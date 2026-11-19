Nhiên liệu giảm, Cục Hàng không yêu cầu hãng bay điều chỉnh giá vé - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 19-11, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp hàng không thực hiện nghiêm việc quản lý giá, trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường có xu hướng hạ nhiệt.



Cơ quan này yêu cầu các hãng tránh tình trạng tăng giá cước khi nhiên liệu tăng nhưng chậm điều chỉnh khi chi phí đầu vào giảm. Doanh nghiệp cũng không được lợi dụng biến động giá nhiên liệu để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý.

Động thái trên nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026, thời điểm nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đi lại bước vào cao điểm.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11-2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục giảm sâu.

Cụ thể, qua các kỳ điều hành đầu tháng 11-2026, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3-2026, trong khi nhóm mặt hàng dầu giảm tới khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh hồi tháng 4-2026.

Đối với ngành hàng không - lĩnh vực mà chi phí nhiên liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận chuyển nên việc giá nhiên liệu hạ nhiệt là dư địa quan trọng để các hãng hàng không tối ưu chi phí khai thác.

Qua đó, việc điều chỉnh giá vé phù hợp hơn nhằm kích cầu đi lại của người dân và du khách dịp cuối năm.

Hành khách đi lại ở sân bay - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay kê khai, niêm yết và công khai giá vé, bán đúng mức giá đã công bố, đồng thời không vượt trần giá vé phổ thông nội địa theo quy định.

Đặc biệt, các hãng không được lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý, tránh tình trạng "tăng nhanh, giảm chậm", tức tăng giá khi nhiên liệu đắt lên nhưng không điều chỉnh giảm khi chi phí đầu vào hạ nhiệt.

Khảo sát tháng 11-2026, vé phổ thông chặng TP.HCM - Vinh ngày 1-2-2027 (25 tháng Chạp) có giá khoảng 3,6 - 3,7 triệu đồng/chiều. Chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 4-2 (28 tháng Chạp) dao động 3,1 - 3,6 triệu đồng, tùy hãng. Một số khung giờ đã hết chỗ, vé còn lại chủ yếu vào đêm hoặc rạng sáng.



Để đáp ứng nhu cầu, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 3,7 triệu chỗ, tăng 11% so với Tết trước; Vietjet mở bán 3,1 triệu vé, tăng 6%.