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Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray với bề rộng lên tới 36m - là cây cầu rộng nhất của TP Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại, đang gấp rút hoàn thiện để hợp long trong tháng 11-2026.

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 1.

Cầu Hải Thành chuẩn bị hợp long là hạng mục quan trọng bậc nhất của dự án đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện, tuyến giao thông dài khoảng 11km với tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 2.

Theo thiết kế, cầu Hải Thành dài 1.133,6m, mặt cầu rộng tới 36m (là cây cầu có bề mặt rộng nhất của TP Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại) vượt sông Lạch Tray - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 3.

Công trình có tải trọng thiết kế HL93. Cùng với cầu vượt nút giao Bùi Viện và các đoạn đường 8 làn xe, công trình cầu Hải Thành góp phần hình thành trục giao thông kết nối khu vực Tân Vũ với Hưng Đạo và đường Bùi Viện - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 5.
Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 6.
Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 7.

Cây cầu do đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm thi công. Điều này tiếp tục cho thấy năng lực làm chủ công nghệ triển khai những cây cầu quy mô của người Việt - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 8.

Tranh thủ thời tiết nắng kéo dài, công nhân cấp tập thi công những hạng mục cuối cùng của cầu Hải Thành - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 10.

Những ngày cuối tháng 10-2026, cầu Hải Thành chỉ còn vài mét là có thể hợp long. Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thông xe tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện trước ngày 31-1-2027 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 12.

Những khối dầm cuối đang được thi công, toàn bộ mặt cầu dự kiến hoàn thiện vào cuối tháng 11-2026 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 13.
Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 14.
Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 15.

Hệ thống dây văng của cầu Hải Thành được lắp đặt cơ bản hoàn thiện - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 16.

Ngoài đảm bảo yếu tố kỹ thuật, hệ thống cáp dây văng của cầu Hải Thành sẽ được lắp thêm đèn LED để có thể chiếu sáng nghệ thuật, nâng cao tính thẩm mỹ vào ban đêm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 18.

Lan can, mặt cầu, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ đang được triển khai đồng loạt trên công trường. Đây là những phần việc cần hoàn thiện trước khi công trình tiến tới các mốc khai thác theo kế hoạch - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 20.

Đường dẫn nhánh lên, xuống của cầu Hải Thành cũng được triển khai đồng bộ nhằm tăng hiệu quả kết nối - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 25.

Tại những đoạn đảm bảo yếu tố kỹ thuật, nhà thầu cho triển khai thảm nhựa thi công theo hình thức cuốn chiếu. Khi được đưa vào khai thác, tuyến vành đai 2 sẽ giúp phân luồng xe vận tải hàng hóa, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cận cảnh cây cầu rộng nhất Hải Phòng trước ngày hợp long - Ảnh 26.Hàng trăm kỹ sư, công nhân tham gia hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Rạng sáng 21-10, các đơn vị thi công đưa sà lan chở vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn vào vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đến 7h30, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng hợp long cầu.


 

TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: hợp long cầu cầu Hải Thành hợp long vành đai 2

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