Mỹ trừng phạt hàng chục công ty, cá nhân liên quan Prince Group của Trần Chí ở Campuchia

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại một cuộc họp báo ở bang Minnesota, Mỹ ngày 30-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo trừng phạt 4 cá nhân và 41 công ty có liên hệ với Prince Group, tập đoàn tại Campuchia bị cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo hàng tỉ USD.

Trong tuyên bố ngày 5-11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói: "Các đường dây lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp tục chiếm đoạt hàng tỉ USD từ nạn nhân người Mỹ".

Ông khẳng định bộ này "cam kết triệt phá mọi tầng nấc của các tổ chức này, từ đội ngũ lãnh đạo đến các cơ cấu doanh nghiệp và những bên hỗ trợ tài chính giúp chúng hoạt động mà không bị trừng phạt".

Trong số 4 cá nhân mới bị trừng phạt có ông Qiu Yong, thành viên cấp cao của Prince Group.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Qiu bị cáo buộc điều hành nhiều công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, và kiểm soát một mạng lưới doanh nghiệp ở Hong Kong "tham gia cho vay tiền và các hoạt động kinh doanh khác".

Ông Qiu sở hữu hộ chiếu Campuchia, Saint Lucia và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Tài chính Mỹ thông tin Qiu đã giúp Prince Group rửa tiền thông qua nhiều dịch vụ cho vay và hoạt động kinh doanh khác nhau, trong đó có các công ty rượu vang.

Prince Group trước đây từng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tỉ phú Trần Chí (Chen Zhi) - sinh tại Trung Quốc và là người sáng lập Prince Group - đã bị Campuchia dẫn độ sang Trung Quốc hồi tháng 1, vài tháng sau khi tập đoàn này bị Chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì các hoạt động lừa đảo.

Chính quyền Campuchia cho biết ông Trần Chí nằm trong số ít nhất 6 nhân vật cầm đầu Prince Group đã bị bắt giữ. Trong khi đó, các sòng bạc, tòa nhà và bất động sản khác có tổng giá trị gần 1 tỉ USD đã bị phong tỏa.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt đối với công dân Malaysia Chui Kok Wa với cáo buộc người này đứng đầu một mạng lưới lừa đảo tại Madagascar, đảo quốc ở phía đông châu Phi.

Theo bộ này, những kẻ lừa đảo do ông Chui chỉ huy đã lợi dụng các công nghệ trên không gian mạng, gồm tiền mã hóa, để "lừa đảo nhiều người Mỹ số tiền tương đương hơn 400.000 USD".

Campuchia cam kết không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho lừa đảo trực tuyến Trước sức ép từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Trung Quốc, chính quyền Campuchia cho biết họ đang mạnh tay trấn áp các trung tâm lừa đảo ở đây. Tại hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến tổ chức ở thủ đô Phnom Penh hồi tháng 9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố: "Campuchia sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động lừa đảo trực tuyến". "Campuchia sẽ không cho phép các đường dây tội phạm cản trở sự phát triển của đất nước và sinh kế của hơn 17 triệu dân Campuchia" - ông nhấn mạnh.