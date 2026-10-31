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Chương Tử Di nhận danh hiệu Giáo sư danh dự

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Chương Tử Di được Đại học Baptist Hong Kong trao danh hiệu Giáo sư danh dự, ghi nhận những đóng góp của cô cho nghệ thuật điện ảnh sau gần 30 năm hoạt động.

Chương Tử Di trở thành Giáo sư danh dự - Ảnh 1.

Chương Tử Di nhận bằng Giáo sư danh dự của Đại học Baptist Hong Kong - Ảnh: Hong Kong Baptist University

Theo Sohu, Chương Tử Di vừa tham dự lễ trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự tại Đại học Baptist Hong Kong, nhân dịp trường kỷ niệm 70 năm thành lập. 

Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của nữ diễn viên đối với nghệ thuật điện ảnh. Dịp này, cô cũng có buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên Học viện Điện ảnh, chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

"Làm diễn viên không thể xót thương bản thân mình"

Tại buổi lễ, Chương Tử Di bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được danh hiệu mới, đồng thời thừa nhận bản thân cảm thấy vừa vinh dự vừa có phần lo lắng. 

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, nữ diễn viên cho biết cô bắt đầu học múa dân gian Trung Quốc tại Học viện Múa Bắc Kinh khi mới 11 tuổi. Những năm tháng luyện tập liên tục giúp cô thấm thía câu nói: "Mười phút tỏa sáng trên sân khấu, phải đánh đổi bằng mười năm khổ luyện phía sau".

Chương Tử Di trở thành Giáo sư danh dự - Ảnh 2.

Chương Tử Di chia sẻ với sinh viên về kinh nghiệm diễn xuất trong 30 năm - Ảnh: Hong Kong Baptist University

Trong cuộc trò chuyện với sinh viên, Chương Tử Di tiếp tục đề cập đến quá trình nhập vai và cách xử lý cảm xúc khi diễn xuất. Cô cho biết bản thân thực sự hòa nhập với nhân vật khi tham gia 2046 Nhất đại tông sư.

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Đặc biệt, trong quá trình hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ, cô thường không biết trước toàn bộ diễn biến câu chuyện. 

Mỗi ngày, cô chờ đạo diễn đưa cho một trang kịch bản viết tay để biết nội dung cần thực hiện.

"Khi bạn thực sự rung động, nhân vật sẽ trở nên sống động và chân thực. Diễn xuất không có đường tắt, bạn phải tự mình trải nghiệm và cảm nhận. Nhân vật khóc thì bạn cũng khóc, nhân vật cười thì nụ cười của bạn phải xuất phát từ tận đáy lòng" - nữ diễn viên nhấn mạnh.

Chương Tử Di trở thành Giáo sư danh dự - Ảnh 3.

Tạo hình của Chương Tử Di trong Nhất đại tông sư - Ảnh: IMDb

Khi được hỏi về cách cân bằng cảm xúc sau những cảnh quay có cường độ cao, Chương Tử Di tiết lộ từng gặp tình trạng tê bì khuôn mặt, hai bàn tay và các chi sau khi hoàn thành một cảnh diễn đầy cảm xúc. 

Cô thừa nhận việc nhập tâm quá sâu có thể khiến cơ thể chịu áp lực, nhưng khi đứng trước máy quay, cô vẫn muốn dành trọn vẹn cảm xúc cho nhân vật. Cô nói: "Làm diễn viên có lẽ không thể quá xót thương chính bản thân mình".

Trong sự nghiệp, Chương Tử Di ghi dấu ấn qua nhiều phim có ảnh hưởng lớn như Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Đường về nhà Nhất đại tông sư. Những vai diễn như Ngọc Kiều Long và Cung Nhị góp phần đưa tên tuổi cô đến với đông đảo khán giả quốc tế.

Chương Tử Di trở thành Giáo sư danh dự - Ảnh 4.

Năm 2025, cô trở lại với Tương viên lộng và gặt hái nhiều giải thưởng - Ảnh: Weib

Trước khi nhận danh hiệu Giáo sư danh dự, cô cũng được trao giải thưởng Thành tựu danh dự tại Liên hoan phim Lumière lần thứ nhất ở Lyon, Pháp. 

Ngoài ra, trong năm 2026, cô đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh của Lễ vinh danh Điện ảnh Trung Quốc và được trao giải Nữ diễn viên phim truyện xuất sắc của năm với Tương viên lộng. Cô cũng nhận giải Nghệ sĩ điện ảnh châu Á xuất sắc tại Asian Film Awards.

Chương Tử Di trở thành Giáo sư danh dự - Ảnh 6.Chương Tử Di bật khóc khi nhận giải tại Pháp

Chương Tử Di xúc động rơi nước mắt khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải Thành tựu danh dự tại Liên hoan phim Lumière.

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    Chủ đề: TRung Quốc Ngọa hổ tàng long Nhất đại tông sư Vương Gia Vệ

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