Gạc-măng-rê, bếp dầu và xe lam lên lịch Việt

Chuyến xe lam và tiệm tạp hóa nhỏ chở đầy hồi ức về nhịp sống phố thị. Ảnh: NVCC

Những chiếc gạc-măng-rê, bếp dầu và xe lam quen thuộc trong đời sống Việt Nam được tái hiện qua nét vẽ của họa sĩ minh họa Phương Thúy trong hai bộ lịch năm 2027.

Từ ký ức trong căn nhà cũ

Trong ký ức của họa sĩ minh họa Phương Thúy (TP.HCM), cái mùi gỗ bám vệt thức ăn có chút nồng nàn từ cái gạc-măng-rê và mùi dầu hôi toả ra từ cái bếp dầu ngày xưa là những dấu ấn tuổi thơ vẫn còn in đậm. Những hình ảnh quen thuộc ấy cũng xuất hiện trong bộ lịch Nghe Vè Hồi Đó.

Đồng hành cùng SDstationery từ năm 2021, họa sĩ Phương Thúy là người đứng sau nét vẽ của các bộ lịch được thương hiệu phát hành mỗi năm. Các ấn phẩm tại đây thường được ghi nhớ nhờ cách khai thác gần gũi về đời sống và văn hóa Việt Nam.

Chiếc gạc-măng-rê và chiếc bếp dầu nhuốm màu thời gian trong gian bếp. Ảnh: NVCC.

Với bộ lịch Nghe Vè Hồi Đó, người xem được trở về một ngày trong quá khứ, từ tiếng loa phường buổi sớm, xe lam, dép tổ ong đến bếp dầu, radio và chiếc chiếu lúc đêm về.

Các hình ảnh được sắp xếp theo trình tự từ sáng đến tối. Mỗi tháng còn có một thông điệp nối tiếp nhau thành bài vè, mở đầu bằng câu “Nghe vẻ nghe ve, nghe vè hồi đó. Sớm hôm đầu ngõ, vọng tiếng loa phường.” và khép lại bằng “Gối gòn kê đầu, trải chiếu mà ngủ”.

Dù gắn với ký ức cá nhân, nhóm vẫn tìm thêm tư liệu để hiểu rõ hơn về những đồ vật và không gian được thể hiện. Các thành viên đọc tài liệu, đối chiếu hình ảnh và tham khảo cả những câu chuyện từ cha mẹ, ông bà.

Âm thanh loa phường và chiếc chiếu cói - Những mảnh ghép bình dị của nếp sống xưa. Ảnh: NVCC.

Phương Thúy chia sẻ, nhờ quá trình tìm, cô cũng biết thêm cách phân biệt các loại lu, khạp, vại, kiệu và biết tên gọi đèn hột vịt, thay vì chỉ gọi chung là đèn dầu.

Thử thách không chỉ nằm ở việc vẽ lại một món đồ hay khung cảnh, mà còn ở cách đưa chúng vào không gian sinh hoạt để tạo nên câu chuyện.

“Mục tiêu không phải sao chép chính xác mọi thứ trong quá khứ, mà là tạo nên những bức tranh có cơ sở từ thực tế và đủ gần gũi để gợi ký ức”, nhóm chia sẻ.

Một trong những hình ảnh Phương Thúy vẫn muốn có dịp thể hiện là chiếc ăng-ten tivi. Cô nhớ những lần đứng ôm cột, xoay ăng-ten theo lời người trong nhà hỏi vọng ra: “Rõ chưa?”, “Chưa”, rồi lại “Quay qua xíu”. Đến khi tín hiệu rõ, cô chạy vào nhà xem phim cùng gia đình sau khi chương trình thời sự kết thúc.

Lu nước gáo dừa và ngọn đèn dầu chong đêm vắng - Bóng hình quê nhà thân thuộc. Ảnh: NVCC.

Phương Thúy mong muốn gửi những mảnh ký ức tuổi thơ đến người trẻ, thế hệ lớn lên khi đất nước đổi mới và nhiều đồ vật cũ dần được thay thế. “Còn gì tuyệt vời hơn khi dùng chính tay mình để vẽ lại những hồi ức đẹp và gửi điều ấy lại cho hiện tại".

Đến nhịp sống phố thị hôm nay

Nếu Nghe Vè Hồi Đó đưa người xem trở về những sinh hoạt thường ngày trong quá khứ, thì Phố Thương lại hướng đến những không gian quen thuộc của đời sống hiện đại.

Bộ lịch mở rộng không gian đến nhiều địa phương, với những hình ảnh như quảng trường ở Sa Pa, công viên ở Huế, cầu Tình yêu ở Đà Nẵng hay trạm xe buýt ở Hà Nội.

Với Phố Thương, việc lựa chọn góc nhìn và bố cục là điều cần cân nhắc để những khung cảnh quen thuộc vẫn tạo được cảm xúc. Nhóm cho biết vẫn còn nhiều câu chuyện muốn kể nhưng chưa thể hiện được bằng hình ảnh, hoặc có nội dung nhưng hình minh họa bị trùng lặp.

Trạm xe buýt ở Hà Nội và cầu Tình yêu tại Đà Nẵng trong bộ lịch Phố Thương. Ảnh: NVCC.

Chuyện đằng sau những bộ lịch

Theo đại diện SDstationery, lịch là hình thức phù hợp để nhóm kể những câu chuyện về đời sống và văn hóa Việt Nam.

Đây vốn là dòng sản phẩm đã được thương hiệu phát triển qua nhiều năm, với các chủ đề như “Muôn Dặm Làng Nghề”, “Cây Trái Xứ Mình”, “Năm, Mười, Mười Lăm” và “Việt Nam Sắc Màu”.

Phác vẽ nháp và bản vẽ hoàn thiện bức góc chung cư cũ. Ảnh: NVCC.

Hình thức lịch có đủ không gian để kết hợp tranh minh hóa và nội dung giới thiệu như một quyển sách nhỏ. Bên cạnh đó, lịch còn là vật dụng hữu ích cho tất cả mọi người, một quyển sách bạn đọc xong thì xếp lên kệ, nhưng quyển lịch thì sẽ treo trên tường, nằm trên bàn của bạn suốt năm.

Hai bộ lịch là cách nhóm làm mới những hình ảnh bình dị của cuộc sống, một bộ về quá khứ, một bộ về hiện tại. Nhóm mong muốn sản phẩm có thể “chạm” vào cảm xúc của nhiều người, góp phần giúp công chúng hiểu và yêu văn hóa Việt Nam hơn, không chỉ các bạn trẻ mà cả bạn bè quốc tế.

Phác vẽ nháp và bản vẽ hoàn thiện bức tạp hóa của bà. Ảnh: NVCC.