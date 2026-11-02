'Rút ruột' 94 tỉ tiền xăng dầu chơi cờ bạc, kế toán khai phải 'bán cả đất tổ tiên'

Bị cáo Hà Ngọc Vinh tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 2-11, phiên tòa xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo tiếp tục với phần xét hỏi, làm rõ những sai phạm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và các doanh nghiệp liên quan.

Trong số các bị cáo được thẩm vấn, Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng) khai đã lợi dụng sơ hở trong quản lý kho để bán 187 chuyến xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng.

Tại tòa, Vinh khai số tiền tham ô đã dùng nạp vào các trò đánh bạc trực tuyến trên trang Fun88. Đến khi hành vi bị phát hiện, bị cáo phải bán tài sản, trong đó có đất ông bà để lại và căn nhà của mình, để khắc phục một phần hậu quả.

187 chuyến xăng dầu không hóa đơn lọt qua khâu kiểm soát

Trả lời thẩm vấn, Hà Ngọc Vinh trình bày quy trình xuất xăng dầu của PVOIL Vũng Áng trải qua nhiều bước, từ khách hàng đặt lệnh, phòng kinh doanh chuyển yêu cầu đến tổng kho, thực hiện xuất hàng đến việc lập chứng từ, hóa đơn.

Thông thường, sau khi xe nhận xăng dầu, bộ phận kế toán có trách nhiệm in biên bản giao nhận, hóa đơn để giao cho lái xe và khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Vinh phát hiện khâu đối chiếu giữa lượng xăng dầu xuất kho và hóa đơn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

"Không chặt chẽ ở khâu nào?", chủ tọa truy vấn.

Vinh giải thích sơ hở nằm ở việc kiểm soát giữa hóa đơn và hàng hóa thực tế đã xuất kho.

Từ đó, bị cáo tìm cách bán xăng dầu ra ngoài cho Cao Bảo Ngọc (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp xăng dầu Việt Trung) mà không cập nhật đầy đủ thông tin đơn hàng, chứng từ giao nhận và hóa đơn lên phần mềm quản lý.

"Nếu bị cáo xác định lấy hàng thì bị cáo không nhập, còn tại thời điểm đó bị cáo xác định không chiếm đoạt hàng thì sẽ nhập đầy đủ", Vinh khai.

Bà Chu Thị Thành cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Đáng chú ý, dù một số chuyến hàng không được cập nhật đầy đủ lên hệ thống, hành vi này vẫn không bị phát hiện qua các lần kiểm tra.

Hội đồng xét xử đặt câu hỏi công ty có kiểm kê lượng xăng dầu tồn kho hay không. Vinh trả lời doanh nghiệp vẫn thực hiện kiểm tra.

"Có khớp không?", hội đồng xét xử hỏi tiếp.

"Có ạ", Vinh đáp.

Trước câu trả lời này, hội đồng xét xử truy vấn vì sao số liệu kiểm kê vẫn khớp nhưng bị cáo lại có thể lấy xăng dầu của công ty mang đi bán.

Vinh giải thích nếu đối chiếu trên phần mềm kế toán thì số liệu sẽ không khớp với lượng hàng thực tế trong kho. Tuy nhiên, khi kiểm tra giữa thẻ kho với số lượng hàng hóa, số liệu vẫn khớp nhau.

Để che giấu, Vinh thừa nhận còn làm giả các biên bản giao hàng, biên bản kiểm tra, chèn thêm thông tin vào chứng từ nhằm hợp thức lượng xăng dầu đã lấy ra bán.

Bị cáo khẳng định việc thực hiện các thao tác này do một mình Vinh làm.

Theo lời khai, khi bán xăng dầu cho Ngọc, Vinh thỏa thuận mức chiết khấu thấp hơn giá công bố của PVOIL Vũng Áng.

"Từ năm 2016-2020, bị cáo chiết khấu là 500 đồng/lít xăng dầu, còn từ năm 2020 về sau đó là 1.000 đồng/lít, và mặc định như thế luôn", Vinh khai.

Bị cáo cho biết các giao dịch với Ngọc diễn ra trong nhiều năm. Qua đối chiếu hồ sơ, Vinh thừa nhận đã thực hiện 187 chuyến hàng, với tổng giá trị hơn 94 tỉ đồng.

Ngay từ chuyến hàng đầu tiên, Vinh khai đã thông báo cho Ngọc biết đây là xăng dầu không có hóa đơn.

Kế toán khai chơi cờ bạc thua sạch, bán nhà khắc phục hậu quả

Một trong những nội dung được hội đồng xét xử làm rõ là số tiền Vinh thu được từ việc bán xăng dầu đã đi đâu.

Trả lời câu hỏi này, Vinh khai tiền chiếm đoạt được chuyển lên mạng Internet để tham gia đánh bạc trực tuyến.

Theo bị cáo, các trò chơi được sử dụng gồm bắn súng đối đầu và giao dịch cầu thủ đối kháng trên trang Fun88.

Vinh khẳng định ngoài đánh bạc trực tuyến, bị cáo không sử dụng số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích khác và "cũng không chia cho ai".

Theo cáo trạng, từ 187 chuyến hàng, Cao Bảo Ngọc được hưởng khoản chênh lệch hơn 4,6 tỉ đồng, còn hơn 89 tỉ đồng được chuyển cho Vinh. Quá trình điều tra, Vinh khai đã dùng tiền để đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Khi được hỏi về việc khắc phục hậu quả, Vinh trình bày đã bán toàn bộ đất đai do ông bà, tổ tiên để lại, thu được 3,5 tỉ đồng để nộp khắc phục. Bị cáo còn bán cả căn nhà của mình để có thêm tiền nộp lại.

"Bị cáo rất ăn năn hối hận, cuộc đời không có từ giá như nên vô cùng ân hận", Vinh nói.

Bị cáo mong hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với mẹ già và con nhỏ.

Mua 187 chuyến xăng dầu không hóa đơn, giám đốc nói tưởng hàng của công ty

Sau phần xét hỏi Hà Ngọc Vinh, chủ tọa tiếp tục thẩm vấn bị cáo Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp xăng dầu Việt Trung.

Ngọc xác nhận những nội dung Vinh khai về các chuyến xăng dầu và số tiền giao dịch là đúng.

Theo lời khai của Ngọc, năm 2016, trong một lần có đoàn công tác đến làm việc tại Công ty Việt Trung, Vinh đề cập việc tại Vũng Áng thỉnh thoảng có một lượng xăng dầu không có hóa đơn và hỏi Ngọc có muốn mua hay không.

Thời điểm đó, nhiều ngư dân đi biển có nhu cầu mua xăng dầu nhưng không lấy hóa đơn nên Ngọc đồng ý.

Hai bên thỏa thuận mua bán theo giá Vinh thông báo, được giảm 500 đồng/lít, sau đó tăng mức chiết khấu lên 1.000 đồng/lít.

Ngọc khai do Công ty Việt Trung thường xuyên mua lượng lớn xăng dầu của PVOIL Vũng Áng nên bị cáo nghĩ rằng số hàng Vinh bán cũng thuộc doanh nghiệp này.

Theo Ngọc, lãnh đạo hai doanh nghiệp chưa từng ngồi lại với nhau để trao đổi chi tiết về các giao dịch xăng dầu đã thực hiện.

Tuy nhiên, khi chủ tọa Nguyễn Văn Chương hỏi về việc mua bán hàng hóa không có hóa đơn, Ngọc thừa nhận "giao dịch đúng quy định phải có hóa đơn".

"Bị cáo mua 187 chuyến hàng với tổng giá trị gần 100 tỉ đồng mà người ta không xuất hóa đơn, bị cáo lại bảo nghĩ rằng đây là hàng hóa của PVOIL Vũng Áng, nghe có hợp lý không?", chủ tọa truy vấn.

Trong cùng vụ án, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỉ đồng không xuất hóa đơn, qua đó cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bà Thành còn bị quy kết chỉ đạo xuất khống 153 hóa đơn trị giá gần 842 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng. Quá trình điều tra, nữ đại gia xăng dầu đã nộp hơn 99 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành khai 'vô tình', chủ tọa truy vấn chuyện tham ô 79 tỉ Thừa nhận chỉ đạo bán xăng dầu không xuất hóa đơn nhưng bà Chu Thị Thành cho rằng chỉ muốn giải phóng hàng tồn kho, không có ý định chiếm đoạt quỹ bình ổn. Trước những câu hỏi liên tiếp của chủ tọa về khoản tiền gần 79 tỉ đồng, nữ đại gia xăng dầu giải thích đây là sai sót "vô tình" và nói đã nhận ra vi phạm.



