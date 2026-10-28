Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hơn 900 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội dự kiến bố trí tối đa 902 căn hộ nhà ở xã hội cho hộ khó khăn về chỗ ở tại phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua không qua bốc thăm, nhằm cải thiện điều kiện sống và giãn dân phố cổ.

Hơn 900 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm - Ảnh 1.

Khu vực phố cổ Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương giải quyết chỗ ở cho người khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm theo hướng được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

902 hộ dân được mua nhà ở xã hội

Theo nghị quyết, chính sách trước mắt áp dụng tại phường Hoàn Kiếm. Trong quá trình thực hiện, TP sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi trên cơ sở đánh giá tác động, cân đối nguồn lực và theo đề xuất của UBND TP.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương giãn dân phố cổ của Hà Nội, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân đang sinh sống trong những căn nhà chật hẹp.

Để được hưởng chính sách, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: đã đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ của phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người.

TIN LIÊN QUAN

Các hộ cũng phải đáp ứng điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật; tự nguyện đăng ký và được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt trong danh sách.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua một căn hộ nhà ở xã hội và được giải quyết một lần. Giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục và chính sách vay vốn ưu đãi thực hiện theo quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Quỹ nhà phải được xác định cụ thể về dự án, số lượng, loại căn hộ và tiến độ, đồng thời công khai trước khi tổ chức đăng ký. Những căn hộ không có người đủ điều kiện đăng ký sau thời hạn quy định sẽ được bán, cho thuê mua cho các đối tượng khác theo quy định.

Theo nghị quyết, chính sách không làm phát sinh khoản chi ngân sách trực tiếp để mua, thuê mua nhà ở cho các đối tượng. Người mua, thuê mua tự chi trả theo giá nhà ở xã hội.

TP dự kiến bố trí tối đa 902 căn hộ, tương ứng mỗi hộ một căn, số lượng cụ thể có thể điều chỉnh theo nhu cầu đăng ký mua, thuê mua thực tế.

Danh mục dự án dự kiến bố trí nhà ở gồm khu nhà ở tại điểm X2, phường Trần Phú (nay thuộc phường Lĩnh Nam); công trình nhà ở xã hội CT1, CT3 thuộc dự án khu chức năng đô thị ĐM1, phường Đại Mỗ; dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Thạch Thất...

Hơn 900 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm - Ảnh 2.

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: T.L

3.621 người sống trong những căn nhà bình quân dưới 5m² sàn/người

Theo UBND TP Hà Nội, điều kiện sống của một bộ phận người dân tại khu vực phố cổ, phố cũ đang ở mức báo động.

Kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm cho thấy có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sống trong các nhà đông hộ, với diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người. Bình quân mỗi hộ có khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên diện tích chưa đến 20m² sàn, thấp hơn nhiều lần so với diện tích nhà ở bình quân của TP.

UBND TP đánh giá đây không chỉ là tình trạng chật chội mà còn là thực trạng không bảo đảm điều kiện sống tối thiểu, chưa phù hợp với mục tiêu bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân theo Điều 22 Hiến pháp năm 2013.

Theo UBND TP, nhu cầu nhà ở của 902 hộ dân tại khu vực phố cổ, phố cũ là cấp bách, gắn trực tiếp với an toàn tính mạng, sức khỏe và điều kiện sống hằng ngày nên không thể chờ đợi.

Riêng trong năm 2026, TP dự kiến bố trí 552 căn hộ tại 9 dự án. Các dự án được lựa chọn theo tiêu chí thuận lợi về giao thông công cộng, ưu tiên kết nối với đường sắt đô thị; có hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học, cơ sở y tế, chợ và cơ sở thương mại; tiến độ hoàn thành phù hợp, cơ cấu căn hộ đáp ứng quy mô hộ gia đình, bình quân khoảng 4 người/hộ.

Chi hơn 22.200 tỉ đồng chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 66,82ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Dự án hướng tới hình thành không gian quảng trường lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận.

Đồng thời dự án mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông, phát triển không gian ngầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo phương án đề xuất, dự án gồm 3 dự án thành phần, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 22.200 tỉ đồng.

- Ảnh 1.12 chung cư của Mương Thanh vượt quy hoạch 18.184 căn hộ: Không tự phá dỡ sẽ cưỡng chế

Ngày 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giãn dân phố cổ bốc thăm Hà Nội Nhà ở xã hội

    Dòng sự kiện: Nhà ở xã hội

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất