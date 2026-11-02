Vụ bà Chu Thị Thành: Một kế toán 'rút ruột' 94 tỉ tiền xăng dầu, khai 'nướng sạch' vào cờ bạc

Bị cáo Hà Ngọc Vinh bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 2-11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành (66 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Đại diện viện kiểm sát đang công bố bản cáo trạng, làm rõ hành vi bị truy tố đối với bà Thành cùng các bị cáo tại Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và những doanh nghiệp liên quan.

Đáng chú ý, trong số 23 người hầu tòa có Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc Phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng).

Vinh bị cáo buộc lợi dụng những kẽ hở trong phần mềm quản lý kho để bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng của doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, Vinh khai đã dùng tiền bán xăng dầu để đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet và thua hết.

Mỗi chuyến xe được cộng khống 200-400 lít xăng dầu

Theo cáo trạng, với vai trò tổ trưởng tổ kế toán kho, Hà Ngọc Vinh được giao theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu xăng dầu nhập, xuất tại các kho và quản lý hóa đơn.

PVOIL Vũng Áng sử dụng nhiều phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh. Khi khách đặt hàng, nhân viên kinh doanh lập phiếu trên phần mềm Smart, kế toán kho chuyển dữ liệu sang phần mềm FTS để xuất hàng. Sau khi xe nhận xăng dầu, số lượng thực tế được ghi nhận, chuyển qua phần mềm Hilo để phát hành hóa đơn.

Trong quá trình làm việc, Vinh phát hiện các phần mềm này chưa được kết nối đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống không tự động cảnh báo trường hợp xăng dầu đã xuất kho nhưng chưa phát hành hóa đơn.

Từ kẽ hở đó, Vinh bị cáo buộc tìm cách bán xăng dầu ra ngoài rồi sửa số liệu để che giấu.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Cáo trạng xác định từ năm 2016, Vinh thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp xăng dầu Việt Trung, bán xăng dầu không xuất hóa đơn với giá thấp hơn mức PVOIL Vũng Áng công bố từ 500 đến 1.000 đồng/lít.

Những chuyến xe chở xăng dầu cho Ngọc vẫn được xuất kho theo quy trình bình thường. Tuy nhiên, thay vì thanh toán cho PVOIL Vũng Áng, Ngọc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Vinh chỉ định hoặc giao bằng tiền mặt.

Để che giấu số hàng đã bán, Vinh đã can thiệp phần mềm Smart, sửa tăng lượng xăng dầu xuất cho các khách hàng khác, cáo trạng nêu.

Mỗi chuyến xe được cộng thêm khoảng 200-400 lít so với thực tế, tương đương 2-3% lượng hàng. Mức chênh lệch này được tính toán để phù hợp với sự giãn nở của xăng dầu theo nhiệt độ.

Bằng cách cộng thêm một lượng nhỏ vào số liệu của các khách hàng khác, Vinh đã che giấu lượng xăng dầu bán không hóa đơn cho Ngọc, trong khi tổng số hàng trên hệ thống vẫn được cân đối.

Đến năm 2024, khi lượng xăng dầu bán không hóa đơn ngày càng lớn, Vinh không còn dễ dàng cân đối bằng cách sửa tăng số lượng từng chuyến xe.

Bà Chu Thị Thành cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, Vinh tiếp tục lập các lệnh điều chuyển xăng dầu từ kho Vũng Áng đến những kho khác với số lượng cao hơn thực tế. Sau đó, Vinh sửa số liệu xuất hàng tại các kho tiếp nhận để khớp với lượng xăng dầu trên hệ thống.

Đến cuối năm 2024, vẫn còn gần 600.000 lít xăng dầu đã bán cho Ngọc nhưng Vinh chưa thể cân đối được trên sổ sách.

Để che giấu số hàng thiếu hụt, Vinh bị cáo buộc làm giả biên bản đối chiếu, ghi nhận 587.904 lít xăng dầu đang được gửi tại kho Petec Hải Phòng, dù thực tế số hàng này không còn trong kho.

Bán 187 lần hơn 5 triệu lít xăng dầu, mang tiền tham ô đi đánh bạc

Kết quả điều tra xác định từ tháng 12-2016 đến tháng 4-2025, Hà Ngọc Vinh đã 187 lần bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho Công ty Việt Trung.

Tổng lượng xăng dầu bị chiếm đoạt là hơn 5 triệu lít, trị giá hơn 94 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, sau khi mua xăng dầu từ Vinh, Cao Bảo Ngọc bán lại cho các chủ tàu cá tại khu vực Quảng Trị.

Ngọc được hưởng khoản chênh lệch khoảng 200 đồng/lít, tổng cộng hơn 4,6 tỉ đồng. Số tiền còn lại, hơn 89 tỉ đồng, được Ngọc chuyển cho Vinh.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Viện kiểm sát cáo buộc Vinh đã lợi dụng quyền hạn trong việc quản lý, theo dõi và đối chiếu số liệu kho để chiếm đoạt tài sản của PVOIL Vũng Áng. Cao Bảo Ngọc bị xác định có hành vi giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Vinh khai số tiền thu được từ việc bán xăng dầu cho Ngọc đã được chuyển qua nhiều tài khoản để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet và thua hết.

Theo hồ sơ vụ án, Vinh đã nộp khắc phục hơn 6,2 tỉ đồng, trong khi Ngọc nộp lại hơn 4,6 tỉ đồng tiền hưởng lợi bất chính.

Đối với hành vi có dấu hiệu đánh bạc của Vinh, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trong vụ án này, bà Chu Thị Thành và các bị cáo thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy tố liên quan đến một nhóm hành vi khác.

Trong cùng vụ án, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn. Việc bán xăng dầu theo cách này khiến doanh nghiệp không trích lập hơn 67 tỉ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu. Để cân đối lượng hàng tồn trên sổ sách, bà Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn khống. Cơ quan truy tố xác định Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 20,6 tỉ đồng. Theo cáo trạng, tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu mà bà Thành cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 79 tỉ đồng. Cùng với khoản thu lợi từ bán hóa đơn khống, số tiền liên quan đến hai nhóm hành vi bị truy tố đối với bà Thành vào khoảng 100 tỉ đồng. Đáng chú ý, quá trình điều tra, bà Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Tổng số tiền bà Thành và các bị cáo khác nộp khắc phục liên quan đến sai phạm tại Thiên Minh Đức là hơn 100 tỉ đồng. Theo cơ quan truy tố, số tiền này đã khắc phục toàn bộ hậu quả liên quan đến Thiên Minh Đức.