Số người nước ngoài bị trục xuất tại Campuchia tăng hơn 400%

Công dân liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến bị trục xuất khỏi Campuchia - Ảnh: Tổng cục Di trú Campuchia (GDI)

Theo báo Khmer Times ngày 28-10, trong chín tháng đầu năm nay, Campuchia đã trục xuất 52.039 công dân nước ngoài thuộc 87 quốc gia, trong đó có 18.389 người liên quan đến các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng gia tăng nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và nâng cao hiệu quả nhận diện nạn nhân của nạn mua bán người.

Theo Tổng cục Di trú (GDI) thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, từ tháng 1 đến tháng 9, lực lượng chức năng đã thực hiện 3.104 chiến dịch tạm giữ và trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật. Tổng số người bị trục xuất tăng 41.685 người (tương đương 402,59%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Công dân Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất với 22.926 trường hợp, tiếp theo là Indonesia (8.166 người), Việt Nam (4.096 người), Bangladesh (3.051 người) và Pakistan (2.522 người).

Các nhóm quốc tịch lớn khác gồm Myanmar (1.952 người), Thái Lan (1.546 người), Ấn Độ (1.360 người), Uganda (1.111 người) và Philippines (945 người). Số còn lại đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Trong số những người bị trục xuất, 18.389 người mang 38 quốc tịch có dính líu đến các hoạt động lừa đảo qua mạng, phản ánh tính chất toàn cầu của loại tội phạm công nghệ cao này.

GDI nêu rõ từ năm 2014 đến ngày 30-9 vừa qua, Campuchia đã trục xuất tổng cộng 100.806 công dân nước ngoài thuộc 113 quốc gia do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2026, chính quyền Campuchia trao trả tự do cho 286 công dân nước ngoài thuộc 21 quốc gia sau khi họ chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, công dân Trung Quốc chiếm đa số với 140 người, tiếp theo là công dân Việt Nam với 89 người.

Bên cạnh đó, thông qua việc tiếp nhận yêu cầu trợ giúp trực tuyến, cơ quan di trú đã giải cứu thành công 426 công dân nước ngoài thuộc 13 quốc gia trong 190 vụ việc.

Nhóm được giải cứu đông nhất gồm 76 người Trung Quốc, 72 người Philippines, 65 người Việt Nam, 64 người Ấn Độ và 61 người Indonesia.