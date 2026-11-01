Philippines tóm được thủ lĩnh đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Philippines đã bắt giữ nghi phạm người Nhật Bản 57 tuổi tại tỉnh Nueva Ecija, phía bắc Manila - Ảnh minh họa: Inquirer/AFP

Ngày 1-11, báo Inquirer của Philippines đưa tin nhà chức trách Philippines đã bắt giữ một nghi phạm được cho là nhân vật cấp cao trong JP Dragon, tổ chức tội phạm Nhật Bản chuyên lừa đảo viễn thông và trộm cắp, từng nhắm vào người cao tuổi tại Nhật Bản trong những năm gần đây.

Người này là Yoshitaka Yamamoto (57 tuổi), được cho là nhân vật quyền lực thứ hai trong tổ chức.

Cảnh sát phối hợp với lực lượng xuất nhập cảnh đã bắt giữ hắn tại tỉnh Nueva Ecija, phía bắc thủ đô Manila của Philippines vào hôm 31-10.

Yoshitaka Yamamoto đang bị truy nã theo lệnh bắt giữ do tòa án ở Fukuoka (Nhật Bản) ban hành, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và trộm cắp.

Chia sẻ với Hãng tin Kyodo, cảnh sát nói rằng họ hiện xem Yamamoto là thủ lĩnh của JP Dragon kể từ khi Ryuji Yoshioka, người đứng đầu tổ chức trước đây, bị bắt tại Philippines vào tháng 6 năm ngoái.

Theo cảnh sát, tổ chức này có liên quan đến nhiều hoạt động trộm cắp và lừa đảo qua điện thoại trên khắp châu Á.

Trong những năm gần đây, cảnh sát Philippines đã tăng cường trấn áp các hoạt động lừa đảo viễn thông.

JP Dragon có mối liên hệ với nhóm tội phạm mang tên "Luffy", tổ chức đứng sau hàng loạt vụ lừa đảo và cướp tài sản trên khắp Nhật Bản trong giai đoạn 2021-2023. Các thành viên chủ chốt của nhóm này cũng từng bị bắt tại Philippines.

Cảnh sát thông tin Yamamoto hiện bị giam giữ tại Cục Di trú Philippines.