Hà Nội đề xuất chi hơn 22.000 tỉ đồng cải tạo, tái thiết hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Du khách thăm Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 27-10, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND TP xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo nội dung tờ trình, khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 66,82ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam (Hà Nội).

Dự án hướng tới hình thành không gian quảng trường lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận.

Đồng thời mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông, không gian ngầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo nội dung tờ trình, dự án dự kiến có 3 dự án thành phần, tổng vốn hơn 22.200 tỉ đồng

Dự án thành phần 1: giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, có quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha, không bao gồm các ô đất B1.6 và B4.13-HH1 thực hiện theo dự án riêng.

Dự án này có sơ bộ tổng mức đầu tư 9.924 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố. UBND phường Hoàn Kiếm là chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2: xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm (lô B2.5) và khu vực công viên, quảng trường phía bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3).

Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², với sơ bộ tổng mức đầu tư 4.611 tỉ đồng.

Dự án được đầu tư trực tiếp theo quy định của pháp luật về đầu tư, do Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô thực hiện.

Dự án thành phần 3: đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỉ đồng, gồm xây mới khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội với kinh phí khoảng 3.518 tỉ đồng; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND TP khoảng 268 tỉ đồng; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm khoảng 3.908 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô tiếp tục là nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần này.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2029.