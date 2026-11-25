Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp Tết dự báo tăng mạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vé không hết nhưng "kẹt" đúng ngày cao điểm

Mấy hôm nay, cứ rảnh giờ nghỉ ở văn phòng là chị Thùy lại mở website các hãng bay để dò vé về quê. Nhà chị ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, gần sân bay Chu Lai, nên cả gia đình định bay từ TP.HCM ra Chu Lai ngày 30-1-2027 (nhằm 23 tháng Chạp) và về lại ngày 14-2 (nhằm mùng 9 tháng Giêng).

Năm ngoái, vé chặng này khoảng 2,4-2,6 triệu đồng một chiều. Năm nay chị tìm mãi không thấy mức giá thấp nào, những chuyến hợp lịch trình của gia đình đều từ 3,9-5 triệu đồng.

Mua cho cả nhà thì tổng tiền vé có thể vượt 40 triệu đồng, gần gấp đôi năm trước.

Tính đi tính lại, chị chuyển sang mua vé TP.HCM - Đà Nẵng rồi thuê taxi hơn 70km về Núi Thành. Mất thêm thời gian nhưng dự kiến tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng.

Anh Nguyên, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại TP.HCM, cũng đang loay hoay tìm vé cho gia đình bốn người về Thanh Hóa.

Theo anh, vé Tết năm nay không chỉ đắt mà còn khan hiếm sớm hơn dự tính.

Vietjet Vietnam Airlines Thanh Hoá 4.89 Chu Lai 3.99 5.50 Huế 3.99 3.60 Đồng Hới 4.89 5.60

Nhiều chặng chạm mức 4-5 triệu đồng/vé

Khảo sát của Tuổi Trẻ ngày 25-11 cho thấy nhiều chặng bay giá vé tăng khá nhanh, thậm chí hết vé. Khảo sát hành trình bay giai đoạn ngày 4-2-2027, nhằm 28 tháng Chạp, chặng TP.HCM - Thanh Hóa có bảy chuyến Vietjet, khởi hành từ 5h40 đến 20h35.

Cả bảy chuyến đều không còn hạng Eco, Deluxe và Business, chỉ còn hạng SkyBoss với giá hiển thị 4,89 triệu đồng.

Sau khi cộng thuế, phí, tổng số tiền một hành khách phải trả lên tới 5,86 triệu đồng cho một chiều bay, chưa tính một số dịch vụ lựa chọn thêm.

Cùng chặng này, lịch giá của Vietnam Airlines không còn vé vào các ngày 1, 2 và 4-2. Không chỉ Thanh Hóa, vé từ TP.HCM đi Chu Lai, Huế và Đồng Hới trong những ngày cao điểm trước Tết cũng đã lên mức cao.

Vé TP.HCM - Chu Lai nhiều ngày chỉ còn hạng SkyBoss giá 3,99 triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Mức chênh giữa các hãng khá lớn. Trên chặng Chu Lai và Đồng Hới, giá hiển thị của Vietnam Airlines cao hơn Vietjet khoảng 700.000 - 1,5 triệu đồng/chiều. Riêng chặng Huế, Vietnam Airlines lại có giá thấp hơn.

Với chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 4-2, Sun PhuQuoc Airways bán vé bay thẳng từ khoảng 3,7 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn có cách mua vé với giá tiết kiệm hơn trong dịp Tết. Chẳng hạn, khách cần thay đổi ngày đi có thể tiết kiệm hàng triệu đồng.

Giá vé 4-2, 28 Tết 4.89 5-2, 29 Tết 2.82 7-2, mùng 2 1.79 9-2, mùng 4 1.01 10-2, mùng 5 1.01

Ví dụ, trên chặng TP.HCM - Thanh Hóa, giá vé Vietjet giảm từ 4,89 triệu đồng vào ngày 4-2 xuống 2,82 triệu đồng ngày 5-2 và 1,79 triệu đồng ngày 7-2. Đến ngày 9 và 10-2, giá thấp nhất chỉ còn khoảng 1,01 triệu đồng, chưa gồm thuế, phí.

Trong khi đó, Vietnam Airlines vẫn giữ mức 5,4-5,6 triệu đồng trên các chặng đi Chu Lai và Đồng Hới đến hết ngày 5-2. Từ ngày 6-2, giá mới giảm xuống khoảng 2,5 triệu đồng đối với Chu Lai và 3,2 triệu đồng đối với Đồng Hới.

Hành khách chờ làm thủ tục chuyến bay ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diễn biến này cho thấy giá cao tập trung chủ yếu vào các ngày 23 đến 29 tháng Chạp, khi lượng lớn người lao động từ TP.HCM đồng loạt về quê. Qua thời điểm giao thừa, nhu cầu giảm nhanh nên giá vé cũng hạ mạnh.

Vì sao vé Tết sớm "nóng"?

Theo các đại lý, thị trường vé Tết năm nay khởi động sớm hơn do lịch nghỉ được xây dựng và công bố sớm, giúp người lao động chủ động kế hoạch về quê.

Công chức, viên chức nghỉ Tết Đinh Mùi bảy ngày liên tục, từ ngày 4 đến 10-2-2027. Nhu cầu đi lại vì vậy tập trung mạnh vào những ngày ngay trước kỳ nghỉ, đặc biệt từ 25 đến 29 tháng Chạp. Vé phổ thông giá thấp trên một số chặng nhanh chóng được bán hết.

Mặt bằng giá vé Tết năm nay được các đại lý ghi nhận cao hơn khoảng 5-7% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh nhu cầu đi lại trong nước và lượng khách quốc tế cùng tăng.

Tuy nhiên, mức tăng bình quân chưa phản ánh đầy đủ số tiền người mua muộn phải trả. Mỗi chuyến bay được chia thành nhiều dải giá. Khi các nhóm vé thấp đã bán hết, hệ thống tự động chuyển sang những dải giá cao hơn, dù vẫn cùng một hạng ghế phổ thông.

Hành khách xếp hàng lên máy bay tại khu vực sân đỗ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là lý do có trường hợp hành khách phải trả mức giá gần gấp đôi năm trước, nhất là khi mua vé cho cả gia đình vào đúng ngày cao điểm.

Theo các hãng hàng không, tình trạng vé đắt không diễn ra đồng đều ở cả hai chiều. Trước Tết, lượng khách từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc rất đông, nhưng chiều bay ngược lại còn nhiều ghế trống.

Sau kỳ nghỉ, dòng khách đảo chiều. Các chuyến trở lại TP.HCM kín chỗ, trong khi chiều từ thành phố đi các địa phương vắng khách.Doanh thu từ chiều đông khách phải bù một phần chi phí khai thác chiều ngược lại. Có chuyến bay lệch chiều chỉ lấp đầy khoảng một phần ba đến một nửa số ghế.

Để thu hút hành khách, các hãng thường tung vé khuyến mại cho chiều vắng. Có chặng giá vé chỉ vài chục nghìn đồng nếu chưa gồm thuế, phí, hoặc khoảng 700.000-1,4 triệu đồng/vé.

Vietnam Airlines từng công bố giá vé chiều vắng Hà Nội - TP.HCM từ 888.000 đồng; các chặng TP.HCM - Đà Nẵng, Huế từ 666.000 đồng.

Sự lệch pha này cũng khiến hãng bay không thể chỉ tăng chuyến ở chiều đông khách. Mỗi chuyến bổ sung từ TP.HCM ra miền Trung, miền Bắc trước Tết đồng nghĩa hãng phải tìm khách cho chiều bay ngược lại, hoặc chấp nhận khai thác với hệ số sử dụng ghế thấp.

Nguồn cung giá vé máy bay dịp Tết

Các hãng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu để bổ sung chuyến. Tuy nhiên, ngay cả khi có thêm chuyến bay, những hạng giá thấp trên các ngày cao điểm chưa chắc xuất hiện nhiều hoặc duy trì lâu.



Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng kê khai, niêm yết và bán vé đúng quy định; bảo đảm giá vé nội địa hạng phổ thông cơ bản không vượt mức tối đa, đồng thời tránh tình trạng giá vé "tăng nhanh, giảm chậm" khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.

Nên mua ngay hay chờ tăng chuyến? Với hành khách đã xác định ngày nghỉ, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ hoặc cần bay đúng các ngày từ 25 đến 29 tháng Chạp, việc chờ hãng tăng chuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chuyến bay bổ sung có thể được mở bán, nhưng không có gì bảo đảm giá sẽ thấp hơn. Nếu nhu cầu tiếp tục tăng, số ghế mới cũng có thể nhanh chóng chuyển sang dải giá cao. Hành khách có lịch trình linh hoạt có thể chờ thêm nhưng nên chuẩn bị đồng thời nhiều phương án như bay sớm hơn vài ngày, đi sau giao thừa, chọn chuyến đêm hoặc hạ cánh tại sân bay lân cận rồi di chuyển bằng đường bộ. Để hạn chế mua vé quá cao, hành khách nên so sánh ít nhất hai hãng trong cùng ngày; kiểm tra riêng từng chiều thay vì mặc định mua khứ hồi cùng một hãng; thử dịch chuyển ngày bay và tính tổng tiền ở bước thanh toán cuối cùng.

Nhiên liệu giảm, Cục Hàng không yêu cầu hãng bay điều chỉnh giá vé Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng điều chỉnh giá vé phù hợp khi nhiên liệu hạ nhiệt, trong lúc nhiều chặng bay cao điểm Tết có giá trên 3 triệu đồng một chiều.



