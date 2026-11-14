Huế khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng, cung cấp 1.680 căn hộ

TP Huế khởi công thêm một dự án nhà ở xã hội ở phường Phong Thái, TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 14-11, UBND TP Huế phối hợp với liên danh Công ty cổ phần DICERA Holdings, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, TP Huế.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 26,17ha, trong đó đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 11,76ha. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, dự án dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Các căn nhà được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Phong Điền và các khu vực lân cận.

Dự án nằm trên trục tỉnh lộ 9, đối diện Khu công nghiệp Phong Điền.

Từ đây người dân có thể đi đến Quốc lộ 1A với khoảng cách 2,6km, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 khoảng 9km, cao tốc Cam Lộ - La Sơn khoảng 14km và trung tâm TP Huế khoảng 28km.

Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội khu, điện, chiếu sáng, cấp nước, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội ở phường Phong Thái trong tương lai - Ảnh: BTC cung cấp

Ngoài khu nhà ở, dự án còn bố trí công viên cây xanh, trường học, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình công cộng phục vụ cư dân.

Trong bối cảnh Khu công nghiệp Phong Điền tiếp tục phát triển, dự án hướng đến giải quyết nhu cầu nhà ở của người lao động, giúp người dân thuận tiện đi lại, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với địa phương.

Dự án có tiến độ triển khai 7 năm, giai đoạn 2026-2033. Theo định hướng của chủ đầu tư, công trình không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội mà còn góp phần hình thành khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, mở rộng không gian phát triển đô thị phía Bắc TP Huế.