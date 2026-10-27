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Hơn 97% hộ gia đình ở Phú Thọ đồng ý điều chỉnh 4.000ha đất rừng Ba Vì và vùng đệm về Hà Nội

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CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

977.701 hộ gia đình (chiếm 97,1%) ở tỉnh Phú Thọ đồng ý với đề án điều chỉnh hơn 4.000ha đất rừng Ba Vì và vùng đệm thuộc ba xã, phường Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Lương Sơn về Hà Nội quản lý.

Hơn 97% hộ gia đình ở Phú Thọ đồng ý điều chỉnh 4.000ha đất rừng Ba Vì và vùng đệm về Hà Nội - Ảnh 1.

Sơ đồ mở rộng địa giới hành chính khu vực xã Ba Vì và Yên Xuân của thành phố Hà Nội

Chiều 27-10, UBND tỉnh Phú Thọ công bố báo cáo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đề án, dự kiến điều chỉnh hơn 4.006ha diện tích tự nhiên thuộc vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm nằm trên địa giới hành chính ba xã, phường Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ về xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ cho thấy 984.391/1.006.906 hộ gia đình đã tham gia lấy ý kiến.

Trong đó, 977.701 hộ đồng ý với đề án, chiếm 97,10% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh. 6.293 hộ gia đình không đồng ý với đề án, chiếm 0,62% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh.

Tỉnh Phú Thọ xác định có 397 phiếu không hợp lệ.

"Quá trình tổ chức lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật" - tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Trước đó, từ ngày 22 đến 25-10, Hà Nội và Phú Thọ đều tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo tóm đắt đề án, phương án điều chỉnh không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân (Hà Nội) cùng các phường, xã Thịnh Minh, Lương Sơn, Kỳ Sơn (Phú Thọ).

Việc điều chỉnh tạo điều kiện quản lý thống nhất vườn quốc gia Ba Vì, vùng đệm và hệ thống hạ tầng bảo vệ rừng, góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường và tổ chức phát triển du lịch sinh thái phù hợp quy hoạch, pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, phạm vi quản lý về đất đai, dân cư, dự án, tài sản, nguồn thu và dịch vụ công của các đơn vị hành chính liên quan sẽ thay đổi tương ứng.

Giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng, chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp đã được xác lập được tiếp tục bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Các hồ sơ hành chính đang giải quyết được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền kế thừa, không yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ chỉ vì thay đổi địa giới. Việc cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội và các dịch vụ công thiết yếu phải được duy trì liên tục trong thời gian chuyển tiếp.

Điều chỉnh địa giới hành chính không đồng nghĩa với việc thu hồi đất, di dời dân cư hoặc bố trí tái định cư và không thay thế thủ tục phê duyệt dự án đầu tư.

Trường hợp phát sinh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo dự án cụ thể thì phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và trình tự, thủ tục pháp luật có liên quan.

Hơn 97% hộ gia đình ở Phú Thọ đồng ý điều chỉnh 4.000ha đất rừng Ba Vì và vùng đệm về Hà Nội - Ảnh 3.Dự kiến sáp nhập một phần diện tích 3 xã thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Hà Nội đang lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25-10 về đề án dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân.

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    Chủ đề: sáp nhập hà nội Vườn quốc gia Ba Vì Phú Thọ điều chỉnh địa giới hành chính

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