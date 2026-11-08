Hơn 200 người lao động đi biển nghỉ dưỡng

Hòa mình vào làn nước biển, những công nhân, người lao động đã có kỳ nghỉ dưỡng vui tươi, giảm stress - Ảnh: K.ANH

Chương trình do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM tổ chức.

Đây là hoạt động mở đầu cho hành trình chăm lo 10.000 người lao động giai đoạn 2026-2027, hướng đến chăm sóc cả đời sống vật chất lẫn sức khỏe tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Để người lao động có thời gian chăm sóc chính mình

Ông Phùng Thái Quang (giữa) - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM - trao quà đến các công nhân, người lao động tại chương trình nghỉ dưỡng miễn phí - Ảnh: K.ANH

Với nhiều người, đây không chỉ là chuyến du lịch mà còn là khoảng thời gian quý giá để tạm gác công việc, những lo toan thường nhật, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Phát biểu tại đêm giao lưu, ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết chương trình mong muốn tạo điều kiện để người lao động sau những giờ làm việc nặng nhọc, vất vả có được những ngày nghỉ thoải mái, tái tạo sức lao động.

Theo ông Quang, bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, tổ chức Công đoàn ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của đoàn viên, người lao động. Những chuyến nghỉ dưỡng không chỉ giúp mọi người thư giãn mà còn tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, kết nối những người lao động đến từ nhiều ngành nghề, hoàn cảnh khác nhau.

"Chúng tôi mong muốn sau chuyến đi, mỗi người trở về với công việc, gia đình sẽ có thêm niềm vui, sức khỏe và năng lượng tích cực để tiếp tục lao động, sản xuất", ông Quang chia sẻ.

Là thành viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ tham gia chương trình, chị Đỗ Thị Ngọc Hà cho biết đã có 9 năm làm công việc này nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được Công đoàn tổ chức một kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ, bổ ích.

Công việc mưu sinh khiến chị và nhiều lao động cùng ngành phải dành phần lớn thời gian ngoài đường. Vì vậy, được nghỉ ngơi, giao lưu và tận hưởng không khí biển là trải nghiệm rất đáng quý.

"Tôi không nghĩ Công đoàn lại tổ chức một chương trình ý nghĩa như vậy cho những người làm nghề xe ôm công nghệ. Chuyến đi giúp tôi có những giây phút thật sự thư thái, vui vẻ", chị Hà bộc bạch.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, cho hay đã lâu lắm anh mới có được hai ngày nghỉ trọn vẹn bên biển xanh, cát trắng.

"Thường ngày tôi lo đi làm, về nhà còn phụ giúp gia đình, chăm sóc con cái nên gần như ít nghĩ đến bản thân. Được tham gia chuyến đi này, tôi thấy tinh thần thoải mái và rất vui", anh Hùng chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Nữ cấp dưỡng của một trường mầm non tư thục ở phường Phú Định (TP.HCM) bày tỏ: "Tôi không nghĩ mình có chuyến đi tuyệt vời này, kiểu như có dịp "ngẩng mặt nhìn đời", còn suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc ở nhà bếp. Tôi cùng mọi người được tắm biển và có những tràng cười vui vẻ. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này".

Những câu chuyện giản dị ấy cho thấy, với người lao động, một chuyến nghỉ dưỡng đôi khi không chỉ là cơ hội tham quan mà còn là dịp được quan tâm, sẻ chia sau những ngày dài tất bật với công việc và gia đình.

Chuyến nghỉ dưỡng miễn phí mang nhiều niềm vui đến công nhân, người lao động - Ảnh: K.ANH

Chuyến đi nhiều niềm vui, giảm stress

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Võ Khắc Thái cho biết, theo kế hoạch giai đoạn 2026-2027, chương trình dự kiến tạo điều kiện cho 10.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia nghỉ dưỡng.

Đối tượng ưu tiên là người làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người bị suy giảm sức khỏe trong quá trình làm việc; công nhân tại các công trình, dự án trọng điểm của thành phố; nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với thuốc, hóa chất; giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và lao động trong những ngành nghề thiết yếu.

Đáng chú ý, chương trình còn mở rộng chăm lo đến đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động khu vực phi chính thức, trong đó có những lao động làm nghề tự do vốn ít có điều kiện tiếp cận các hoạt động phúc lợi tập thể.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, chương trình còn lồng ghép giao lưu, sinh hoạt tập thể, tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, tư vấn pháp luật và chăm sóc sức khỏe. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm, động viên, tặng quà khi có điều kiện.

Giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở việc người lao động được đến đâu mà ở cảm nhận mình được quan tâm, trân trọng như thế nào. Chăm lo không chỉ là giúp người lao động vơi bớt khó khăn mà còn tạo điều kiện để họ có thêm niềm vui, hạnh phúc. Sau những tháng ngày dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình, người lao động cũng cần có khoảng riêng để nghỉ ngơi, chăm sóc chính mình.

Hơn 200 người lao động trong chuyến đi đầu tiên tại Phan Thiết là những thành viên khởi đầu cho hành trình chăm lo quy mô lớn của Công đoàn TP.HCM. Từ những ngày nghỉ bên biển, tổ chức Công đoàn mong muốn tiếp thêm năng lượng để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức.

Đến khu vui chơi, mọi người có những nụ cười sảng khoái quên đi mệt nhọc - Ảnh: K.ANH

Chăm lo đời sống, phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân Tổ chức Đoàn tại TP.HCM liên tục đồng hành cùng thanh niên công nhân, giúp người lao động vơi bớt khó khăn, nâng cao kiến thức pháp luật và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.



