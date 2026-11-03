Viện kiểm sát đề nghị tuyên bà Chu Thị Thành 16-18 năm tù, kế toán mức chung thân

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 3-11, phiên tòa xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo tại TAND TP Hà Nội bước sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Trong số 23 bị cáo, Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng) bị đề nghị mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản.

Theo viện kiểm sát, hành vi của Vinh được thực hiện bằng thủ đoạn tinh vi, trong thời gian dài, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nhưng việc khắc phục hậu quả không đáng kể.

Trong khi đó, bà Chu Thị Thành (66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu những sai phạm tại doanh nghiệp, được đề nghị tổng cộng 16-18 năm tù.

Chiếm đoạt 94 tỉ đồng, kế toán khai chơi cờ bạc và phải bán đất tổ tiên

Khi đề nghị hình phạt tù chung thân đối với Hà Ngọc Vinh, đại diện viện kiểm sát cho biết đã cân nhắc thái độ khai báo, ý thức khắc phục hậu quả của từng bị cáo.

Cơ quan công tố đánh giá Vinh lợi dụng sơ hở trong hệ thống quản lý xăng dầu để thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng thủ đoạn tinh vi, số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, bản luận tội được công bố sáng nay, số tiền bị cáo khắc phục mới được 3,5 tỉ đồng, thấp hơn rất nhiều so với số tiền chiếm đoạt.

So với nhiều bị cáo khác trong vụ án, số tiền Vinh nộp khắc phục cũng rất ít. Vì vậy, viện kiểm sát cho rằng cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Kế toán Hà Ngọc Vinh tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, trong phần xét hỏi chiều 2-11, Hà Ngọc Vinh thừa nhận đã lợi dụng những sơ hở trong việc đối chiếu dữ liệu xuất kho và hóa đơn để bán xăng dầu ra ngoài.

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2016 đến tháng 4-2025, Vinh đã 187 lần bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho Cao Bảo Ngọc (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp xăng dầu Việt Trung), với tổng số hơn 5 triệu lít, trị giá hơn 94 tỉ đồng.

Bị cáo khai đối với những chuyến xăng dầu có ý định chiếm đoạt, Vinh không cập nhật đầy đủ đơn hàng, hóa đơn và biên bản giao nhận lên phần mềm quản lý. Để che giấu, Vinh còn làm giả chứng từ, sửa số liệu xuất hàng của các khách hàng khác.

Theo cáo trạng, từ số xăng dầu bị chiếm đoạt, Cao Bảo Ngọc được hưởng khoản chênh lệch hơn 4,6 tỉ đồng, còn hơn 89 tỉ đồng được chuyển cho Vinh.

Khi được hỏi tiền chiếm đoạt đã đi đâu, Vinh khai dùng để đánh bạc trực tuyến trên trang Fun88, tham gia các trò chơi như bắn súng đối đầu, giao dịch cầu thủ đối kháng.

Bị cáo khẳng định không dùng tiền vào mục đích khác, không chia cho ai và khai đã thua hết.

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Viện kiểm sát cho biết phần hành vi có dấu hiệu đánh bạc của Vinh đã được tách ra, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng tại phiên tòa, Vinh khai đã bán toàn bộ đất đai do ông bà, tổ tiên để lại, thu được 3,5 tỉ đồng để nộp khắc phục hậu quả. Bị cáo còn bán căn nhà của mình để có thêm tiền nộp lại.

Đối với Cao Bảo Ngọc, viện kiểm sát đề nghị 7-8 năm tù về tội tham ô tài sản, 30-36 tháng tù về tội trốn thuế, tổng hợp từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

Bà Chu Thị Thành nộp gần 100 tỉ đồng, được xem xét giảm nhẹ

Trong phần luận tội, viện kiểm sát đánh giá bà Chu Thị Thành giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2022, bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn, qua đó không trích lập hơn 67 tỉ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau đó doanh nghiệp tiếp tục xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỉ đồng.

Cơ quan truy tố xác định tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bà Thành cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 79 tỉ đồng.

Một số bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, tại phần xét hỏi, nữ đại gia xăng dầu thừa nhận chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn nhưng giải thích mục đích ban đầu chỉ để giải phóng hàng tồn kho, thu tiền về duy trì hoạt động kinh doanh trong thời điểm dịch COVID-19.

"Ai mua hóa đơn thì vẫn bán, không có hóa đơn cũng vẫn bán", bà Thành khai về chủ trương tiêu thụ xăng dầu lúc đó.

Trước những câu hỏi liên tiếp của chủ tọa về việc doanh nghiệp đã bán hàng nhưng không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn, bà Thành cho rằng bản thân không có ý định chiếm đoạt tài sản.

"Đây là một cái vô tình, chúng tôi nhận ra lỗi về sự chênh lệch", bà Thành trình bày.

Hội đồng xét xử phân tích việc doanh nghiệp gặp khó khăn không đồng nghĩa được bán xăng dầu mà không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ theo quy định. Sau phần chất vấn, bà Thành thừa nhận sai phạm.

Khi đề nghị hình phạt, viện kiểm sát xác định bà Thành phải chịu trách nhiệm chính đối với những hành vi xảy ra tại Thiên Minh Đức.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận bị cáo có ý thức khắc phục hậu quả, đã nộp gần 100 tỉ đồng trước phiên tòa. Đây là tình tiết giảm nhẹ quan trọng được cân nhắc khi đề nghị hình phạt.

Theo đó, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà Thành 14-15 năm tù về tội tham ô tài sản, 2-3 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, tổng hợp hình phạt 16-18 năm tù. Bà Thành còn bị đề nghị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng, nhiều nhất trong số các bị cáo. Tổng số tiền bà Thành và các bị cáo khác khắc phục liên quan đến sai phạm tại Thiên Minh Đức là hơn 100 tỉ đồng.

Đối với nhóm lãnh đạo Thiên Minh Đức, viện kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Thị Bích Liên (47 tuổi, kế toán trưởng) mức án tổng hợp 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù. Hai phó tổng giám đốc Mai Anh Tuyên và Lê Thanh An lần lượt bị đề nghị 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù và 7 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù. Trưởng phòng kinh doanh Chu Đức Mạnh bị đề nghị 5 năm đến 6 năm 3 tháng tù. Các nhân viên khác của Thiên Minh Đức bị đề nghị mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, tùy vai trò và hành vi của từng người. Với nhóm lãnh đạo doanh nghiệp mua hóa đơn khống để trốn thuế, Mai Thị Kim, Giám đốc Công ty Hoàng Kim, bị đề nghị 30-36 tháng tù. Một số bị cáo khác bị đề nghị án tù ngắn hạn hoặc phạt tiền, trong đó mức phạt tiền cao nhất từ 1,2-1,5 tỉ đồng. Viện kiểm sát cho biết đã cân nhắc vai trò, tính chất hành vi và việc khắc phục hậu quả của từng bị cáo khi đề nghị hình phạt.

'Rút ruột' 94 tỉ tiền xăng dầu chơi cờ bạc, kế toán khai phải 'bán cả đất tổ tiên' Tại phiên tòa xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành, một kế toán khai đã lợi dụng sơ hở để "rút ruột" hơn 94 tỉ đồng từ 187 chuyến xăng dầu. Số tiền chiếm đoạt được dùng để chơi cờ bạc trực tuyến, rồi bị cáo phải bán cả đất tổ tiên để lại và căn nhà của mình để khắc phục hậu quả.



