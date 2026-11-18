Các bị cáo Đạt, Toàn, Nguyên tại tòa ngày 18-11 - Ảnh: NHẪN NAM

Chiều 18-11, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tấn Đạt 11 năm tù, Phan Hữu Toàn 7 năm tù, Võ Văn Nguyên 6 năm tù cùng về tội giết người.

Về trách nhiệm dân sự bồi thường cho bị hại, tòa buộc bị cáo Đạt phải bồi thường 40 triệu đồng, Toàn và Nguyên mỗi người phải bồi thường 10 triệu đồng, ba người khác (dưới 18 tuổi đã được xét xử trước đó, phải bồi thường 40 triệu đồng).

Theo cáo trạng, ngày 12-1-2025, Đạt cùng Nguyên, Toàn và T.M.K., N.M.T., H.N.Q.H. uống cà phê và đánh bida tại một quán ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (nay là phường Long Tuyền, TP Cần Thơ).

Đạt kể cho nhóm nghe việc N.B.H. là chủ tài khoản Facebook tên "Thái tử Binnka" thường đến Trường trung học cơ sở Long Hòa đánh các học sinh và đăng các dòng tin trên mạng xã hội.

Thấy ghét nên Đạt rủ cả nhóm đi tìm H. để đánh dằn mặt. Nghe vậy cả nhóm đồng ý. Khoảng 15h30 cùng ngày, cả nhóm thấy H. đi xe máy chở theo một người chạy ngang quán bida, nên cùng lấy xe máy rượt theo để chặn đánh H..

Cả nhóm rượt theo xe bị hại khoảng 100 mét thì người này quay đầu xe lại, liền bị Đạt chặn đầu xe và đánh.

Nhóm bị cáo dùng tay, chân và một cục gạch ống đánh bị hại.

Sau khi đánh bị hại bất tỉnh, cả nhóm dừng lại và lên xe bỏ về. Bị hại được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị, với thương tích được xác định là 46% với vết thương nứt sọ, tụ máu ngoài màng cứng.

Cũng theo cáo trạng, ba đối tượng T.M.K., N.M.T. và H.N.Q.H. tại thời điểm phạm tội dưới 18 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự về tội giết người để xử lý riêng.

Xác minh tại Trường THCS Long Hòa, ban giám hiệu nhà trường xác định từ đầu năm 2025 đến ngày 16-12-2025, trường chưa phát hiện trường hợp nào phản ánh vụ việc học sinh bị các cá nhân bên ngoài gây sự hoặc bị chặn đánh trên đường đi học.

3 người dưới 18 tuổi đã được xét xử Trước đó xét xử sơ thẩm vào ngày 28-8, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên phạt T.M.K. 4 năm tù, N.M.T. 3 năm 6 tháng tù và H.N.Q.H. 2 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người. Bản án này đã có hiệu lực pháp luật.