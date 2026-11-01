Chuyên gia giải thích vì sao nên giữ kín ngày sinh, chỉ mẹo tránh bị lừa đảo

Các chuyên gia khuyên nên giữ bí mật ngày sinh - Ảnh minh họa: AI

Giá trị của ngày sinh

Theo báo The Guardian, một ngày nào đó chúng ta có thể nhận được cuộc gọi từ ngân hàng thông báo tài khoản phát sinh hoạt động đáng ngờ. Người gọi đọc chính xác họ tên, địa chỉ và ngày sinh của chúng ta, khiến chúng ta tin rằng đây là cuộc gọi hợp pháp từ ngân hàng.

Nhưng thực chất, chúng ta có thể đang nói chuyện với những kẻ lừa đảo. Chúng đã sử dụng ngày sinh của của chúng ta cùng một loạt thông tin xác minh khác để tạo lòng tin và giả danh người khác.

Ngày sinh của nhiều người thường được lưu trong các tài khoản trực tuyến sau khi họ cung cấp thông tin này khi đăng ký mua sắm, tham gia chương trình khách hàng thân thiết, nhận bản tin hoặc dự thi trực tuyến. Trong một vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào nhà bán lẻ trực tuyến Asos của Anh, ngày sinh của khách hàng cũng nằm trong số những dữ liệu bị bọn lừa đảo đánh cắp.

Trước thực trạng này, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng nên hạn chế cung cấp ngày sinh khi đăng ký tài khoản trực tuyến, thậm chí có thể sử dụng ngày sinh giả nếu không bắt buộc, nhằm giảm lượng dữ liệu cá nhân lưu trữ trên mạng và ngăn bọn tội phạm ghép nối từng mảnh thông tin để dựng lên hồ sơ cá nhân của nạn nhân.

Ông Jake Moore, cố vấn của công ty an ninh mạng ESET, cho biết thông tin thu thập được từ các vụ tấn công mạng có thể bị rao bán và sử dụng cho các hoạt động lừa đảo. Kẻ gian có thể dùng những dữ liệu này để khiến nạn nhân tin tưởng hoặc giả mạo danh tính của họ.

"Chỉ riêng ngày sinh thì không có nhiều giá trị đối với bọn tội phạm, nhưng khi kết hợp với những thông tin khác như họ tên và số điện thoại, dữ liệu này có thể giúp chúng thực hiện hành vi đánh cắp danh tính" - ông nói.

Ông Alexandre François, chuyên gia điều tra các vụ lừa đảo thuộc công ty tình báo WhoisXML API, cho biết trong số 14 nhà bán lẻ mà ông khảo sát gần đây, có tới 8 đơn vị yêu cầu khách hàng cung cấp ngày sinh khi đăng ký tài khoản.

"Các nhà bán lẻ cũng có thể không có nhiều động lực để loại bỏ mục thông tin này, bởi ngày tháng năm sinh đầy đủ giúp họ xác định tuổi khách hàng, qua đó phục vụ hoạt động tiếp thị và nhắm mục tiêu quảng cáo" - ông nói.

Ứng phó ra sao?

Các chuyên gia khuyên nên dùng ngày sinh giả hoặc thậm chí không cung cấp nếu không bắt buộc - Ảnh minh họa: AI

Theo bà Serpil Hall, chuyên gia an ninh thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn Datos Insights, nếu một nhà bán lẻ bị tấn công mạng và dữ liệu khách hàng bị đưa lên web đen, những thông tin này có thể được sử dụng để khiến email lừa đảo trông đáng tin cậy hơn.

Tin tặc cũng có thể sử dụng những thông tin này để tìm cách đánh lừa bộ phận hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp, khiến họ tin rằng mình đang trao đổi với chính người bị đánh cắp thông tin. Tuy nhiên, những hành vi này không nhất thiết diễn ra ngay sau khi xảy ra một vụ rò rỉ dữ liệu.

"Quy trình thường diễn ra như sau: Một vụ rò rỉ dữ liệu tại nhà bán lẻ làm lộ họ tên, ngày sinh, thư điện tử (email) và địa chỉ của khách hàng. Những dữ liệu bị rò rỉ từ các nguồn khác bổ sung thông tin đăng nhập, số điện thoại và các mã định danh.

Thông tin công khai như hồ sơ mạng xã hội, thông tin về việc làm và người thân tiếp tục cung cấp thêm bối cảnh. Kết quả là một hồ sơ danh tính được hoàn thiện với nhiều thông tin nhận diện hơn, giúp tăng độ tin cậy khi đối chiếu và xác định danh tính cá nhân" - bà Hall giải thích.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên cảnh giác với những người chủ động liên hệ bất ngờ, ngay cả khi họ nắm được rất nhiều thông tin cá nhân của bạn.

Ông Moore cho rằng việc sử dụng một ngày sinh khác trên các trang web có thể giúp hạn chế nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, tốt hơn hết là không cung cấp những thông tin cá nhân không bắt buộc.

"Bạn thậm chí nên sử dụng một địa chỉ email riêng khi mua sắm trực tuyến. Như vậy, nếu địa chỉ email này bị lộ trong một vụ tấn công mạng, bạn có thể ngừng sử dụng và tạo một địa chỉ mới" - ông khuyến nghị.

Trong khi đó, ông François chỉ ra: "Nói một cách chính xác, bạn chỉ cần cung cấp ngày sinh và họ tên thật tại những nơi thông tin này được đối chiếu với hồ sơ chính thức và sử dụng để xác minh danh tính, chẳng hạn như ngân hàng, các tổ chức cho vay, cơ quan thuế, cơ quan cấp giấy phép lái xe và hộ chiếu hoặc cảnh sát. Trong những hệ thống này, ngày sinh đóng vai trò như một chìa khóa xác minh danh tính. Nhưng cửa hàng bán lẻ thì không thuộc nhóm đó".

Theo ông, tốt nhất người dùng nên để trống thông tin ngày sinh khi đăng ký tài khoản. "Nếu không thể bỏ qua mục này, hãy sử dụng cùng một ngày sinh trên tất cả các trang web bán lẻ, có thể chọn ngày đầu tiên của tháng sinh để tránh quên thông tin đã cung cấp" - ông nói.