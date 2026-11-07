Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở khu vực Tây Gia Lai

Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai - Ảnh: LÊ KIẾN

Ngày 7-11, Công ty TNHH Happy House GL tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Dự án được triển khai trên diện tích gần 12.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 740 tỉ đồng, gồm: 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, với khoảng 546 căn hộ; các công trình nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Dự án khi hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân mà còn đóng góp tích cực vào quá trình chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng không gian sống, xây dựng phường Hội Phú trở thành khu vực đô thị ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá dự án không chỉ đánh dấu sự hình thành một công trình nhà ở mới, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với chính sách nhà ở xã hội tại khu vực phía Tây của tỉnh, tạo thêm cơ hội để người dân được tiếp cận nhà ở an toàn, ổn định, phù hợp với điều kiện thu nhập.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Công ty TNHH Happy House GL, cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt; bảo đảm chất lượng công trình.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, yếu thế Thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội. Năm 2025, địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai, với 742 căn hộ hoàn thành, đưa vào sử dụng và khoảng 1.258 căn hộ hoàn thành phần thô. Năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội; đến thời điểm hiện tại có khoảng 1.687 căn hộ đã hoàn thành phần thô, đang được khẩn trương hoàn thiện, tương đương 84,35% chỉ tiêu năm.