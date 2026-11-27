Máy bay đậu trên sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong lịch bay mùa đông 2026, tần suất khai thác quốc tế đến và đi từ Việt Nam là 3.523 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 271 chuyến so với lịch bay mùa đông 2025.

Hàng không ồ ạt tăng chuyến

Trong khi đó, thị trường nội địa ghi nhận 4.182 chuyến/tuần, tăng thêm 202 chuyến/tuần.

Ngành hàng không chia lịch khai thác thành hai mùa. Lịch bay mùa đông 2026 kéo dài từ 25-10-2026 đến hết 27-3-2027. Lịch bay mùa hè 2027 nối tiếp từ 28-3 đến hết 30-10-2027.

Theo đó, lịch bay mùa đông năm nay các hãng ồ ạt mở rộng mạng bay quốc tế, khai thác hơn 117 đường bay đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với lịch bay mùa đông 2025.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết có 79 hãng nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ đến Việt Nam trên 159 đường bay, tăng 16 đường bay.

Xét theo từng thị trường, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 625 chuyến bay khứ hồi/tuần. Trung Quốc đứng thứ hai với 595 chuyến, tiếp đến là Thái Lan với 343 chuyến/tuần.

Lịch khai thác của các hãng bay tăng mạnh dịp cuối năm - Dữ liệu Cục Hàng không

Trong số thị trường quốc tế, Trung Quốc có mức tăng trưởng lớn nhất với 60 chuyến khứ hồi/tuần so với mùa đông năm trước, đồng thời tăng thêm 3 hãng tham gia khai thác.

Các thị trường Singapore, Malaysia và Philippines cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt thêm 47, 34 và 32 chuyến/tuần.

Ở thị trường trong nước, 5 hãng Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways khai thác 50 đường bay nội địa với tần suất 4.182 chuyến/tuần.

Vé đi nước ngoài có lúc ngang giá bay trong nước

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc duy trì và tăng chuyến bay nội địa giúp hành khách linh hoạt lịch trình, đồng thời thúc đẩy du lịch, nghỉ dưỡng dịp cuối năm.

Chẳng hạn, chặng Hà Nội - Thâm Quyến của Vietravel Airlines khoảng 2,1 triệu đồng/chiều, gồm thuế, phí. Cùng ngày khởi hành, vé Vietnam Airlines chặng Hà Nội - TP.HCM khoảng 2,1-2,3 triệu đồng/chiều cho hành trình bay từ cuối tháng 11-2026.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao dịp cuối năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chặng TP.HCM - Singapore cũng từng có vé khoảng 1,4 triệu đồng/chiều vào một số ngày tháng 12 nhưng chiều về dịp lễ có thể đắt hơn đáng kể. Chi phí thực tế còn tùy vào vé chiều về, hành lý và giờ bay. Vé rẻ chỉ có ở chuyến bay khung giờ muộn hoặc về sớm.

Dù Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận mạng bay nội địa tăng thêm 202 chuyến/tuần cùng hai đường bay mới, giá vé Tết vẫn chưa hạ nhiệt.

Khảo sát ngày 27-11 của Tuổi Trẻ cho thấy vé một chiều từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc dịp cận Tết vẫn neo ở mức 4-5 triệu đồng. Việc tăng tải trên toàn mạng chưa đủ giải tỏa áp lực dồn nén vào những khung giờ cao điểm và các chặng bay đặc thù.