Campuchia mở rộng chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến xuống tận các khu dân cư

Lực lượng chức năng đột kích trường mẫu giáo được sử dụng làm bình phong cho hoạt động lừa đảo tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES

Theo báo Khmer Times ngày 12-11, Campuchia đang mở rộng chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến xuống tận các khu dân cư, trong bối cảnh các mạng lưới tội phạm liên tục thay đổi thủ đoạn tinh vi để tránh bị phát hiện, đặt ra thách thức mới cho lực lượng thực thi pháp luật.

Ngày 11-11, bà Chou Bun Eng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia phòng chống mua bán người, cho biết giới chức đang theo dõi chặt chẽ các ổ nhóm quy mô nhỏ, sau hàng loạt chiến dịch nhắm vào các khu phức hợp lừa đảo lớn.

Phát biểu tại diễn đàn quốc gia về an toàn kỹ thuật số ở Phnom Penh, bà nhận định các nhóm tội phạm hiện không cần tập trung tại một địa điểm cố định mà hoạt động riêng lẻ thông qua thiết bị điện tử, Internet và các nền tảng liên lạc trực tuyến.

"Điều khiến chúng tôi lo ngại là những đối tượng này không cần tụ tập cùng nhau. Mỗi cá nhân đều có thể tự trang bị kỹ năng, thiết bị và mạng Wi-Fi riêng để liên lạc hoặc điều hành những người khác trong đường dây", bà nói.

Theo bà Chou Bun Eng, những người từng có kinh nghiệm trong các đường dây lừa đảo có thể áp dụng kỹ năng này ở bất cứ đâu. Các nhóm nhỏ lẻ hoàn toàn có thể tái liên kết thành những mạng lưới lớn hơn trong tương lai.

"Đây là một thách thức mới", bà nhấn mạnh, đồng thời giải thích cơ quan chức năng không thể khởi tố một người chỉ vì họ có kỹ năng phạm tội, nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật.

Để ứng phó, Campuchia mở rộng mạng lưới giám sát tới từng cộng đồng dân cư nhằm ngăn các nhóm phân tán thiết lập cơ sở hoạt động mới. Chính quyền thủ đô và các tỉnh cũng duy trì các biện pháp thực thi pháp luật và đánh giá định kỳ hằng tuần.

Bà Bun Eng cũng thừa nhận ban đầu Campuchia khá lúng túng trong việc nắm bắt phương thức hoạt động của những kẻ cầm đầu sành sỏi, những người đã du nhập các thủ đoạn tinh vi vào nước này.

"Tôi có thể thành thật nói rằng trước đây chúng tôi chưa hiểu rõ lừa đảo trực tuyến thực chất là gì", bà chia sẻ.

Các cuộc điều tra liên tiếp sau đó giúp nhà chức trách hiểu rõ hơn cách vận hành của các đường dây này, dù thủ đoạn biến đổi không ngừng vẫn gây khó khăn cho công tác phòng ngừa và truy tố.

Theo bà Bun Eng, các đạo luật phòng chống mua bán người hiện hành ban đầu chưa đủ để ứng phó kịp thời với các loại tội phạm trực tuyến mới nổi.

Điều này đã thúc đẩy việc ban hành các quy định nhằm xử lý hành vi lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đồng thời triển khai các biện pháp hành chính để giám sát cơ sở kinh doanh và địa điểm hoạt động.