3 giai đoạn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở TP.HCM

Một tiết học môn tiếng Anh của thầy trò Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo UBND TP.HCM, kế hoạch thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học có nguyên tắc triển khai như sau:

Đối với các xã, phường có điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và khả năng xã hội hóa còn hạn chế, áp dụng lộ trình phù hợp, ưu tiên củng cố các điều kiện nền tảng trước khi thực hiện các mức độ cao hơn của đề án; bảo đảm việc triển khai thực chất, hiệu quả, không tạo áp lực cho cơ sở giáo dục và địa phương.

Cụ thể, TP.HCM sẽ thực hiện đề án theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2026 - 2030): Xây dựng nền tảng, chuẩn bị đủ điều kiện triển khai

Năm học 2026 - 2027 (chuẩn bị nền tảng): Quán triệt mục tiêu; rà soát điều kiện thực hiện; ban hành kế hoạch triển khai đề án của đơn vị; thống kê và khảo sát 100% trình độ tiếng Anh của đội ngũ; rà soát các chương trình dạy học bằng tiếng Anh, chương trình giáo dục tích hợp đang thực hiện và điều chỉnh theo Nghị định số 222/2025/NĐ-CP.

Năm 2027 - 2028: Từ 20% đến 30% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng năng lực tiếng Anh; 30% cơ sở bồi dưỡng phương pháp dạy các môn học bằng tiếng Anh/STEM/STEAM; ít nhất 30% cơ sở giáo dục xây dựng hoàn chỉnh môi trường sử dụng tiếng Anh; ít nhất 15% cơ sở giáo dục tổ chức dạy các môn học bằng tiếng Anh.

Năm 2029 - 2030: Mỗi chỉ tiêu tăng thêm 10%: 30% - 40% cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng tiếng Anh; 40% cơ sở giáo dục bồi dưỡng phương pháp dạy môn bằng tiếng Anh; ít nhất 40% cơ sở giáo dục xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh; ít nhất 30% cơ sở giáo dục tổ chức dạy các môn học bằng tiếng Anh.

Giai đoạn 2 (2031 - 2035): Huy động tất cả nguồn lực triển khai, đạt chỉ tiêu haằng năm theo lộ trình.

Cụ thể là đến năm 2035 phấn đấu đạt các mục tiêu cốt lõi: 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo kế hoạch; 100% cơ sở hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy môn bằng tiếng Anh; 100% cơ sở thiết kế hoàn chỉnh chương trình dạy học bằng tiếng Anh; 100% cơ sở hoàn thành xây dựng môi trường tiếng Anh học đường; phấn đấu khoảng 50% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp (bao gồm Chương trình tích hợp theo Đề án 5695) theo nhu cầu tự nguyện của người học.

Giai đoạn 3 (2036 - 2045) là giai đoạn nâng cao, hoàn thiện điều kiện, nguồn lực cho phát triển bền vững.

Đây là giai đoạn TP.HCM sẽ duy trì và phát triển năng lực đội ngũ; cập nhật phương pháp giảng dạy thường xuyên; phấn đấu nâng tỉ lệ cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp lên 60% - 70%; hiện đại hóa và song ngữ hóa môi trường học tập, môi trường giáo dục; đưa TP.HCM trở thành trung tâm giáo dục, kinh tế và tài chính tiên tiến của khu vực.