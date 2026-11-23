TP Huế đang hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, đến năm 2030 các nhóm ngành văn hóa sẽ đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố - Ảnh: NGỌC HIẾU



Ngày 23-11, UBND TP Huế tổ chức hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Đề án tổ chức Festival Huế cùng các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng mới. Vì vậy, định hướng đặt ra là kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư để hình thành những sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao.

Theo đề án, Huế tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm gồm du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Thành phố đặt mục tiêu các nhóm ngành này đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

Hàng loạt sự kiện quốc tế sẽ đến Huế

Cùng với phát triển công nghiệp văn hóa, Huế định hướng xây dựng các chương trình, sự kiện mang thương hiệu riêng, tổ chức định kỳ, thường niên, gắn với khai thác giá trị di sản và làm mới sản phẩm du lịch.

Kinh tế di sản được định hướng là một trong những mũi nhọn trong phát triển công nghiệp văn hóa của TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu danh mục các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế dự kiến tổ chức tại Huế giai đoạn 2027 - 2030.

Đáng chú ý là chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia "Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators". Chương trình kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa Huế với hoạt động sáng tạo nội dung, hướng đến xây dựng mạng lưới nhà sáng tạo, kết nối di sản Huế với cộng đồng và thị trường quốc tế.

Mùa đầu tiên dự kiến triển khai năm 2027, thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng sang Hàn Quốc. Năm 2028, chương trình nghiên cứu mở rộng hợp tác tại châu Á, từ năm 2029 từng bước tiếp cận các thị trường toàn cầu.

Một sự kiện đáng chú ý khác là Tuần lễ Festival Quốc tế Huế, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10-6-2027. Chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế, triển lãm mỹ thuật di sản, giới thiệu cổ vật và ẩm thực.

Ngay sau đó, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 13-6 tại khu vực công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương.

Lễ hội sẽ kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế, thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản Huế cùng các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực.

Đại Nội Huế - một trong những địa điểm sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia "Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators" vào năm 2027 - Ảnh: NHẬT LINH

Trong khi đó, Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế - Hue Wonderverse Music Fest dự kiến diễn ra từ ngày 28-8 đến 1-9-2027. Sự kiện kết hợp âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử, giao lưu nghệ thuật quốc tế và các hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ.

Hội nghị cũng giới thiệu chương trình Visit Golf Vietnam - VGV Championship Hue 2027 với chủ đề "The Royal Edition of Imperial City", kết hợp thể thao golf với trải nghiệm văn hóa, di sản và du lịch Huế.

Một dự án khác là Revolution Express - Tàu hơi nước di sản Huế - Đà Nẵng, định hướng hình thành sản phẩm du lịch đường sắt gắn với trải nghiệm di sản và cảnh quan miền Trung.

Ngoài ra, thành phố giới thiệu dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghiệp văn hóa - Hue Innovation Complex cùng các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa tại Quần thể di tích Cố đô Huế.

Các mô hình này chú trọng nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm số, giáo dục di sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và dịch vụ văn hóa.

Lãnh đạo Huế cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong phát triển công nghiệp văn hóa

Một nội dung quan trọng tại hội nghị là kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, di sản của Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế - Ảnh: NGỌC HIẾU

Trong khuôn khổ chương trình, UBND TP Huế ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Vietnam Airlines, Vietjet Air và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Các thỏa thuận hợp tác khác cũng được thực hiện giữa Ban tổ chức Festival Huế, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức biểu diễn The Stars; giữa Đại học Huế và Tập đoàn VietsoftPro.

Việc công bố sớm khung sự kiện trong nhiều năm được kỳ vọng giúp doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và vận tải chủ động xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến, chuẩn bị phương án phục vụ du khách.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết thành phố mong muốn tiếp tục nhận được những ý tưởng sáng tạo, giải pháp đột phá và kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế. Ông Giang cam kết lãnh đạo thành phố sẽ đồng hành với các nhà đầu tư, đối tác, tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thuận lợi để thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển. Thành phố kỳ vọng việc hình thành những sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng cao, mang bản sắc riêng sẽ góp phần đưa văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đồng thời nâng tầm vị thế Huế trong khu vực.

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