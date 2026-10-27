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Đẩy nhanh tiến độ dự án công viên cây xanh 900 tỉ đồng ở Quảng Ngãi

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Sau hàng chục năm "treo", dự án Công viên cây xanh Thạch Bích có tổng mức đầu tư 900 tỉ đồng đang được triển khai tại những khu vực đã có mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Công viên cây xanh 900 tỉ đồng ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Dự án Công viên cây xanh Thạch Bích có quy mô khoảng 8,1ha do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2028. Công trình gồm tuyến đường Phan Bội Châu nối dài và công viên cây xanh với nhiều hạng mục phục vụ cộng đồng.

Từng bước triển khai các hạng mục

Ghi nhận tại công trường, máy móc, thiết bị đã được huy động đến một số vị trí để triển khai thi công. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đang phối hợp rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất, đẩy nhanh các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Công viên cây xanh 900 tỉ đồng ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Máy móc được triển khai ở những khu vực có mặt bằng - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chủ đầu tư cho biết dự án đã được bàn giao gần 1,2ha mặt bằng đợt 1. Đơn vị thi công đang tập kết máy móc, vật tư, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Công tác kiểm kê đất đai, tài sản trên đất cơ bản hoàn thành. Các đơn vị liên quan đã kiểm tra, rà soát nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với những trường hợp thuộc diện thu hồi. Một số phương án bồi thường đã được phê duyệt, tiền bồi thường được chi trả cho người dân theo quy định.

Dự án có nhu cầu khoảng 310 lô tái định cư, các vị trí cơ bản đã được xác định để bố trí cho những hộ dân đủ điều kiện. Tuy nhiên một số trường hợp vẫn cần tiếp tục xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và điều kiện công nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ cho biết địa phương đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Công viên cây xanh 900 tỉ đồng ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Do vướng quy hoạch nên gần 30 năm qua, đường sá, nhà cửa của người dân trong khu vực không thể tu sửa, ảnh hưởng nhiều đến đời sống - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ

Trước những vướng mắc trong quá trình triển khai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng để nhà thầu có điều kiện triển khai thi công. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm tiến độ dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công được giao.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Công viên cây xanh 900 tỉ đồng ở Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Dự án gặp nhiều vướng mắc kéo dài, nhất là trong việc vướng quy hoạch đất đai. Hiện các vướng mắc đang được chính quyền từng bước tháo gỡ - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tỉnh yêu cầu trong tháng 10-2026, các đơn vị, địa phương khẩn trương phê duyệt một số phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời rà soát toàn bộ dự án, xây dựng phương án xử lý các trường hợp còn vướng mắc trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Chủ đầu tư được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công theo cam kết; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND phường Nghĩa Lộ tập trung xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, công khai phương án theo quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh mục tiêu chung là sớm hoàn thành Công viên cây xanh Thạch Bích, tạo không gian xanh và các tiện ích công cộng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

"Người dân hãy đồng hành, phối hợp với chính quyền trong quá trình thực hiện dự án. Các cơ quan, đơn vị cần công khai thông tin, hướng dẫn cụ thể để người dân hoàn thiện thủ tục, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh", ông Hoàng nói.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Công viên cây xanh 900 tỉ đồng ở Quảng Ngãi - Ảnh 5.Gỡ quy hoạch treo 30 năm, Quảng Ngãi chuẩn bị khởi công công viên cây xanh Thạch Bích

Sau nhiều năm 'án binh bất động', dự án công viên cây xanh Thạch Bích, phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi đang được tỉnh thúc tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ thiết kế để khởi công vào đầu quý 3-2026.

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NGUYỄN YÊN
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    Chủ đề: công viên cây xanh dự án phường Nghĩa Lộ Quảng Ngãi công viên cây xanh thạch bích

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