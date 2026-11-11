Học tiếng Anh sau tuổi 40 khó và 'vui' cỡ nào?

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (Việt Hưng - Hà Nội) trong một tiết học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Với nhiều người, học hành là một gánh nặng, nhưng từ nhỏ và tới giờ, với tôi việc học, dù đó là học thứ gì, cũng có một sức hấp dẫn lạ thường, giống như tôi tự đặt đích đến, mục tiêu để mình cố gắng đạt được.

Tôi bước qua tuổi 41, đã có hành trình gần 3 năm đều đặn theo chân các bạn nhí cùng lớp đi học tiếng Anh. Say mê, yêu thích vẫn giữ, nhưng quá trình đó tới nay tôi thấy rằng không hề dễ dàng chú nào, đặc biệt với người lớn tuổi và "có rất nhiều lý do để bận, để thanh minh cho việc không đi học".

Tôi học đại học những năm 2005 - 2009, giai đoạn đó chương trình tiếng Anh có thiết kế trong các môn học đại học nhưng ngưỡng trình độ mới chỉ A1 - A2.

Nếu xét theo mức độ bây giờ, áng chừng thì cũng giống như là học sinh đang học tiếng Việt độ lớp 3, lớp 4.

Tôi nghĩ thế. Cũng vì giai đoạn đó cuộc sống vất vả quá, không được trợ cấp từ gia đình, không có tiền để sống nên tôi buộc lòng phải "học lớt phớt", chủ yếu để qua môn rồi ra trường.

Mấy chục năm nay, tôi hầu như nói tiếng Anh theo kiểu "nửa bồi, nửa ghép". Nói những tình huống đơn giản, cái hay là cứ nghĩ mình đã biết tiếng Anh.

Thế mà khi về Đà Nẵng, được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ rất năng động, giỏi giang, tiếng Anh phát âm rất "chuẩn giọng" cùng một số người bạn nước ngoài, tôi bỗng thấy mình nên đi học.

Tôi chọn một trung tâm Anh ngữ phù hợp, rồi tự "gò ép" mình bằng cách đóng học phí nguyên cả năm trước. Kiểu vậy, ý tôi là có lúc nào đó lười biếng, muốn bỏ học thì dù sao vẫn dễ mất mười mấy triệu học phí đóng trước.

Mỗi ngày lịch học của tôi được xếp đều đặn các tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần. Mình lớn tuổi nhất, nhưng tiếng Anh sát hạch đầu vào lại gần như chỉ mới ngưỡng… A1, nên tôi thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp.

Cũng ngại ngùng lắm ở giai đoạn ban đầu, nhưng rồi cũng quen, tới giờ mỗi lần "khoe" tôi với các thầy cô nước ngoài, chị giám đốc trung tâm hay nói đùa rằng tôi là "The oldest student (học viên già nhất)". Cái này tôi không thấy ngại, ngược lại lại thấy vui vui.

Tôi bắt đầu học từ những kỹ năng, cấu trúc cơ bản rồi đi dần qua từng giai đoạn. Thực sự mà nói, ai đó bảo tiếng Anh dễ học có lẽ không phải. Với một người phải lo công việc, qua 40 tuổi, mỗi chiều tối ăn cơm tạm bợ rồi chạy xe đến trung tâm tiếng Anh đúng là phải chiến thắng rất nhiều thứ quanh mình.

Có lần cả cơ quan họp hành, anh em vùng miền về đông đủ, lẽ ra tôi sẽ có mặt để uống ly bia cho tình cảm, nhưng tôi lại quyết định lấy xe đi ngược về nhà, ôm hai cuốn sách để đến trung tâm ngồi chép bài. Nghĩ lại thấy mình thật chịu khó.

Tôi bắt đầu từ những thứ cơ bản, tới nay đã chạm ngưỡng tiếng Anh trung cấp - khá (B2, hoặc IELTS ngưỡng 5.5 - 6.5).

Rất nhiều nỗ lực phải vượt qua, có lúc thấy nản muốn bỏ, rồi bảo vì sao mình phải đi học như vậy để làm chi? Những ngày bận bịu công việc, tối về phải lo cho hai con ăn uống, rồi bỏ những cuộc vui vẻ với bạn bè để cắp sách ngồi vào lớp…

Có những giai đoạn học khó quá, từ vựng nhiều, ngữ pháp "ngược đời" với thói quen dùng tiếng Việt in hằn trong đầu nên tôi ném sách, giận dỗi bảo nghỉ. Nhưng sau đó lại quay lại tự bảo mình rằng "nghỉ thì dễ, theo được mới là khó". Thế là tôi lại đi học.

Tôi đã đi qua được một hành trình dài, đủ cách để ép mình hiểu được tiếng Anh, nghe được những gì người khác nói, không ú ớ trước một tình huống giao tiếp.

Tới nay, có thể nói chưa "confident" cho lắm, nhưng tôi tự hào vì mình đã nghe - dùng được tiếng Anh ở một ngưỡng nào đó. Điều vui nhất, tôi đã kiên nhẫn đi học được 3 năm, và tôi vẫn tiếp tục học, chưa có ý định dừng lại.

Từ câu chuyện yêu cầu các hiệu trưởng phải nói tiếng Anh được với đối tác, tôi chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng cung cấp được góc nhìn tích cực nào đó. Tôi nghĩ rằng học tiếng Anh không dễ, nhưng nếu có sự nghiêm túc với việc học thì chúng ta sẽ học được.

Thực sự mà nói, đi học tiếng Anh sau tuổi 40, khi công việc quá nhiều áp lực, đầu óc già cỗi là điều khó hơn rất nhiều những gì quen thuộc mà chúng ta đang đối mặt. Nhưng nếu có sự quyết tâm, bỏ qua mọi rào cản, tôi nghĩ để "đủ xài" tiếng Anh là điều không phải không thực hiện được với người lớn tuổi.