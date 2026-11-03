Đường nối nút giao cao tốc ở Huế ra sao mà tài xế khuyên 'không nên xuống'?

Nhiều vị trí trên tỉnh lộ 9 hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: THƯỜNG XUÂN

Tỉnh lộ 9 qua phường Phong Điền (TP Huế) là tuyến đường quan trọng, kết nối quốc lộ 1 với nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trong khu vực và là đường nối từ nút giao cao tốc xuống khu vực phía bắc TP Huế.

Tài xế nhắc nhau cân nhắc chọn đường

Tình trạng xuống cấp của tuyến đường không chỉ được người dân địa phương phản ánh trong nhiều năm qua, mà còn xuất hiện trong các bài chia sẻ kinh nghiệm đi đường trên mạng xã hội.

Một vị trí gần đầu tuyến tỉnh lộ 9 bị hư hỏng nặng - Ảnh: NGUYỄN DO

Thời gian qua, trên một số hội nhóm mạng xã hội, những người từng đi theo tỉnh lộ 9 từ cao tốc ra quốc lộ 1 đã đăng thông tin cảnh báo về tình trạng đường xuống cấp.

Những người này nhận xét "đường khó đi" và khuyên tài xế "không nên xuống" tuyến đường này, mà nên cân nhắc chọn tuyến khác.

Nhiều người hướng dẫn tài xế khi rời cao tốc nên đi theo tỉnh lộ 11B để ra quốc lộ 1 tại cầu An Lỗ (phường Phong Thái), thay vì theo gợi ý của Google Maps đi theo tỉnh lộ 9 (do quãng đường ngắn hơn).

Hình ảnh tỉnh lộ 9 hư hỏng nặng và những bài đăng cảnh báo trên mạng xã hội - Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, sau thời gian dài đưa vào khai thác, nhiều đoạn trên tỉnh lộ 9 đã bong tróc mặt đường, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Có vị trí hư hỏng tạo thành hố sâu, đọng nước sau mưa, khiến các phương tiện phải giảm tốc độ, tránh né tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều lần phản ánh, mong sửa chữa dứt điểm

Tình trạng hư hỏng trên tỉnh lộ 9 đã được người dân phản ánh nhiều lần qua ứng dụng phản ánh hiện trường (Hue-S) từ năm 2025 đến nay.

Trong các phản hồi, Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến khắc phục tạm thời các ổ gà, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Ông Hoàng Văn Hòa (75 tuổi, ở phường Phong Điền) cho biết sau mỗi lần phản ánh, tuyến đường được sửa chữa tạm thời, nhưng sớm hư hỏng trở lại do có nhiều phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Người dân nhiều lần phản ánh tình trạng tỉnh lộ 9 xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Hòa cho biết có thời điểm ô tô qua đoạn đường hư hỏng bị cạ gầm, phải nhờ phương tiện khác hỗ trợ kéo ra khỏi vị trí mắc kẹt.

"Đây là tuyến đường quan trọng, có nhiều xe trọng tải lớn qua lại cả ngày lẫn đêm. Người dân chỉ mong đường sớm được sửa chữa dứt điểm để đi lại an toàn, nhất là vào mùa mưa", ông Hòa nói.

Ông Hồ Đôn - Chủ tịch UBND phường Phong Điền - cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 9 để bảo đảm an toàn giao thông.

Theo ông Đôn, trước thực trạng xuống cấp, vào ngày 27-10-2026, UBND thành phố Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Đông - Tây kết nối với cao tốc. Dự án gồm bốn tuyến đường, tổng mức đầu tư dự kiến 1.985 tỉ đồng.

Tuyến đường có nhiều xe tải qua lại mỗi ngày - Ảnh: NGUYỄN DO

Trong đó tỉnh lộ 9 được nâng cấp, mở rộng khoảng 8km, từ Km0+800 đến Km8+800, với điểm cuối tại nút giao lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo quy mô được phê duyệt, đoạn đầu dài khoảng 2,2km có bề rộng nền đường 36m; đoạn còn lại dài khoảng 5,8km có bề rộng nền đường 31m.

Toàn bộ dự án dự kiến thực hiện trong bốn năm, từ 2028 đến 2031, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.