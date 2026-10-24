Hải Phòng tìm nhà đầu tư làm đường vành đai 3 hơn 8.100 tỉ đồng

Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đường vành đai 2 của Hải Phòng, quyết tâm thông xe cuối tháng 1-2027 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, dự án hoàn thiện đường vành đai 3, đoạn từ nút giao Hưng Đạo (đường vành đai 2) đến nút giao quốc lộ 10, đang được kêu gọi nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện với tổng mức đầu tư dự kiến 8.119 tỉ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 17,55km, điểm đầu tại nút giao Hưng Đạo, thuộc phường Hưng Đạo và điểm cuối tại quốc lộ 10, thuộc xã An Lão.

Theo quy hoạch, tuyến đường có nền đường rộng 68m. Trong giai đoạn đầu, đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến đường tỉnh 354 được thiết kế nền đường rộng 68m, gồm 8 làn xe.

Đoạn từ đường tỉnh 354 đến quốc lộ 10 dự kiến có nền đường rộng 37m, cũng gồm 8 làn xe, đồng thời dự trữ quỹ đất để mở rộng trong tương lai.

Toàn tuyến dự kiến có 6 nút giao chính, kết nối với đường tỉnh 361, tuyến nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10, đường tỉnh 354, đường tỉnh 360 và quốc lộ 10.

Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư dự kiến gồm quỹ đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố, phù hợp quy định pháp luật.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển Hải Phòng, đồng thời rút ngắn hành trình vận tải đường bộ giữa các trung tâm công nghiệp vùng Đông Bắc Bộ với hệ thống cảng biển thành phố.

Động thái tìm nhà đầu tư cho vành đai 3 diễn ra khi dự án vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện đang được tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe ngày 31-1-2027. Tuyến vành đai 2 có tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỉ đồng, được kỳ vọng góp phần phân luồng xe container, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Các nhà đầu tư quan tâm dự án vành đai 3 có thể liên hệ Sở Tài chính Hải Phòng tại số 6 đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng để tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện dự án.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án mở rộng đường 70, đường vành đai 3,5 Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ các dự án đường 70, vành đai 3,5 và nút giao với đại lộ Thăng Long.



