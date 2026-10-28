Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Số người nước ngoài bị trục xuất tại Campuchia tăng hơn 400%

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Campuchia trục xuất hơn 52.000 người nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2026, trong đó hơn 18.000 người liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Số người nước ngoài bị trục xuất tại Campuchia tăng hơn 400% - Ảnh 2.

Công dân liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến bị trục xuất khỏi Campuchia - Ảnh: Tổng cục Di trú Campuchia (GDI)

Theo báo Khmer Times ngày 28-10, trong chín tháng đầu năm nay, Campuchia đã trục xuất 52.039 công dân nước ngoài thuộc 87 quốc gia, trong đó có 18.389 người liên quan đến các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng gia tăng nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và nâng cao hiệu quả nhận diện nạn nhân của nạn mua bán người.

Theo Tổng cục Di trú (GDI) thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, từ tháng 1 đến tháng 9, lực lượng chức năng đã thực hiện 3.104 chiến dịch tạm giữ và trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật. Tổng số người bị trục xuất tăng 41.685 người (tương đương 402,59%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Công dân Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất với 22.926 trường hợp, tiếp theo là Indonesia (8.166 người), Việt Nam (4.096 người), Bangladesh (3.051 người) và Pakistan (2.522 người). 

Các nhóm quốc tịch lớn khác gồm Myanmar (1.952 người), Thái Lan (1.546 người), Ấn Độ (1.360 người), Uganda (1.111 người) và Philippines (945 người). Số còn lại đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Trong số những người bị trục xuất, 18.389 người mang 38 quốc tịch có dính líu đến các hoạt động lừa đảo qua mạng, phản ánh tính chất toàn cầu của loại tội phạm công nghệ cao này.

GDI nêu rõ từ năm 2014 đến ngày 30-9 vừa qua, Campuchia đã trục xuất tổng cộng 100.806 công dân nước ngoài thuộc 113 quốc gia do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2026, chính quyền Campuchia trao trả tự do cho 286 công dân nước ngoài thuộc 21 quốc gia sau khi họ chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, công dân Trung Quốc chiếm đa số với 140 người, tiếp theo là công dân Việt Nam với 89 người.

Bên cạnh đó, thông qua việc tiếp nhận yêu cầu trợ giúp trực tuyến, cơ quan di trú đã giải cứu thành công 426 công dân nước ngoài thuộc 13 quốc gia trong 190 vụ việc. 

Nhóm được giải cứu đông nhất gồm 76 người Trung Quốc, 72 người Philippines, 65 người Việt Nam, 64 người Ấn Độ và 61 người Indonesia.

Số người nước ngoài bị trục xuất tại Campuchia tăng hơn 400% - Ảnh 3.Siêu du thuyền vòng quanh thế giới 'mắc kẹt' ở Campuchia vì giá nhiên liệu tăng 300%

Từng được quảng bá là nơi mang đến cuộc sống sang trọng trên biển với hành trình vòng quanh thế giới không có điểm dừng, tàu du lịch Villa Vie Odyssey bất ngờ phải ngừng hoạt động tại Campuchia vì chi phí nhiên liệu tăng vọt.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lừa đảo trực tuyến Campuchia

    Dòng sự kiện: Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất