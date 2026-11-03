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An Giang hỗ trợ 267.000m³ đá để giải quyết khó khăn cho cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Tỉnh An Giang thống nhất cho khai thác khoảng 267.000m³ đá theo cơ chế đặc thù để phục vụ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Dự án thành phần 1 hiện đạt tiến độ trên 82%, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

An Giang hỗ trợ nguồn đá, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu gặp khó khăn về nguồn đá, hiện đã được tỉnh An Giang hỗ trợ, các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 3-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, cho biết dự án thành phần 1 thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 hiện đạt tiến độ trên 82%.

Dự án có điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (Km0+000), thuộc phường Mỹ Trà, điểm cuối tại Km16+000, thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.640 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Theo chủ đầu tư, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 9-2026, công trình gặp khó khăn về nguồn cung đá xây dựng. Các nhà thầu phải tìm mua vật liệu từ những nguồn bên ngoài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết đến nay khó khăn về nguồn vật liệu cơ bản đã được tháo gỡ. Cụ thể, tỉnh An Giang đã thống nhất cho phép khai thác khoảng 267.000m³ đá theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án. Hiện các nhà thầu tiếp tục khai thác, sử dụng nguồn đá còn lại; riêng nguồn đá chính, các đơn vị liên quan đang hoàn thiện thủ tục và tổ chức khai thác, dự kiến sớm bổ sung vật liệu cho công trường.

Dự án thành phần 1 được đầu tư xây dựng 19 cầu, gồm 17 cầu trên tuyến cao tốc và 2 cầu thuộc nhánh nút giao. Ngoài ra, công trình còn có hệ thống đường gom dân sinh dài khoảng 23,052km và 23 cống thoát nước ngang trên tuyến chính, các nhánh nút giao, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước và phù hợp với hệ thống thủy lợi hiện hữu.

An Giang hỗ trợ nguồn đá, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỉ đồng, gồm hai dự án thành phần, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỉ đồng, gồm hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài khoảng 16km, vốn đầu tư 3.640 tỉ đồng; dự án thành phần 2 dài khoảng 11,45km, vốn đầu tư 3.856 tỉ đồng.

Dự án được triển khai từ năm 2022 đến năm 2027. Với việc nguồn cung vật liệu từng bước được khơi thông, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu đưa dự án thành phần 1 hoàn thành vào cuối năm 2026.

An Giang hỗ trợ nguồn đá, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026 - Ảnh 4.Gần 11.000 tỉ đồng đầu tư cầu Rạch Miễu 2 và cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

TTTO - Dự án xây cầu Rạch Miễu 2 và xây cao tốc An Hữu - Cao Lãnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bằng sông Cửu Long sẽ được thực hiện giai đoạn năm 2021 - 2025 với tổng vốn khoảng 11.000 tỉ đồng.

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    Chủ đề: Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh Đồng Tháp cao tốc An Hữu - Cao Lãnh cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

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