực hiện 187 lần bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng của PVOIL Vũng Áng.

Quá trình điều tra, Vinh khai đã dùng tiền tham gia đánh bạc trực tuyến và thua hết. Hành vi có dấu hiệu đánh bạc đã được cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục làm rõ.

Đối với sai phạm tại Thiên Minh Đức, hồ sơ ghi nhận bà Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Tổng số tiền bà Thành và các bị cáo khác nộp khắc phục liên quan đến Thiên Minh Đức là hơn 100 tỉ đồng.

Những cáo buộc đối với bà Thành và các bị cáo sẽ được hội đồng xét xử xem xét trong phiên tòa ngày mai.