Chen Zhi trong sự quản thúc của nhà chức trách Trung Quốc hồi tháng 1 - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post, ngày 19-11, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba cá nhân và hai công ty bị cáo buộc liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo tại Đông Nam Á, trong nỗ lực triệt phá mạng lưới có dính líu đến trùm tài phiệt gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí).

"Các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, phần lớn do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, đã chiếm đoạt ước tính 18,2 tỉ USD của người dân Mỹ trong năm 2025", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, một trong những cá nhân bị trừng phạt là công dân Campuchia Zhao Hui, chủ sở hữu một khu phức hợp chuyên lừa đảo đầu tư tiền ảo, nhắm vào người dân Mỹ và châu Âu. Zhao bị cáo buộc trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo và quản lý việc cho thuê mặt bằng tại đây.

Danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, Bộ Tài chính Mỹ, ghi nhận Zhao còn mang quốc tịch Trung Quốc và sinh tại Cáp Nhĩ Tân. Người này cũng bị cáo buộc thuê một trung tâm lừa đảo khác từ Tập đoàn Prince (Prince Group) và trả tiền bảo kê cho người đứng đầu tập đoàn là Chen Zhi.

Hai công ty bị trừng phạt gồm doanh nghiệp xây dựng Bei Fang Bo Lin Construction Decoration và công ty tư vấn quản lý ZHZ Investment Consulting, đều đặt trụ sở tại Campuchia. Zhao giữ chức chủ tịch cả hai công ty.

Ngoài ra, Washington đưa vào danh sách trừng phạt hai lãnh đạo cấp cao nhóm vũ trang Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) tại Myanmar.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các thành viên DKBA bảo kê, tạo điều kiện cho các khu phức hợp lừa đảo hoạt động, đồng thời trực tiếp bạo hành những nạn nhân buôn người bị giam giữ bên trong.

Trước đó, Mỹ và Anh đã trừng phạt Chen Zhi cùng Tập đoàn Prince. Hồi tháng 1, Campuchia bắt giữ Chen theo yêu cầu của Bắc Kinh, tước quốc tịch và dẫn độ người này về Trung Quốc. Các công tố viên Mỹ cũng truy tố Chen về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cùng đẩy mạnh truy quét các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, những tổ chức này vẫn hoạt động tại Myanmar, Campuchia.

