Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bưởi Bắc Ninh xuất khẩu sang Nga, ổi sang Anh, trái cây còn dư địa nào?

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Ngày 21-10, UBND TP Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng tại thị trường trong nước và nước ngoài năm 2026.

Bắc Ninh tìm đầu ra cho hơn 118.000 tấn cam, bưởi, táo, ổi - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh - Ảnh: THU HƯƠNG

Trái cây Bắc Ninh tăng sản lượng gần 19%

Theo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi với tổng diện tích khoảng 11.600ha, sản lượng ước trên 118.000 tấn, tăng gần 19% so với năm 2025. Trong đó bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.000 tấn, cam 27.600 tấn và ổi khoảng 8.900 tấn.

Nhiều diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Thời gian thu hoạch các loại trái cây này kéo dài từ tháng 9-2026 đến tháng 3-2027, tạo nguồn cung tương đối lớn.

Hiện trái cây Bắc Ninh được tiêu thụ qua nhiều kênh như chợ đầu mối, thương nhân, cửa hàng nông sản, siêu thị, doanh nghiệp thu mua, chế biến hay các nền tảng thương mại điện tử. 

Đáng chú ý, một số sản phẩm chủ lực của Bắc Ninh đã tiếp cận thị trường nước ngoài như bưởi đào đường xuất khẩu sang Nga hay ổi xuất khẩu sang thị trường Anh.

Tuy nhiên việc sản xuất và tiêu thụ nông sản còn những hạn chế như quy mô sản xuất phân tán, chưa đồng đều giữa các hộ, các vùng trồng hay năng lực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch cần nâng cao. 

Đầu ra giữa các sản phẩm chưa đồng đều. Chẳng hạn, cam và táo chủ yếu tiêu thụ trong nước, trong khi thị trường của một số loại trái cây chưa ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ người nông dân mong được hỗ trợ duy trì sản xuất an toàn, tập huấn kỹ thuật, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và tăng cường xúc tiến thương mại, đặc biệt kết nối với siêu thị, đơn vị phân phối, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Bắc Ninh tìm đầu ra cho hơn 118.000 tấn cam, bưởi, táo, ổi - Ảnh 2.

Các hợp tác xã, đơn vị sản xuất đã ký kết biên bản hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi và các nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2026 với các doanh nghiệp logistics, hệ thống phân phối và chợ đầu mối - Ảnh: THU HƯƠNG

Đưa khách du lịch về vườn trái cây đặc sản

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chia sẻ với lợi thế là trung tâm công nghiệp lớn với thị trường rộng mở, thành phố định hướng đổi mới cách quảng bá qua nền tảng số và các KOL, KOC nhằm đưa thương hiệu trái cây vươn xa.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường liên kết sản xuất với tiêu thụ và nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và ổn định nguồn cung.

Trong đó Sở Công Thương chủ trì kết nối với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp thu mua, chế biến, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và tìm kiếm đối tác xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát diện tích, sản lượng, thời gian thu hoạch, hướng dẫn sản xuất an toàn, hoàn thiện mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói…

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, phát triển nhãn hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các xã phường khảo sát hạ tầng, nhận diện khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách cho các nhà vườn…

Ngành giáo dục được khuyến khích tổ chức các chương trình trải nghiệm cho học sinh tại vùng trồng cây ăn quả, góp phần quảng bá sản phẩm, giáo dục trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Với các đối tác, ông Thịnh khuyến khích các doanh nghiệp khảo sát vùng nguyên liệu, xây dựng phương án hợp tác và hình thành các hợp đồng tiêu thụ ổn định, lâu dài.

Bưởi Bắc Ninh xuất khẩu sang Nga, ổi sang Anh, trái cây còn dư địa nào? - Ảnh 4.Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng vọt trong tháng 9

Xuất khẩu điện tử sang Trung Quốc tháng 9 tăng gấp đôi so với tháng 8. Trung Quốc cùng Mỹ và Hong Kong mang về hơn 90% phần tăng thêm của nhóm hàng này, trong tháng cán cân thương mại Việt Nam trở lại xuất siêu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cam bưởi nông sản Bắc Ninh trái cây Xuất khẩu nông sản

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất