Siêu du thuyền vòng quanh thế giới 'mắc kẹt' ở Campuchia vì giá nhiên liệu tăng 300%

Tàu Villa Vie Odyssey neo đậu tại xưởng sửa chữa tàu ở Bắc Ireland, ngày 26-9-2024 - Ảnh: AFP

Theo Đài NBC News ngày 28-10, Công ty Villa Vie Residences (Mỹ) thông báo đình chỉ hoạt động của siêu tàu du lịch Villa Vie Odyssey tại Campuchia và yêu cầu cư dân rời tàu.

Công ty cho biết đang tìm chỗ ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Hiện chưa rõ có bao nhiêu cư dân trên tàu vào thời điểm này.

Quyết định được đưa ra khi giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt do cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran, nhất là sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Theo công ty, chi phí nhiên liệu trung bình mỗi tháng cho một cabin đã tăng từ khoảng 1.800 USD lên 6.000 - 8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á, tức tăng tới 344%.

Từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2, công ty đã tìm cách tiết kiệm nhiên liệu bằng việc giảm tốc độ di chuyển và kéo dài thời gian neo đậu tại cảng.

Tuy nhiên, các biện pháp này không đủ bù đắp chi phí, khiến con tàu tiếp tục thua lỗ.

"Việc chuyển toàn bộ phần chi phí gia tăng sang cho cư dân trên tàu không phải là biện pháp khả thi", công ty giải thích. Doanh nghiệp này cho biết sẽ tìm cách tái cơ cấu và huy động thêm vốn trong 60 ngày tới, dù chưa thể bảo đảm kết quả.

Villa Vie Odyssey dài khoảng 196m, có 509 cabin, sức chứa 650 người. Khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland vào tháng 9-2024, tàu được quảng bá là nơi sống lâu dài trên biển, ghé hơn 400 cảng và đi hết một vòng Trái đất sau mỗi ba năm rưỡi.

Cabin được chào bán sở hữu lâu dài với giá từ 119.999 đến 439.999 USD. Ngoài ra còn có gói cư trú thời hạn năm năm, giá từ 59.999 USD. Tàu có nhiều tiện ích như hồ bơi trên boong, spa và sân pickleball.

Thực tế, con tàu đã gặp khó khăn tài chính từ trước khi bị đình chỉ hoạt động.

Bà Pamela Reckamp, từng thuê cabin trên tàu, kể rằng trong cuộc họp hồi đầu tháng 9, đại diện công ty đã đề nghị các chủ cabin hỗ trợ huy động 1 triệu USD để tàu rời vịnh Hạ Long, Việt Nam.

Theo bà, phía công ty cảnh báo nếu không có số tiền này, tàu chỉ trụ được khoảng bốn ngày trước khi phải cắt điện và điều hòa.

Villa Vie Residences hiện cũng đối mặt một vụ kiện vì bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về tình hình tài chính. Công ty đã bác bỏ cáo buộc này.