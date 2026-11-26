Prince Bank - ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi - Ảnh: THE CHOSUN DAILY

Ngày 26-11, Hãng tin ANI đưa tin Hạ viện Mỹ vừa thông qua "Đạo luật triệt phá các mạng lưới lừa đảo nước ngoài" (DFSSA), nhằm trấn áp các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á.

Dự luật nêu rõ: "Không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày đạo luật này được ban hành, Tổng thống Mỹ phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên ngành, chịu trách nhiệm dẫn dắt nỗ lực của toàn bộ chính phủ nhằm triệt phá và đóng cửa các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhằm vào người Mỹ thông qua việc vận hành các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn, nơi các nạn nhân của nạn buôn người bị cưỡng bức lao động".

Theo TTXVN, dự luật nêu rõ đội đặc nhiệm sẽ do Ngoại trưởng Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của các cơ quan liên bang gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa và Bộ Tài chính Mỹ, cùng các đối tác thuộc khu vực tư nhân.

Nhiệm vụ của đội đặc nhiệm là phối hợp các nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm triệt phá những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đồng thời ngăn chặn hoạt động buôn người và cưỡng bức lao động tại các cơ sở này.

Dự luật cũng yêu cầu xây dựng chiến lược tổng thể của toàn bộ chính phủ trong vòng 180 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, đồng thời quy định việc báo cáo định kỳ và báo cáo hằng năm lên Quốc hội trong thời hạn 5 năm.

Các báo cáo sẽ cập nhật tình hình áp dụng biện pháp trừng phạt, giải cứu nạn nhân và đóng cửa các trung tâm lừa đảo.

Theo dự luật, các quan chức nước ngoài cố tình tiếp tay hoặc trục lợi từ những hoạt động trên cũng có thể bị áp dụng biện pháp trừng phạt, bao gồm hạn chế thị thực và phong tỏa tài sản.

Văn bản cũng cho phép chia sẻ hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao với các tổ chức phi chính phủ và giới nghiên cứu nhằm ghi nhận, theo dõi các hành vi vi phạm tại những khu phức hợp lừa đảo.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2025, người Mỹ thiệt hại ít nhất 18,2 tỉ USD do các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Trong khi đó, thiệt hại toàn cầu do hoạt động này gây ra ước tính khoảng 40 - 65 tỉ USD/năm.

Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện và hiện chờ cơ quan này xem xét. Dự luật chỉ có hiệu lực sau khi được cả hai viện Quốc hội thông qua và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành.

Đầu tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt 4 cá nhân và 41 công ty có liên hệ với Prince Group, tập đoàn tại Campuchia bị cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo hàng tỉ USD. "Các đường dây lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp tục chiếm đoạt hàng tỉ USD từ nạn nhân người Mỹ", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói. Ông khẳng định bộ này "cam kết triệt phá mọi tầng nấc của các tổ chức này, từ đội ngũ lãnh đạo đến các cơ cấu doanh nghiệp và những bên hỗ trợ tài chính giúp chúng hoạt động mà không bị trừng phạt".