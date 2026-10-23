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Campuchia phong tỏa gần 1 tỉ USD tài sản liên quan đến Prince Group

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Giới chức Campuchia thông báo phong tỏa khối tài sản trị giá gần 1 tỉ USD liên quan đến Tập đoàn Prince Group, đồng thời đề nghị Interpol hỗ trợ truy tìm 29 nghi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Campuchia phong tỏa gần 1 tỉ USD tài sản liên quan đến Prince Group - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông Chen Zhi xuống máy bay tại Bắc Kinh ngày 8-1, sau khi ông bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo báo The Phnom Penh Post ngày 22-10, ông Chhay Sinarith - Bộ trưởng cao cấp, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Chống lừa đảo sử dụng công nghệ (CCTC) của Campuchia - cho biết cuộc điều tra Tập đoàn Prince Group đã kéo dài nhiều tháng do quy mô và tính chất phức tạp của vụ án.

Đến nay, các điều tra viên đã xác định 198 công ty có liên quan đến tập đoàn này, gồm 98 công ty đăng ký tại Campuchia và 100 công ty hoạt động ở nước ngoài.

Giới chức Campuchia xác định nhà sáng lập Tập đoàn Prince Group, ông Chen Zhi (Trần Chí), cùng các cộng sự là những nghi phạm chủ chốt trong vụ án.

Nhóm này bị cáo buộc sử dụng các tòa nhà và sòng bạc mang tên những công ty liên kết với Prince Group để che giấu hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các cơ quan tư pháp đang tiếp tục điều tra những cáo buộc lừa đảo có tổ chức và rửa tiền với tình tiết tăng nặng.

Đến nay, tòa án Campuchia đã ban hành lệnh bắt giữ 32 bị can và áp dụng biện pháp giám sát đối với 4 người khác.

Ông Sinarith xác nhận 6 nghi phạm được cho là cầm đầu, gồm Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim và Huang Ron, đã bị bắt giữ và chuyển giao cho tòa án.

Campuchia cũng đang đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát thông báo đỏ đối với ít nhất 29 nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra hiện phối hợp với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Công an Trung Quốc và các đối tác quốc tế để trao đổi thông tin, thu thập bằng chứng và truy tìm nghi phạm.

Song song đó, các tòa án Campuchia đã ra lệnh phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa liên quan đến vụ án ước tính gần 1 tỉ USD, bao gồm các tòa nhà, sòng bạc, hàng nghìn bất động sản và nhiều tài sản khác.

Giới chức đang xem xét phương án tạm giao số tài sản này cho nhà nước quản lý hoặc chuyển thành tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, việc phong tỏa hiện nay chưa đồng nghĩa với tịch thu chính thức, bởi quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phán quyết của tòa án.

Cuộc điều tra Tập đoàn Prince Group diễn ra trong bối cảnh Campuchia đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.

Từ tháng 7-2025 đến hết tháng 9-2026, nước này đã điều tra 910 địa điểm liên quan đến hoạt động lừa đảo, chuyển 529 vụ án sang tòa án và truy tố 5.778 bị can thuộc nhiều quốc tịch.

Trong cùng giai đoạn, Campuchia cũng tiến hành hồi hương 22.892 công dân nước ngoài đến từ 40 quốc gia được phát hiện tại các cơ sở liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Campuchia phong tỏa gần 1 tỉ USD tài sản liên quan đến Prince Group - Ảnh 3.EU phong tỏa tài sản của trùm lừa đảo Chen Zhi và Prince Group

Liên minh châu Âu đã trừng phạt trùm lừa đảo Chen Zhi, Tập đoàn Prince Group và nhóm vũ trang DKBA ở Myanmar, với các cáo buộc liên quan đến nhiều trung tâm lừa đảo.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: phong tỏa tài sản Prince Group Chen Zhi Trần Chí

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