Hải Phòng 'chốt' chi hơn 5.000 tỉ đồng cải tạo kè sông Sặt

Ngày 29-10, HĐND TP Hải Phòng biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất, với tổng mức đầu tư 5.027 tỉ đồng nhằm xử lý ô nhiễm nguồn nước tại đây - Ảnh: HẢI NINH

Ngày 29-10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hải Phòng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất, với tổng mức đầu tư 5.027 tỉ đồng.

Theo nội dung được thông qua, dự án sử dụng hơn 3.983 tỉ đồng từ ngân sách thành phố và gần 1.044 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã, phường Lê Thanh Nghị, Tân Hưng, Tứ Minh, Thạch Khôi, Mao Điền, Yết Kiêu và Bình Giang.

Mục tiêu của dự án là kiểm soát các nguồn xả thải, ngăn chặn tình trạng nước thải đổ trực tiếp ra sông Sặt, bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra sông.

Qua đó, cải thiện chất lượng môi trường nước, bảo vệ hệ sinh thái khu vực, đồng thời gia cố bờ sông, khắc phục tình trạng sạt lở và ngập úng.

Dự án cũng hướng đến khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, tăng cường khả năng vận tải thủy và tạo lập không gian công cộng ven sông, góp phần cải thiện cảnh quan, chất lượng sống của người dân.

Trong quá trình thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị bổ sung hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến kè để đưa về các trạm xử lý nước thải trong khu vực, đồng thời xác định cụ thể các mốc thời gian triển khai dự án.

Theo tiến độ dự kiến, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; giai đoạn thực hiện dự án kéo dài từ năm 2027 - 2032. Thành phố phấn đấu khởi công dự án này trước ngày 30-6-2027.

Trong đó, giai đoạn 2027 - 2028 ưu tiên hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khắc phục tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trước khi nước chảy vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Giai đoạn 2029 - 2032 tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại, bàn giao đưa công trình vào khai thác và quyết toán dự án.