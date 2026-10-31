Chó mèo hóa trang Halloween, ai là quán quân?

Các “boss” xuất hiện trên sân khấu với tạo mang đậm không khí Halloween - Ảnh: VĂN TRUNG

Trưa 31-10, Ngày hội Super Pet Fest 2026 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, thu hút đông đảo người yêu thú cưng tham dự.

Chó Border Collie giành ngôi quán quân cuộc thi Pet Super Star

Một trong những hoạt động nổi bật, thu hút khán giả theo dõi là cuộc thi Pet Super Star - Boss đúng chất dành cho thú cưng.

Vượt qua vòng tuyển chọn trực tuyến, vòng chung kết Pet Super Star với sự tranh tài của top 13 thú cưng được hóa trang hưởng ứng lễ hội Halloween cùng chủ.

Top 13 thú cưng có màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu, được đánh giá dựa theo ba tiêu chí: thể trạng, trang phục hóa trang và phần trình diễn.

Trong đó, thể trạng được đưa vào nhằm khuyến khích người nuôi quan tâm đến sức khỏe thay vì chỉ chú trọng ngoại hình.

Theo thể lệ, điểm số của ban giám khảo chiếm 50%, 50% còn lại do khán giả xem trực tiếp bình chọn “thí sinh” chó, mèo yêu thích thông qua mã QR.

Kết quả, giải nhất thuộc về chó Border Collie của anh Huy Công, giải nhì trao cho chó Poodle của VT Kim Thảo, giải ba là chó Poodle của anh Tuấn Đạt, giải khuyến khích gọi tên mèo Ba Tư của anh An Nguyên, giải phụ Sen tận tâm - Bos tận lực trao cho chó Corgi Pí Pơ Min.

Giải nhất Pet Super Star thuộc về chó Border Collie của anh Huy Công - Ảnh: VĂN TRUNG

Yêu thương thú cưng cần đi cùng trách nhiệm

Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động Pet Health Vietnam 2026, với sự hỗ trợ của Chi hội Thú y thú nhỏ Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn chăn nuôi Mỹ, Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Super Pet Fest 2026 với chủ đề “Yêu đúng chất”, nhằm nâng cao nhận thức của người nuôi về dinh dưỡng, sức khỏe và hành vi của thú cưng. Bởi tình yêu thương thú cưng không chỉ thể hiện qua sự quan tâm mà còn cần bắt đầu từ việc hiểu đúng nhu cầu của vật nuôi, chọn cách chăm sóc phù hợp.

Hoạt động còn hướng đến nâng cao nhận thức về chăm sóc vật nuôi có trách nhiệm.

Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động như: Tiến sĩ Ngô Hồng Phượng - Bộ môn Dinh dưỡng, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - chia sẻ về kiến thức dinh dưỡng và những lưu ý trong quá trình nuôi dưỡng chó, mèo; bác sĩ thú y Cao Nam An nói về hành trình chăm sóc thú cưng; bác sĩ thú y Phạm Quốc Anh Minh giúp người nuôi nhận biết các tín hiệu giao tiếp, hành vi và ngôn ngữ cơ thể của vật nuôi. Chương trình còn hướng dẫn cách massage cho thú cưng…

Phó Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Arati Shroff phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

Bà Arati Shroff - Phó Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe và chất lượng sống của thú cưng. Việc lựa chọn thức ăn phù hợp giúp vật nuôi duy trì năng lượng, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và thể trạng tốt.

Bà đánh giá cao sự hợp tác giữa các hiệp hội, chuyên gia thú y Việt Nam và ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Mỹ trong việc thúc đẩy phương pháp chăm sóc vật nuôi một cách khoa học.

Ông Lê Quang Thông - Phó chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam, trưởng Khoa chăn nuôi thú y, Trường đại học Nông lâm TP.HCM, nguyên Chủ tịch Chi hội Thú y thú nhỏ Việt Nam - chia sẻ thú cưng ngày càng trở thành thành viên thân thiết trong nhiều gia đình, mang lại niềm vui và sự gắn kết tinh thần.

Tuy nhiên, tình yêu thương cần đi cùng trách nhiệm chăm sóc đúng cách, từ lựa chọn dinh dưỡng, bảo đảm môi trường sống, theo dõi sức khỏe đến đáp ứng nhu cầu vận động và tinh thần của từng loài. Người nuôi cũng cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh và tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là phòng bệnh dại.

Khám thú cưng miễn phí - Ảnh: VĂN TRUNG

Những khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng tại ngày hội - Ảnh: VĂN TRUNG

Chủ nhân cùng thú cưng hóa trang hưởng ứng lễ hội Halloween - Ảnh: VĂN TRUNG

Ban giám khảo kiểm tra thể trạng của thú cưng - Ảnh: VĂN TRUNG