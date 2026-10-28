Hơn 900 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

Khu vực phố cổ Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương giải quyết chỗ ở cho người khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm theo hướng được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

902 hộ dân được mua nhà ở xã hội

Theo nghị quyết, chính sách trước mắt áp dụng tại phường Hoàn Kiếm. Trong quá trình thực hiện, TP sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi trên cơ sở đánh giá tác động, cân đối nguồn lực và theo đề xuất của UBND TP.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương giãn dân phố cổ của Hà Nội, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân đang sinh sống trong những căn nhà chật hẹp.

Để được hưởng chính sách, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: đã đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ của phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người.

Các hộ cũng phải đáp ứng điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật; tự nguyện đăng ký và được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt trong danh sách.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua một căn hộ nhà ở xã hội và được giải quyết một lần. Giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục và chính sách vay vốn ưu đãi thực hiện theo quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Quỹ nhà phải được xác định cụ thể về dự án, số lượng, loại căn hộ và tiến độ, đồng thời công khai trước khi tổ chức đăng ký. Những căn hộ không có người đủ điều kiện đăng ký sau thời hạn quy định sẽ được bán, cho thuê mua cho các đối tượng khác theo quy định.

Theo nghị quyết, chính sách không làm phát sinh khoản chi ngân sách trực tiếp để mua, thuê mua nhà ở cho các đối tượng. Người mua, thuê mua tự chi trả theo giá nhà ở xã hội.

TP dự kiến bố trí tối đa 902 căn hộ, tương ứng mỗi hộ một căn, số lượng cụ thể có thể điều chỉnh theo nhu cầu đăng ký mua, thuê mua thực tế.

Danh mục dự án dự kiến bố trí nhà ở gồm khu nhà ở tại điểm X2, phường Trần Phú (nay thuộc phường Lĩnh Nam); công trình nhà ở xã hội CT1, CT3 thuộc dự án khu chức năng đô thị ĐM1, phường Đại Mỗ; dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Thạch Thất...

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: T.L

3.621 người sống trong những căn nhà bình quân dưới 5m² sàn/người

Theo UBND TP Hà Nội, điều kiện sống của một bộ phận người dân tại khu vực phố cổ, phố cũ đang ở mức báo động.

Kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm cho thấy có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sống trong các nhà đông hộ, với diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người. Bình quân mỗi hộ có khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên diện tích chưa đến 20m² sàn, thấp hơn nhiều lần so với diện tích nhà ở bình quân của TP.

UBND TP đánh giá đây không chỉ là tình trạng chật chội mà còn là thực trạng không bảo đảm điều kiện sống tối thiểu, chưa phù hợp với mục tiêu bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân theo Điều 22 Hiến pháp năm 2013.

Theo UBND TP, nhu cầu nhà ở của 902 hộ dân tại khu vực phố cổ, phố cũ là cấp bách, gắn trực tiếp với an toàn tính mạng, sức khỏe và điều kiện sống hằng ngày nên không thể chờ đợi.

Riêng trong năm 2026, TP dự kiến bố trí 552 căn hộ tại 9 dự án. Các dự án được lựa chọn theo tiêu chí thuận lợi về giao thông công cộng, ưu tiên kết nối với đường sắt đô thị; có hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học, cơ sở y tế, chợ và cơ sở thương mại; tiến độ hoàn thành phù hợp, cơ cấu căn hộ đáp ứng quy mô hộ gia đình, bình quân khoảng 4 người/hộ.

Chi hơn 22.200 tỉ đồng chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo đó khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 66,82ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Dự án hướng tới hình thành không gian quảng trường lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận. Đồng thời dự án mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông, phát triển không gian ngầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Theo phương án đề xuất, dự án gồm 3 dự án thành phần, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 22.200 tỉ đồng.