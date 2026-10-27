Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hà Nội đề xuất chi hơn 22.000 tỉ đồng cải tạo, tái thiết hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội đề xuất đầu tư 22.229 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, gồm giải phóng mặt bằng, xây trung tâm thương mại ngầm 4 tầng hầm và cải tạo cảnh quan, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Hà Nội đề xuất chi hơn 22.000 tỉ cải tạo, tái thiết hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận - Ảnh 1.

Du khách thăm Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 27-10, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND TP xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo nội dung tờ trình, khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 66,82ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam (Hà Nội).

Dự án hướng tới hình thành không gian quảng trường lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận.

Đồng thời mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông, không gian ngầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo nội dung tờ trình, dự án dự kiến có 3 dự án thành phần, tổng vốn hơn 22.200 tỉ đồng

Dự án thành phần 1: giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, có quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha, không bao gồm các ô đất B1.6 và B4.13-HH1 thực hiện theo dự án riêng.

Dự án này có sơ bộ tổng mức đầu tư 9.924 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố. UBND phường Hoàn Kiếm là chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2: xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm (lô B2.5) và khu vực công viên, quảng trường phía bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3).

Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², với sơ bộ tổng mức đầu tư 4.611 tỉ đồng. 

Dự án được đầu tư trực tiếp theo quy định của pháp luật về đầu tư, do Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô thực hiện.

Dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỉ đồng, gồm xây mới khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội với kinh phí khoảng 3.518 tỉ đồng; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND TP khoảng 268 tỉ đồng; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm khoảng 3.908 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô tiếp tục là nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần này.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

Hà Nội đề xuất chi hơn 22.000 tỉ cải tạo, tái thiết hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận - Ảnh 3.Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội: Hình ảnh công trình ở phương án quy hoạch hồ Gươm chỉ là minh họa

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên cho biết những hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch khu vực hồ Gươm chỉ nhằm minh họa định hướng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, chưa phải phương án kiến trúc được quyết định.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hồ Hoàn kiếm Hồ Gươm cải tạo hồ Hoàn Kiếm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất