Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long

Lan can, mặt cầu, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ đang được triển khai đồng loạt trên công trường. Đây là những phần việc cần hoàn thiện trước khi công trình tiến tới các mốc khai thác theo kế hoạch - Ảnh: TIẾN THẮNG