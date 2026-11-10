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Hiệu trưởng, hiệu phó phải nói chuyện được với người nước ngoài khi đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, trường phổ thông muốn đạt mức độ 1, 2 khi triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học phải có ít nhất một lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc với người nước ngoài.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông phải có năng lực làm việc với người nước ngoài bằng tiếng Anh - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (Việt Hưng - Hà Nội) trong một tiết học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 94 năm 2026 quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", hiệu lực từ ngày 19-12.

Mức độ triển khai được xác định theo ba mức 1, 2 và 3. Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí xác định theo từng nhóm trường, gồm: mầm non, phổ thông (lớp 1-12), cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Riêng với các trường phổ thông, để đạt mức độ 1 và 2, trường phải có ít nhất một lãnh đạo (hiệu trưởng, hiệu phó) của nhà trường có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Với mức độ 3 (mức độ cao nhất), yêu cầu phải có tối thiểu 2 người.

Với đội ngũ giáo viên, yêu cầu có đủ giáo viên tiếng Anh với số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh phổ thông cụ thể như sau:

Hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông phải có năng lực làm việc với người nước ngoài bằng tiếng Anh - Ảnh 2.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông phải có năng lực làm việc với người nước ngoài bằng tiếng Anh - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, bộ còn quy định các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá gồm: môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông; kế hoạch giáo dục và hoạt động dạy học; học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất; chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hợp tác quốc tế và hợp tác tổ chức hoạt động giáo dục dùng tiếng Anh.

Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" được Chính phủ phê duyệt tháng 10-2025.

Đối với giáo dục phổ thông, giai đoạn 2025 - 2030, đề án đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1; ít nhất 20% số cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đạt mức độ 1; 5% số cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 2 và 2% số cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 3.

Giai đoạn 2030 - 2035, ít nhất 30% số cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đạt mức độ 1; đến năm 2040, ít nhất 40% số cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đạt mức độ 1, năm 2045 ít nhất 50%.

Chi tiết Thông tư số 94 quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" tại đây.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông phải có năng lực làm việc với người nước ngoài bằng tiếng Anh - Ảnh 3.Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được đưa ra tại đề án 'Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045', vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: hiệu trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giáo viên tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai

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