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Đường xuống cấp nhiều năm, dân khổ vì dự án nâng cấp, sửa chữa bị hủy bỏ

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Người dân đi lại trên tuyến đường ĐH09 ở Quảng Ngãi chưa kịp vui vì có dự án nâng cấp, sửa chữa con đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm, thì đã thất vọng khi dự án bị đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công vì nguồn lực địa phương chưa đáp ứng được.

Quảng Ngãi: Đường xuống cấp, dự án vừa phê duyệt đã bị 'loại' ra danh mục đầu tư - Ảnh 1.

Tuyến đường ĐH09 nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tuyến đường ĐH09 dài khoảng 7,3km nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2 (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi), là trục giao thông quan trọng kết nối xã Bình Minh với xã Bình An (huyện Bình Sơn cũ).

Sau khi tuyến đường được phê duyệt nâng cấp, người dân địa phương mong mỏi công trình sớm hoàn thành. Tuy nhiên chưa được bao lâu, dự án đã phải "gác" lại.

Đường đầy ổ voi, ổ gà

Tuyến đường ĐH09 từng là trục giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, con đường xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, xuất hiện đầy ổ gà, nhiều đoạn lộ đá, gồ ghề gây khó khăn và nguy hiểm cho xe cộ, người tham gia giao thông.

Quảng Ngãi: Đường xuống cấp, dự án vừa phê duyệt đã bị 'loại' ra danh mục đầu tư - Ảnh 2.

Mặt đường ĐH09 lồi lõm, xuống cấp trầm trọng - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Mùa nắng, xe cộ đi qua cuốn bụi đất mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Người dân phải đóng kín cửa, tưới nước trước sân để hạn chế bụi. Đến mùa mưa, những ổ voi, ổ gà biến thành vũng nước, bùn lầy trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi.

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Không chỉ mặt đường hư hỏng, một số cây cầu trên tuyến cũng xuống cấp, gây lo ngại về an toàn giao thông.

Bà Võ Thị Tuyết, người dân địa phương, than thở: "Nhiều người chạy ngang nhưng không dừng lại mua hàng vì đường xấu, bụi nhiều. Buôn bán ngày càng ế ẩm".

Cùng ý kiến, một người dân khác - ông Võ Văn Thanh - cho biết tuyến đường xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa gây khó khăn cho bà con và mong tuyến đường sớm được nâng cấp để người dân đi lại an toàn hơn.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận tuyến đường ĐH09 đã xuống cấp nghiêm trọng do không được duy tu trong thời gian dài. Ngoài mặt đường hư hỏng, một số cầu trên tuyến cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tạm, địa phương đã đổ cấp phối tại một số đoạn hư hỏng nặng nhằm giảm khó khăn cho người dân. Về lâu dài đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí nâng cấp toàn tuyến.

Quảng Ngãi: Đường xuống cấp, dự án vừa phê duyệt đã bị 'loại' ra danh mục đầu tư - Ảnh 3.

Để ngăn bụi vào mùa nắng, người dân phải tưới nước lên mặt đường thường xuyên - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Dự án sửa chữa, nâng cấp bị đưa khỏi kế hoạch đầu tư công

Sau thời gian dài mong mỏi, năm 2025 dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH09 (Bình Minh - Bình An) được phê duyệt với kinh phí 72 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dự án chưa được triển khai đã bị "đình" lại do không còn nằm trong kế hoạch đầu tư. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngày 14-3-2025, chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (cũ) phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH09 với tổng mức đầu tư nói trên.

Tuy nhiên dự án hiện không có cơ sở triển khai các bước tiếp theo do đã được điều chỉnh ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 12-11-2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời dự án cũng không có tên trong danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Lý giải nguyên nhân, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết trước đây dự án được giao kế hoạch vốn trung hạn 10 tỉ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện. Tuy nhiên đến ngày 30-6-2025, huyện Bình Sơn (cũ) mới bố trí 710 triệu đồng để chuẩn bị đầu tư, chưa bố trí vốn khởi công.

Quảng Ngãi: Đường xuống cấp, dự án vừa phê duyệt đã bị 'loại' ra danh mục đầu tư - Ảnh 4.

Người dân mong mỏi tuyến đường sớm được nâng cấp. Song, dự án vừa được phê duyệt vài tháng đã bị điều chỉnh ra khỏi kế hoạch đầu tư công - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, kế hoạch đầu tư công của huyện Bình Sơn (cũ) được chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Qua rà soát nguồn lực, mục tiêu và hiệu quả đầu tư, tỉnh quyết định đưa một số dự án do cấp huyện trước đây phê duyệt nhưng chưa thực hiện ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn do chưa phù hợp với điều kiện nguồn lực chung của tỉnh, trong đó có dự án nâng cấp tuyến đường ĐH09.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, tuyến đường ĐH09 hiện do UBND xã Bình Minh trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác. Vì vậy trách nhiệm đề xuất đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng thuộc chính quyền địa phương.

Sở Xây dựng cũng xác nhận dự án chưa có trong các danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 và danh mục công trình dự kiến khởi công năm 2026. Và người dân xã Bình Minh vẫn phải tiếp tục đi lại trên tuyến đường xuống cấp, chờ một phương án đầu tư lâu dài thay cho những lần sửa chữa tạm thời.

- Ảnh 1.Đường ĐT649 vào danh thắng Gành Đá Đĩa thành 'bẫy ổ voi' sau mưa, trách nhiệm của ai?

Tuyến đường ĐT649 đoạn qua thôn Phú Lương, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (trước là Phú Yên), nối vào Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, xuất hiện nhiều ổ voi, hố sâu. Khi trời mưa, những hố này bị nước che khuất, trở thành mối nguy hiểm cho người đi đường.

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NGUYỄN YÊN
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    Chủ đề: xã Bình Minh đường ĐH09 đường xuống cấp quảng ngãi Quảng Ngãi

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