Hải Phòng dự kiến chi hơn 38.760 tỉ đồng đầu tư công năm 2027

Dự án cầu Hải Thành thuộc tuyến đường vành đai 2 tại TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo nghị quyết vừa được HĐND TP Hải Phòng thông qua tại kỳ họp thứ 6, tổng nguồn vốn đầu tư công rót vào các dự án trong năm 2027 do thành phố quản lý dự kiến là 38.760,84 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 3.846,44 tỉ đồng; ngân sách thành phố là 34.914,4 tỉ đồng. Mức vốn ngân sách trung ương thực tế sẽ được xác định sau khi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính thông báo, giao vốn.

Đối với nguồn ngân sách thành phố, Hải Phòng dự kiến dành 24.534,221 tỉ đồng cho các dự án do thành phố quản lý; 6.783,482 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới và phân cấp cho cấp dưới.

Đáng chú ý, thành phố sẽ bố trí 2.056,176 tỉ đồng cho các dự án phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và 372,706 tỉ đồng cho dự án phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn thành phố. Ngoài ra, kế hoạch còn bố trí 102,815 tỉ đồng để trả nợ vốn vay.

HĐND TP Hải Phòng giao UBND thành phố tổ chức triển khai nghị quyết bảo đảm đúng quy định pháp luật. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố thực hiện giám sát quá trình triển khai.

Việc dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 được thực hiện trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó có các công trình giao thông liên vùng và các dự án phục vụ kết nối đường sắt tốc độ cao.