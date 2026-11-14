Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng, cung cấp 1.680 căn hộ

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, TP Huế có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, dự kiến cung cấp 1.680 căn hộ liền kề, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người.

Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng, cung cấp 1.680 căn - Ảnh 1.

TP Huế khởi công thêm một dự án nhà ở xã hội ở phường Phong Thái, TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 14-11, UBND TP Huế phối hợp với liên danh Công ty cổ phần DICERA Holdings, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, TP Huế.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 26,17ha, trong đó đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 11,76ha. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, dự án dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Các căn nhà được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Phong Điền và các khu vực lân cận.

Dự án nằm trên trục tỉnh lộ 9, đối diện Khu công nghiệp Phong Điền. 

Từ đây người dân có thể đi đến Quốc lộ 1A với khoảng cách 2,6km, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 khoảng 9km, cao tốc Cam Lộ - La Sơn khoảng 14km và trung tâm TP Huế khoảng 28km.

Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội khu, điện, chiếu sáng, cấp nước, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy.

Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng, cung cấp 1.680 căn - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội ở phường Phong Thái trong tương lai - Ảnh: BTC cung cấp

Ngoài khu nhà ở, dự án còn bố trí công viên cây xanh, trường học, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình công cộng phục vụ cư dân.

Trong bối cảnh Khu công nghiệp Phong Điền tiếp tục phát triển, dự án hướng đến giải quyết nhu cầu nhà ở của người lao động, giúp người dân thuận tiện đi lại, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với địa phương.

Dự án có tiến độ triển khai 7 năm, giai đoạn 2026-2033. Theo định hướng của chủ đầu tư, công trình không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội mà còn góp phần hình thành khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, mở rộng không gian phát triển đô thị phía Bắc TP Huế.

Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng, cung cấp 1.680 căn hộ - Ảnh 4.Nhà ở xã hội: Một chỗ ở, một tương lai

Kế hoạch của UBND TP.HCM chuyển đổi 109,91ha đất thuộc Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sang phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu an cư thiết thực của người dân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nhà ở xã hội Tp Huế nhà ở người lao động

    Dòng sự kiện: Nhà ở xã hội

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất