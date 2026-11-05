Chủ tịch TP Huế: Không lấy lý do thời tiết để chậm tiến độ các công trình trọng điểm

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế (đội mũ cối ở giữa) kiểm tra việc thi công đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài - Ảnh: NGỌC HIẾU

Sáng 5-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa 4 dự án giao thông trọng điểm gồm đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cầu qua phá Tam Giang, đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa - Phú Gia) và đường Vành đai 3.

Qua kiểm tra, ông Thanh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện mùa mưa, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Đường Tố Hữu nối sân bay Phú Bài chậm 7 tháng

Tại dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, chiều dài khoảng 9,59km, góp phần tăng cường kết nối khu vực đô thị với sân bay quốc tế Phú Bài.

Tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài ở TP Huế đã chậm tiến độ 7 tháng. Nhiều đoạn đường băng qua ruộng vẫn ngập nước, thi công dở dang - Ảnh: NHẬT LINH

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 98,52% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chậm khoảng 7 tháng so với yêu cầu.

Một số đoạn tuyến đi qua vùng thấp trũng, ngập nước nên chưa thể bóc lớp đất phong hóa, đắp nền đường. Khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Qua kiểm tra, ông Thanh nhận thấy việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công.

Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh thành phố đã có các nguồn vật liệu phục vụ những dự án trọng điểm.

Dù đang mùa mưa nhưng vẫn có những thời điểm thuận lợi để thi công, vì vậy các đơn vị không thể lấy lý do thời tiết để giải thích cho việc chậm tiến độ.

Ông yêu cầu nhà thầu áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp, không để tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến. Với những vị trí ngập nước, cần nghiên cứu phương án bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu nhà thầu, các đơn vị thi công tuyến đường tập trung người, máy móc để hoàn thành thi công tuyến đường, không lấy lý do thời tiết làm chậm tiến độ công trình - Ảnh: NHẬT LINH

Sở Xây dựng TP Huế được yêu cầu phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung đất, đá phục vụ thi công. Chủ đầu tư, nhà thầu phải tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thêm các mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện.

Không để các hạng mục chờ nhau

Kiểm tra dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu khẩn trương triển khai đường công vụ, chuẩn bị bãi đúc dầm và các điều kiện cần thiết phục vụ thi công.

Chủ tịch TP Huế Lê Trí Thanh và đoàn công tác của UBND TP Huế kiểm tra tuyến đường phía tây phá Tam Giang - Cầu Hai đang thi công dang dở - Ảnh: NGỌC HIẾU

Theo ông Thanh, các hạng mục có thể triển khai song song phải được chủ động tổ chức thực hiện đồng thời, không nhất thiết chờ hoàn thành toàn bộ nền đường chính mới thi công cầu.

Đối với bãi đúc dầm, nhà thầu cần sớm làm việc với các hộ dân có đất trong khu vực dự kiến, thống nhất phương án thuê đất, chi trả kinh phí để triển khai. Chính quyền địa phương phối hợp giải quyết các nội dung liên quan, không để những công việc có thể xử lý ngay ảnh hưởng tiến độ chung.

Chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu lập tiến độ thi công chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc, số lượng công nhân, máy móc, phương tiện huy động và thời gian thực hiện từng hạng mục.

Tại dự án đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài, đoạn Phú Đa - Phú Gia, Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác.

Ông yêu cầu sớm hoàn thiện dự án phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Đồng thời, nhà thầu phải bố trí đầy đủ biển báo, cảnh báo tại các vị trí thi công, đoạn đường chưa hoàn thiện và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Chủ tịch TP Huế yêu cầu tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh đường Vành đai 3 Ông Lê Trí Thanh yêu sớm tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 3 qua trung tâm TP Huế - Ảnh: NGỌC HIẾU Tại dự án đường Vành đai 3, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đã kiểm tra tình hình triển khai các đoạn tuyến, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công. Theo báo cáo, dự án đang thi công đoạn phía Nam từ nút giao đường Bùi Thị Xuân đến đường Minh Mạng. Đoạn tuyến phía Bắc đang chuẩn bị triển khai xây lắp. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn vướng mắc, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, khẩn trương bàn giao những vị trí đủ điều kiện để thi công. Đồng thời các đơn vị cần chủ động điều chỉnh phương án triển khai phù hợp thực tế, tập trung thi công những đoạn tuyến đã có mặt bằng, tránh để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ chung.