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Mốt 'nuôi gạch', cảnh báo nguy cơ mắc viêm phổi

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Vì sao sở thích 'nuôi gạch' tưởng chừng vô nghĩa như vậy lại chạm đến tâm lý của nhiều người trẻ ở Trung Quốc?

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Giống như mở một chiếc hộp bí ẩn, những viên gạch vốn bình thường dần biến thành hệ sinh thái thu nhỏ xanh mướt, mang lại giá trị tinh thần đáng kể - Ảnh: Weibo

Theo China Press, những tháng gần đây, nếu bắt gặp những viên gạch cũ có hình dáng không đồng đều, còn dính bùn đất và mọc cỏ xanh được đặt trên bàn làm việc hoặc trong nhà, có lẽ bạn sẽ tò mò không biết chúng có tác dụng gì.

Thực chất, đây là một thú vui mới lạ đang được giới trẻ Trung Quốc yêu thích: nuôi gạch.

'Nuôi gạch' để chữa lành tâm hồn

"Nuôi gạch" là việc nhặt một viên gạch cũ bên đường, bãi sông hoặc khu đất trống sau khi giải tỏa, sau đó đặt lên một chiếc khay tận dụng từ hộp đựng đồ ăn mang đi, thường xuyên phun nước sạch.

Người chơi không cần tốn tiền, cũng chẳng phải sắm sửa dụng cụ. Sau một thời gian, trên bề mặt gạch có thể xuất hiện lớp rêu xanh mướt, đôi khi còn mọc thêm những chiếc lá nhỏ hay vài bông hoa.

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Khi nhìn thấy những thay đổi nhỏ trên viên gạch, não bộ sẽ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, tạo ra cảm giác vui vẻ và thỏa mãn - Ảnh: Weibo

Dương Phi Phi, một người dân ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, có vài năm kinh nghiệm nuôi rêu. Theo cô, những mảng rêu xanh mướt, mềm mại như nhung mang lại cảm giác vô cùng thư thái và chữa lành.

Nếu không quá đặt nặng việc tìm kiếm những giống rêu đặc biệt, người chơi gần như có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở bất cứ đâu.

Khi rêu phát triển, họ còn có thể tận dụng những vật dụng thường ngày để sáng tạo thành các tiểu cảnh độc đáo mà không cần chi nhiều tiền.

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"Nuôi gạch" như một hình thức "giao tiếp xã hội một chiều". Người chơi không cần tương tác với người khác, cũng không phải lo lắng về những thất bại hay tổn thương trong các mối quan hệ - Ảnh: China Press

Trịnh Ái Minh, nhà tâm lý học được Hiệp hội Tâm lý học Trung Quốc chứng nhận, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Sức khỏe Tâm lý thuộc các trường đại học tỉnh Giang Tô, nhận định rằng đằng sau thú vui tưởng chừng kỳ quặc này là một hình thức gửi gắm tinh thần giản dị, giúp người đi làm giải tỏa cảm giác cô đơn.

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"Viên gạch không đòi hỏi chúng ta phải mang lại giá trị cảm xúc cho nó. Khác với việc nuôi thú cưng, nuôi chó cần đưa chúng đi dạo, nuôi mèo cần dành thời gian bầu bạn.

Viên gạch cũng không tạo ra cảm giác lo âu. Ở khía cạnh nào đó, đây là một bài toán gần như không tiêu tốn năng lượng: vừa đáp ứng nhu cầu có thứ gì đó đồng hành, vừa không đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ yêu thương" - Trịnh Ái Minh giải thích.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dị ứng, viêm phổi

Dù mang lại giá trị tinh thần, trào lưu "nuôi gạch" cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của giới y khoa. Không ít người chơi cho biết họ từng gặp các triệu chứng như hắt hơi, chảy nước mũi và ngứa mắt.

Lý Học Đông, phó giáo sư đã nghỉ hưu thuộc Trường Khoa học Đời sống, Đại học Sư phạm Thủ đô, cho biết nguyên nhân thường không xuất phát trực tiếp từ rêu mà nằm ở tình trạng gạch và môi trường nuôi dưỡng luôn ẩm ướt trong thời gian dài, tạo điều kiện cho nấm mốc sinh sôi.

Khi người chơi tưới nước hoặc di chuyển viên gạch, những bào tử cực nhỏ này dễ dàng phát tán vào không khí, sau đó bị hít vào phế quản và phế nang.

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Các chuyên gia cảnh báo thú vui "nuôi gạch" có thể tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh - Ảnh: Weibo

Ngay cả người khỏe mạnh nếu tiếp xúc và hít phải các bào tử nấm trong thời gian dài cũng có nguy cơ mắc viêm mũi dị ứng hoặc viêm phế quản dị ứng. Các triệu chứng có thể bao gồm hắt hơi, ngứa họng, ho khan, tức ngực và khó thở.

Đối với những người mắc bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản hoặc có hệ miễn dịch suy yếu, tình trạng nghiêm trọng hơn thậm chí có thể dẫn đến viêm phổi.

Khi thao tác, người chơi nên đeo găng tay và khẩu trang. Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào về sức khỏe, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám.

- Ảnh 6.Sau 'bá khí', 'farm aura' lại có 'dự án ma'

Sau những cụm từ như 'bá khí', 'farm aura', 'công chúa phòng trọ', meme 'dự án ma' được giới trẻ sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội, biến những kế hoạch dang dở thành chủ đề hài hước.

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HY THÀNH
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    Chủ đề: thú cưng trào lưu xu hướng trung quốc nuôi gạch

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