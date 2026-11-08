Gieo mầm xanh từ sân chơi dành cho trẻ nhỏ

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động tô màu túi vải canvas tại không gian trải nghiệm của Suntory PepsiCo Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông qua các hoạt động tại ngày hội, Suntory PepsiCo Việt Nam kỳ vọng những kiến thức và trải nghiệm mà trẻ tiếp nhận sẽ không dừng lại trong khuôn khổ sự kiện, mà trở thành thói quen xanh khi các em trở về nhà.

Vừa chơi vừa học cách giữ màu xanh cho nguồn nước

Dạo một vòng Ngày hội Việt Nam Xanh tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM) sáng cuối tuần, anh Hoài Nam (42 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM) cùng con gái dừng chân tại gian hàng của Suntory PepsiCo Việt Nam.

Cô bé nhanh chóng bị thu hút bởi hoạt động vẽ túi vải canvas, tự tay chọn màu, tô vẽ lên chiếc túi với những hình ảnh và thông điệp bảo vệ nguồn nước.

Anh Nam cho biết con gái đang học lớp 2, rất mê vẽ và tô tượng. Những ngày nghỉ, gia đình thường đưa bé đến công viên giải trí vui chơi, vận động.

Lần này, biết có Ngày hội Việt Nam Xanh với nhiều hoạt động dành cho trẻ nhỏ, anh quyết định cho con đến trải nghiệm.

"Tôi biết tới ngày hội khi lướt Facebook, thấy có nhiều chương trình vui chơi kết giáo dục, tìm hiểu về môi trường nên đưa bé qua đổi gió", anh Nam chia sẻ.

Tại gian hàng Suntory PepsiCo Việt Nam, bên cạnh hoạt động vẽ túi vải canvas, các bạn nhỏ còn được tham gia nhiều trò chơi, câu đố tương tác để khám phá kiến thức về nước và thiên nhiên.

Nhiều gia đình cũng tranh thủ cùng con trải nghiệm, hào hứng tham gia các thử thách và nhận những phần quà xanh như mũ, nước uống, bánh ngọt, USB…

Một em nhỏ tập trung hoàn thiện chiếc túi vải với những hình vẽ mang thông điệp sống xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Ashish Joshi, Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết tại Ngày hội Việt Nam Xanh năm nay, doanh nghiệp tập trung xây dựng các hoạt động trải nghiệm gắn với chủ đề phát triển bền vững.

Tại gian hàng MIZUIKU, trẻ được khám phá về nước và thiên dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia giáo dục MIZUIKU. Theo ông Ashish Joshi, các hoạt động được thiết kế để trẻ không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn biết quan sát, đặt câu hỏi, tự khám phá và hình thành ý tưởng của riêng mình.

"Một bài học chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành thói quen, được trẻ mang về nhà và lan tỏa đến gia đình, cộng đồng.

Vì vậy, thay vì chỉ nghe và ghi nhớ những điều người lớn truyền đạt, trẻ cần được trực tiếp quan sát, trải nghiệm, đặt câu hỏi và tự tìm lời giải. Đây cũng là cách MIZUIKU hướng đến việc nuôi dưỡng ý thức bảo vệ nguồn nước từ những trải nghiệm đầu đời", ông Ashish Joshi chia sẻ.

Lãnh đạo Suntory PepsiCo Việt Nam giới thiệu không gian trải nghiệm MIZUIKU với các hoạt động giáo dục về nước và thiên nhiên dành cho trẻ em - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để sống xanh không dừng lại ở nhận thức

Đồng hành cùng Ngày hội Việt Nam Xanh qua hai mùa tổ chức, ông Ashish Joshi cho biết đây là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ, trò chuyện với nhiều gia đình và bạn trẻ về những vấn đề gần gũi như bao bì tái chế, thói quen phân loại rác và tiết kiệm nước.

Qua những cuộc trò chuyện và phản hồi từ khách tham quan, ông nhận thấy cách cộng đồng tiếp cận câu chuyện sống xanh đang dần thay đổi. Đặc biệt, các bạn trẻ và phụ huynh ngày càng muốn trực tiếp tham gia thay vì chỉ lắng nghe, tìm hiểu thông tin. Những hoạt động được tự tay thực hiện vì thế nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Đây cũng là lý do Suntory PepsiCo xây dựng không gian trải nghiệm tại ngày hội theo hướng khuyến khích khách tham quan cùng làm, cùng khám phá thay vì chỉ đọc và quan sát. "Chúng tôi xem lễ hội là nơi để lắng nghe cũng nhiều như để trình bày", ông Ashish Joshi chia sẻ.

Các phần quà xanh được trao đến khách tham quan như một lời khuyến khích duy trì những hành động tích cực vì môi trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ thu hút trẻ em, các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều người lớn tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo CEO Suntory PepsiCo Việt Nam, những phản hồi từ khách tham quan cũng cho thấy phát triển bền vững và tăng trưởng kinh doanh cần được đặt song hành. Bởi tăng trưởng không thể tách rời sự an lành của con người, cộng đồng và môi trường sống.

Triết lý "Phát triển vì Những điều tốt đẹp" được doanh nghiệp cụ thể hóa thông qua các chương trình hướng đến cộng đồng và môi trường. Trong đó, MIZUIKU là sáng kiến được Suntory khởi xướng tại Nhật Bản năm 2004. Đến năm 2015, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản triển khai chương trình này.

Thông qua MIZUIKU, doanh nghiệp hướng đến giúp trẻ em hiểu hơn về tài nguyên nước, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và chuyển hóa kiến thức thành những hành động cụ thể trong cuộc sống.

"Khát vọng của chúng tôi không chỉ là phát triển tại Việt Nam, mà là cùng Việt Nam phát triển", ông Ashish Joshi chia sẻ.

Sau hai ngày diễn ra Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Suntory PepsiCo kỳ vọng những trải nghiệm tại sự kiện sẽ được tiếp nối bằng các hành động thiết thực trong mỗi gia đình, đồng thời mở ra thêm những kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp để cùng thúc đẩy các sáng kiến xanh.

Với doanh nghiệp, ngày hội không phải điểm kết thúc sau hai ngày tổ chức mà là điểm khởi đầu để những sáng kiến và hành động xanh tiếp tục được nối dài.

Thông qua hoạt động vẽ sáng tạo, thông điệp bảo vệ nguồn nước và thiên nhiên được truyền tải đến trẻ em theo cách gần gũi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phụ huynh cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về bảo vệ môi trường tại ngày hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…