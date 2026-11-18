Phiên tòa xét xử vụ án - Ảnh: CTV

Ngày 18-11, Tòa án nhân dân khu vực 14 Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án dân sự công ích về việc nợ thuế Nhà nước, giữa nguyên đơn là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 Cần Thơ, bị đơn là Công ty cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và 5 chi nhánh.

Theo nội dung khởi kiện, tính đến ngày 30-6-2026, Công ty cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và 5 chi nhánh trực thuộc phải nộp tiền nợ thuế là hơn 1.618 tỉ đồng.

Trong đó Công ty cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu phải nộp số tiền nợ thuế hơn 1.478 tỉ đồng, còn lại là của 5 chi nhánh.

Thuế TP Cần Thơ đã áp dụng các biện pháp như cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.

Đồng thời, làm việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty về thực hiện biện pháp thu hồi thuế; đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được số nợ thuế trên.

Thuế TP Cần Thơ có văn bản kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công (tiền ngân sách).

Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình hoạt động kinh doanh, bị đơn đã nhiều lần nợ thuế của ngân sách Nhà nước.

Cụ thể nợ thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công, nợ thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế sản xuất xăng dầu, thuế thuê mặt đất, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền chậm nộp... tổng cộng hơn 1.618 tỉ đồng (gồm tiền nợ thuế, tiền chậm nộp và lãi).

Cục thuế TP Cần Thơ (sau này là Thuế TP Cần Thơ) đã ban hành nhiều văn bản và quyết định hành chính như cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, tạm hoãn xuất cảnh đổi với người đại diện pháp luật của công ty.

Đến ngày 30-6-2026, Thuế TP Cần Thơ đã khoanh tiền nợ thuế nêu trên đối với bị đơn.

Tuy nhiên, công ty vẫn không thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách về trách nhiệm của một doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn có nghĩa vụ nộp tổng số tiền nợ thuế hơn 1.618 tỉ đồng vào ngân sách.