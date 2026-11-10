Giá cả đầu ngày: Mãng cầu Thái hút khách, làng hoa Sa Đéc rộn ràng vào vụ Tết, rau xanh có diễn biến mới

Mãng cầu Thái có hình thức bắt mắt - Ảnh: CA LINH

Tại TP.HCM, nhiều loại rau xanh đóng gói tại siêu thị giữ mức giá 9.000 đồng/gói, tạo thêm lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng.

Mãng cầu Thái được khách hàng chuộng mua làm quà

Theo ghi nhận tại các chợ ở TP Cần Thơ, mãng cầu (na) Thái hiện được bán với giá khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với mức giá từng có thời điểm vượt 90.000 đồng/kg.

Một tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết trước đây mãng cầu Thái chủ yếu là hàng nhập về bán, nguồn cung không nhiều nên giá khá cao. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loại trái cây này được nhiều nhà vườn ở miền Tây đưa vào trồng. Sản lượng tăng, nguồn hàng dồi dào hơn khiến giá bán giảm so với trước.

Hiện tại, ngoài các chợ truyền thống, mãng cầu Thái còn được bày bán tại nhiều cửa hàng trái cây với giá khoảng 60.000 - 65.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 15.000 - 25.000 đồng/kg so với giá bán ở chợ.

Dù giá có sự chênh lệch giữa các kênh phân phối, mãng cầu Thái vẫn thu hút người tiêu dùng nhờ hình thức bắt mắt, trái to và tương đối đồng đều. Mỗi trái có trọng lượng khoảng 500-600g, lớn gấp đôi so với nhiều loại mãng cầu trong nước.

Bên cạnh kích thước, loại trái cây này còn được ưa chuộng nhờ phần thịt thơm, vị ngọt thanh, ít hạt và lớp vỏ mỏng. Đây cũng là những đặc điểm khiến mãng cầu Thái được nhiều người lựa chọn để thưởng thức hoặc mua làm quà biếu.

"Người mua chọn mãng cầu Thái làm quà biếu chủ yếu nhờ trái to, ít hạt, lớp vỏ mỏng. Còn mãng cầu trong nước thường phải từ 5-10 trái mới đủ 1kg, phần thịt ít và có nhiều hạt", tiểu thương này chia sẻ.

Làng hoa Sa Đéc đã xuống giống nửa triệu giỏ hoa Tết

Sản xuất hoa Tết ở làng hoa Sa Đéc - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 và các hoạt động lễ hội, nông dân Làng hoa Sa Đéc đang tích cực xuống giống, chăm sóc hoa kiểng với kỳ vọng một vụ hoa Tết thắng lợi.

Theo thông tin từ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này nông dân đã xuống giống hơn 500.000 giỏ hoa các loại, với diện tích khoảng 50ha. Trong đó, lượng cúc mâm xôi màu tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, giảm lượng cúc mâm xôi vàng truyền thống.

Các loại hoa được xuống giống chủ yếu gồm cúc mâm xôi vàng, cúc mâm xôi màu, cúc đồng tiền, cúc pico và hoa hồng. Dự kiến đến đầu tháng 10 âm lịch sẽ hoàn tất xuống giống hoa Tết với tổng diện tích 100ha, tương đương 1,2 triệu giỏ hoa.

Năm nay, nhà vườn chủ động tìm nguồn cung, giống cây đa dạng hóa chủng loại, lựa chọn giống cấy mô có nguồn gốc rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Thời tiết mưa nhiều khiến cây dễ phát sinh bệnh, lá bị dập, úng nước, thậm chí thối rễ nếu lượng nước không được điều tiết hợp lý. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình trạng cây để kịp thời có biện pháp chăm sóc, phòng ngừa. Khi nắng thì tăng cường tưới nước, còn lúc mưa phải giảm lượng nước tưới, đồng thời bảo đảm giá thể thoát nước tốt, tránh tình trạng ngập úng gây hư hại cây", ông Đặng Phú Thành, nông dân trồng hoa ở Sa Đéc, chia sẻ.

Theo các cơ sở kinh doanh hoa kiểng, người mua ưa chuộng các sản phẩm hoa kiểng mini, tiêu biểu là tận dụng những đọt cúc mâm xôi nhỏ vốn thường được cắt bỏ trong quá trình chăm sóc để trồng thành những chậu mini. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện cho khách hàng mua về chưng hoặc làm quà tặng.

Nhà vườn tăng lượng cúc mâm xôi mini với nhiều màu sắc như đỏ, vàng, hồng, song hỷ, góp phần đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan và làm quà tặng của du khách.

Rau xanh tại siêu thị giữ mức 9.000 đồng/gói

Rau xanh đóng gói có giá 9.000 đồng/gói - Ảnh: THY NHUNG

Khảo sát tại một hệ thống siêu thị bán lẻ, quầy rau củ quả đóng gói, các loại rau ăn lá phổ biến duy trì mức giá khá ổn định và đồng đều.

Nhóm rau xanh như cải bẹ xanh, rau mồng tơi, cải bẹ dún, rau lang và rau muống hạt đều được đóng gói theo quy cách 400g và niêm yết đồng giá 9.000 đồng/gói (tương đương 22.500 đồng/kg) được nhiều người lựa chọn.

Riêng mặt hàng rau muống nước loại 400g có mức giá cao hơn, ở mức 13.100 đồng/gói (tương đương 32.750 đồng/kg).

Các mặt hàng rau củ được sơ chế sạch sẽ, đóng gói định lượng nhỏ từ 50g đến 400g, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của các gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thu (ngụ phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: "Các gói rau với giá 9.000 đồng/gói như thế này dễ dàng tiếp cận người mua hơn, mức giá cũng phải chăng và người mua không phải lựa chọn hay cân đo quá nhiều".

Một số mặt hàng khác tại hệ thống bán lẻ có giá như sau: ngò rí đóng gói nhỏ 50g có giá 5.600 đồng/gói (tính theo đơn giá khoảng 112.000 đồng/kg), hành lá gói có trọng lượng 100g có giá 9.600 đồng/gói (tương đương 96.000 đồng/kg), sả cây đóng bó 200g giữ giá 5.800 đồng/bó (tương đương 29.000 đồng/kg).

Các loại như ớt hiểm có túi nhỏ 50g được bán với giá 5.500 đồng/túi (tương đương 110.000 đồng/kg) hay chanh không hạt bán theo hình thức cân ký với giá 28.900 đồng/kg.