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Chương Tử Di U50 vẫn mặc sành điệu

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay cách phối đồ phức tạp, chỉ với những món đồ cơ bản, minh tinh Chương Tử Di vẫn tạo được diện mạo hiện đại, thoải mái mà không kém phần thời trang.

Phong cách của minh tinh Chương Tử Di - Ảnh 1.

Từ khi nổi lên ở tuổi 19 với vai diễn trong phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đến nay đã 28 năm, Chương Tử Di vẫn duy trì vị thế hàng đầu - Ảnh: Weibo

Ảnh hậu Kim Mã Chương Tử Di gần đây có mặt tại Pháp để tham dự buổi chiếu đặc biệt bộ phim Ngọa hổ tàng long trong khuôn khổ Liên hoan phim Lumière ở Lyon, một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Bên cạnh những bộ đầm dự thảm đỏ gây bàn luận, phong cách đời thường của cô khi dạo phố cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là cách phối quần ống rộng.

Vóc dáng mảnh mai, phong thái thanh lịch tự nhiên và đầy khí chất giúp Chương Tử Di, ở tuổi 47, trở thành hình mẫu mặc đẹp trẻ trung.

Phối màu sáng trên, tối dưới

Khi diện quần ống rộng, việc lựa chọn màu sắc cũng quan trọng không kém kiểu dáng. Đây là yếu tố giúp tổng thể trông trẻ trung và tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn.

Trong bộ trang phục này, Chương Tử Di kết hợp áo sơ mi trắng có những đường kẻ vàng nhạt với quần ống rộng màu đen dài chấm đất.

Cách phối màu sáng ở thân trên và tối ở thân dưới hướng sự chú ý lên khuôn mặt, đồng thời giúp phần thân dưới trông gọn gàng hơn.

Phong cách của minh tinh Chương Tử Di - Ảnh 2.

Chương Tử Di để hờ cổ áo, dựng nhẹ phần cổ và xắn tay áo. Nhờ đó, set đồ công sở trở nên phóng khoáng, hiện đại hơn - Ảnh: Weibo

Chất công sở hiện đại

Qua những hình ảnh trên mạng xã hội, có thể thấy kẻ sọc là một trong những họa tiết Chương Tử Di yêu thích. Đây cũng là bí quyết giúp những bộ trang phục kết hợp với quần ống rộng trông thanh mảnh và có phong cách hơn.

Suit kẻ sọc vốn là lựa chọn kinh điển cho môi trường công sở. Chương Tử Di phối bộ trang phục với áo len đen cổ khoét sâu vừa phải, khéo léo để lộ phần cổ và xương quai xanh.

Phong cách của minh tinh Chương Tử Di - Ảnh 3.

Phần gấu áo được điểm những đường kẻ ngang màu đỏ và xanh lá, tựa như một chiếc thắt lưng, tạo cảm giác đôi chân dài hơn - Ảnh: IGNV

Kéo dài tỉ lệ cơ thể

Muốn hoàn thiện một bộ trang phục với quần ống rộng nhanh chóng, jumpsuit chính là lựa chọn đáng tham khảo. Đây cũng là bí quyết giúp Chương Tử Di tạo hiệu ứng tỉ lệ cơ thể cân đối.

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Cô chọn thiết kế jumpsuit nền xanh lam đậm, điểm những đường kẻ sọc trắng mảnh. Phần thân trên may ôm sát theo kiểu áo sát nách, trong khi ống quần mở rộng đáng kể, tạo nên phom dáng trên gọn, dưới rộng.

Khi di chuyển, hai ống quần rộng đung đưa tựa như tà váy, vừa giữ được nét thanh lịch của váy dài, vừa mang đến sự phóng khoáng của trang phục quần.

Thiết kế còn khéo léo nâng cao đường eo, tạo cảm giác đôi chân bắt đầu ngay dưới vòng ngực.

Phong cách của minh tinh Chương Tử Di - Ảnh 4.

Kiểu áo sát nách để lộ cánh tay, vai và cổ, giúp giảm cảm giác nặng nề do lượng vải lớn tạo ra - Ảnh: IGNV

Chương Tử Di chú trọng chi tiết tinh tế

Bộ suit kẻ caro màu nâu thường dễ gợi cảm giác đứng tuổi và cứng nhắc. Tuy nhiên, Chương Tử Di biến tấu trang phục bằng blazer dáng ngắn kết hợp quần ống rộng có gấu lật, tạo nên diện mạo vừa quyền lực, vừa phảng phất nét cổ điển.

Chiếc blazer có chiều dài nằm giữa eo và hông, giúp nâng trọng tâm phần thân trên, tạo hiệu ứng chân dài hơn. Phom áo ngắn cũng mang lại vẻ trẻ trung cho tổng thể.

Phong cách của minh tinh Chương Tử Di - Ảnh 5.

Một chi tiết đáng chú ý là phần tay áo được xắn gọn gàng, để lộ lớp lót màu trắng cùng cổ tay. Sự tương phản này giúp bộ suit có phom dáng cứng cáp trở nên nhẹ nhàng - Ảnh: Weibo

Tạo vẻ ngoài năng động

Chương Tử Di kết hợp áo len cổ tròn màu vàng mù tạt với quần jeans ống loe màu đen. Sắc vàng ấm áp tạo điểm nhấn cho bảng màu trầm thường thấy trong mùa thu đông, đồng thời mang đến nét phóng khoáng.

Cô sơ vin áo vào quần để làm nổi bật đường eo. Phần ống jeans mở rộng dần từ đùi xuống dưới, giúp cân đối tỉ lệ giữa hông và chân.

Bên ngoài, nữ diễn viên khoác thêm áo phao dáng ngắn màu đen trắng với họa tiết caro nhỏ.

Phong cách của minh tinh Chương Tử Di - Ảnh 6.

Khi kết hợp cùng mũ bóng chày, bộ trang phục lập tức bớt vẻ trưởng thành, tạo cảm giác năng động - Ảnh: IGNV

Phong cách thoải mái, phóng khoáng

Đây là công thức phối quần ống rộng dễ áp dụng nhất trong số những lựa chọn của Chương Tử Di.

Nữ diễn viên diện quần jeans ống đứng màu xanh da trời nhạt cùng áo hoodie trắng mỏng nhẹ. Sự kết hợp giữa hai gam màu trắng và xanh tạo cảm giác tươi sáng.

Chất liệu mỏng nhẹ cũng góp phần tôn lên vẻ thanh thoát, khiến vóc dáng trông mảnh mai hơn về mặt thị giác.

Phong cách của minh tinh Chương Tử Di - Ảnh 7.

Điểm đáng chú ý là cách Chương Tử Di sử dụng những món đồ mang hơi hướng thể thao. Phom dáng hoodie kết hợp với giày sneaker trắng tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn - Ảnh: IGNV

Chương Tử Di U50 vẫn mặc sành điệu - Ảnh 9.Chương Tử Di bật khóc khi nhận giải tại Pháp

Chương Tử Di xúc động rơi nước mắt khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận Giải Thành tựu danh dự tại Liên hoan phim Lumière.

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    Chủ đề: thời trang Chương Tử Di phong cách thời trang Sao Hoa ngữ phối đồ

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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